Šokovaná Miroslava Němcová. Přitom to bylo trochu jinak

Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a kandidáta ČSSD Matěje Stropnického v teplické firmě na holítka vzbudila pozdvižení. A otázky, z jakého titulu se pražští kandidáti sociálních demokratů přišli na práci ve firmě podívat. Ptala se i senátorka ODS Miroslava Němcová. „Takhle si počíná prostě gang mafie, naprosto nezodpovědně, bezohledně. Nemám pro to slov. Já jsem z toho šokovaná, z tohoto kroku,“ osočila politiky. Ale Stropnický vysvětlil, co na akci dělali.

Včera zaujali sociálně demokratičtí politici Jana Maláčová a Matěj Stropnický svou návštěvou ve firmě Personna/Edgewell na Teplicku. A zatímco Stropnického zajímalo, proč mu ředitel brání v tom, aby mluvil s jednou ze zaměstnankyň, podle jednoho z pracovníků firmy byla inspekce chaotická a když ministryně a Stropnický zjistili, že moc příležitostí k předvolebním fotkám nebude, zklamaně odjeli.

Je rád i za kritické reakce. „Je skvělý, že se téma podařilo otevřít, protože i o to šlo: Na práva zaměstnanců (nejen) ve fabrikách se v týhle zemi kašle jako na máloco, a to chceme změnit. Samozřejmě že kontroly probíhaly i dosud, ale v tichosti, bez veřejné diskuse, bez pozornosti pro ty, jejichž práva jsou ve fabrikách často cár papíru, a probíhaly také jen dílčím způsobem: Přijde podnět, vyšetří se, někdy pokuta, někdy nic,“ říká Stropnický.

Tato inspekce je podle něj jiná. „Má ze zadání ministerstva za cíl prověřit systematická porušení zákona při měření délky pracovní doby, která má vliv na výši mzdy, při uzavírání pracovních smluv na dohodu a jejich řetězení, při hlídání přesčasů a jejich placení a při najímání agenturních pracovníků,“ sdělil. Míní, že je v zájmu zaměstnanců, aby byly inspekce medializované, aby se začala jejich situace měnit. „Já vím, že velkému byznysu a jeho přátelům v politice a v médiích vyhovuje, když se tyto inspekce vždycky odehrají potichu a bez zájmu kohokoli, protože celý zákoník práce jen trpí,“ říká Matěj Stropnický.

I Jana Maláčová dala na vědomí, že v kontrolách Inspekce práce hodlá pokračovat, protože „zaměstnanci nejsou onuce“. A doplnila, že „firmy, které dodržují zákon, se nemají čeho bát“. Dodala, že na akci nebyla tajně, vedoucí inspekce prý ředitele firmy o její přítomnosti hned informovala.

Cestou ministryně práce a sociálních věcí se Stropnickým do firmy Personna/Edgewell se zabýval dokonce i Senát na svém večerním jednání, kterého se účastnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Senátoři zřejmě chtěli vědět, zda o cestě politiků ČSSD Karel Havlíček věděl či zda o ní byl informován.

Jak uvádí reportérka ČT Izabela Niepřejová, silnou reakci vůči kontrole měla senátorka ODS Miroslava Němcová. Ta nejdříve mylně považovala Václava Vrabce, který sdílel zážitky z kontroly, za vlastníka firmy, ačkoliv je „jen“ jejím zaměstnancem. „Je to pro mě opravdu neskousnutelný případ toho, jak zachází státní moc s lidmi, kteří zaměstnávají jiné, odvádí daně našemu státu, podílejí se na tom, aby i v době po covidu jsme se ekonomicky zmátořili,“ pravila senátorka.

Senátoři chtějí vědět z jakého titulu na kontrole byli politici, zda šlo o předvolební kampaň.



M. Němcová (ODS): „Takhle si počíná gang, mafie. Já jsem z toho šokovaná. (…) Chci, aby zazněla výhrada k tomu, aby se státní moc takto k firmám chovala.“ — Izabela Niepřejová (@Isobel_Izabela) July 21, 2021

Obvinila Maláčovou, že celá akce Férová práce je marketingový tah a tázala se, z jakého titulu byla ministryně přítomna a co na akci dělal Stropnický. „Já bych chtěla vědět, jestli jde o volební akci, když tam tedy byl pan Martin Stropnický, který je kandidátem za ČSSD do Poslanecké sněmovny... Zkuste mi někdo říct, co tam tento člověk dělal, z jakého titulu tam byl. On je úředník, on může kontrolovat jakoukoli firmu?“ ptala se ministra Havlíčka. A ještě dodala: „Takhle si počíná prostě gang mafie, naprosto nezodpovědně, bezohledně. Nemám pro to slov. Já jsem z toho šokovaná, z tohoto kroku.“ Je zvědavá, jak se k akci postaví vláda.

Havlíček byl zřejmě otázkou poněkud rozladěn: „Já tady už obhajuji průmyslové aktivity, dopravní aktivity, za pana premiéra jsem tady dneska představoval body, vědecké aktivity... Teď jste mi ještě přišili ministerstvo práce a sociálních věcí. Jestli je to třetí resort, tak... Já vás asi zklamu.“ Odpověděl, že o akci Jany Maláčové nevěděl a že informace má z médií a vzhledem k tomu, že se nejedná o jeho ministerstvo, tak neví, jaké pravomoci mají orgány, které pod Janu Maláčovou spadají a jaká jsou pravidla jejich činnosti.

„Z mého pohledu, pod mým resortem jsou, rychle si vybavuji, tuším, že dva tyto úřady, pod MPO je to Česká obchodní inspekce a Státní energetická, nikdy jsem s nikým nikam nevyjel. Myslím si, že má každý právo na to zkontrolovat jakoukoli firmu, pokud postupuje zákonně, pokud postupuje tak, jak postupovat má. Nevím, jestli se tam má chodit s tím, že se má nahlásit nebo je cílem se tam nenahlašovat... To opravdu nevím, co tam má nastávat, jakou formou se to má dělat. Ale já osobně se u toho nefotím. Zaprvé na to nemám čas, za další se domnívám, že tyto věci si mají dělat odborníci, ten ministr potom se má nějakým způsobem hlásit k tomu, jaký je tam výsledek či není tam výsledek,“ mínil Karel Havlíček.

Ale přisadil si na obě strany: „Na první pohled se mi to zdá, ano, do značné míry jako marketingová akce, popravdě řečeno, i toto se mi trochu zdá jako marketingová akce, šikovné využití toho, že se zase může opozice ozvat, něco odsoudit, takže ono je to v tomto případě marketing asi ze všech stran.“

