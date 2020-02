Šokující zhoršení ve čtvrtek - co to znamená? Nové info o koronaviru

V provincii bylo ve čtvrtek po změně metody testování lidí na výskyt SARS-CoV-2 náhle zvýšeno číslo nemocných na 48.206. Mrtvých údajně je v této provincii, kde nákaza ve městě Wu-chan vypukla, až 1310 lidí. Po takto masivním přírůstku potvrzených případů bylo náhle na světě evidováno téměř 60 tisíc případů výskytu nového typu koronaviru.

Média ještě před tímto nárůstem přitom informovala, že počet nakažených klesá. Náhle však provinční zdravotnická komise započala do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Počet nových případů tak stoupl desetkrát více v porovnání s předchozím dnem.

Klinicky testovaní pacienti mají být tací, kteří jsou zjevně dle příznaků koronavirem postiženi, ale nemohli být otestováni nebo před testem zemřeli.



Porovnání nárůstu počtu nakažených:

Ke zjišťování infekce také v provincii Chu-pej začali používat výpočetní tomografii (CT), namísto dosavadních testů nukleových kyselin. Ty se dle některých zdrojů a zdokumentovaných případů ukázaly často jako chybné a stávalo se, že falešně ukázaly neinfekčnost pacienta.



Podle dosavadního postupu by za středu počet nově nakažených činil 1508 případů, ke kterým komise připočítala dalších 13.332 případů klinicky diagnostikovaných pacientů. V Chu-peji bylo ve středu hospitalizováno přes 33 tisíc nakažených. 3441 lidí se z nemoci již uzdravilo.



Provincie Chu-pej byla nucena přistoupit ke změně klasifikace nakažených a metody testování – po četných stížnostech obyvatelstva, ale také především i kvůli požadavkům Světové zdravotnické organizace, jejíž poslední pokyny hovoří právě o nutnosti zahrnutí klinické diagnózy. Fotogalerie: - Teror v Číně

Ostatní čínské provincie se ovšem rozhodly držet starého způsobu testování a své statistiky ponechat. Možná i proto, že po zveřejnění nových výsledků čínská vláda odvolala dva hlavní komunistické činitele v Chu-peji. Tajemníka komunistické strany v Chu-peji Ťianga Čchao-lianga a hlavního pohlavára strany ve Wu-chanu Ma Kuo-čchianga.



Čína se rozhodla v Čchung-čchingu zavést „dezinfekční tunel“:





Vědec v oboru veřejného zdraví a epidemiolog Eric Feigl-Ding na svůj Twitter v souvislosti s ohromným navýšení čísel napsal, že si myslí, že Čína musela být při jejich zveřejnění pod tlakem, jelikož laboratoře v Chu-peji mají maximální kapacitu na testování šesti tisíc vzorků denně. „Je nová definice krok vpřed?“ tázal se.

2) So it seems most of the 14.8k new cases - 13.3k are CT confirmed pneumonia without lab?? test. I think China must have been pressured to release these since Hubei lab capacity is only 6k/day and couldn’t test all. Is this new definition going forward?????>?https://t.co/QR1FN4KU5l