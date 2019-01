Soroš, korýtka? Telička pochválil Štětinu a vyhlásil velké politické plány, lidé reagují po svém

Europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička má obavy z toho, jakým směrem by se mohla dál vyvíjet politická situace v České republice. Proto vážně zvažuje, že zůstane veřejně aktivní a s novým hnutím znovu vstoupí do bran Evropského parlamentu. Na sociálních sítích se však dočkal reakcí, které ho pravděpodobně nepotěšily. Prý jen čeká na noty od George Sorose.

Pavel Telička byl v roce 2014 hlavní tváří hnutí ANO pro volby do Evropského parlamentu. Postupem času se však názorově vzdaloval od šéfa hnutí Andreje Babiše, až se spolu oba pánové rozešli, a ne právě v dobrém. Telička od té doby zvažoval, zda má smysl pokračovat v politice. V rozhovoru pro server Info.cz prozradil, že teď to podle něj smysl má, protože české politice dominuje hnutí ANO a politické síly napravo od středu jsou hodně roztříštěné, což by Telička rád změnil.

Europoslanec se mimo jiné domnívá, že alespoň pro evropské volby, které budou v květnu, měli své síly spojit lidovci, TOP 09 a STAN.

Osobně však v tuto chvíli neví, zda bude spolupracovat třeba s europoslancem Jaromírem Štětinou, který před časem oznámil, že kvůli Jiřímu Pospíšilovi odmítá kandidovat za TOP 09. Nelíbí se mu totiž směr, jaký stávající šéf strany a také europoslanec Pospíšil v TOP 09 nastolil.

„Zatím to nemůžu komentovat. Nanejvýš jen tím, co jsem už uvedl na Twitteru – tedy, že pan Štětina je slušný člověk, který si tady v Evropském parlamentu našel svou parketu a rozhodl se do toho jít. Já ale kromě názvu nevím, s kým, s jakým programem a tak dále. Myslím, že Ivan Pilip na Twitteru napsal, aby už nikdo nezakládal další stranu, protože už jsou tam tři, a on nemá koho volit,“ uvedl Telička.

Teď je tak snad jisté jen to, že nebude pravděpodobně kandidovat za některou z existujících parlamentních stran, protože to odmítají ony samy. Připomíná mu to prý situaci v dnešní Velké Británii. „Nejen já jsem to vyloučil. V zásadě to vyloučily i některé politické subjekty, o nichž někdo spekuloval, já nikoliv. Samo to ukázalo, že tu zatím není vůle, síla a často schopnost k integraci, pokud někdo – a nebudu jmenovat – řekl: Telička ne. Podotýkám, že sám jsem nikoho nekontaktoval. Trochu to připomíná situaci v Británii. Je to neschopnost vidět za hranice stranických zájmů,“ podotkl Telička.

„U mě je tedy i nadále možná varianta, která bohužel bude na pozadí toho, co udělal pan Štětina, vnímána asi jako ten ‚další‘ subjekt. Já jsem vždy říkal, že toto je eventualita, ale že některé věci se musí promyslet. Jsem si vědom, že by to byl další subjekt v centru, ale vždy jsem dodával, že pokud dojde k založení takového politického hnutí, které půjde do evropských voleb, tak si myslím, že jeho ambice by už nemohly být pouze tyto volby. Myslím, že situace na domácí scéně už předurčuje k tomu, aby v případě úspěchu tento subjekt měl vyšší a širší ambice. Dodávám ještě jednou, že pokud by to byl nový subjekt a já bych u toho zůstal s určitým vlivem, tak určitě vždy s tou integrační ambicí ve vztahu k dalším politickým stranám středu,“ pokračoval europoslanec.

Byl by však raději, kdyby se stávající demokratické strany od středu napravo rozhodly spolupracovat. Telička by se prý mohl na takové spolupráci podílet, pokud by k ní došlo.

A pokud se v České republice narodí nějaký politický subjekt, měl by přežít delší čas než pár měsíců před volbami a pár měsíců po nich. Telička má za to, že na politické scéně potřebujeme subjekt s dlouhodobými plány.

„Určitě to ale není o jedné osobě nebo dvou osobách. Chtěl bych ale říct, že já do toho půjdu mj. tehdy, když ten subjekt bude zdravý a konkurenceschopný. Nebyla by to pro mě otázka jen, s prominutím, přelézt hranici a získat jeden mandát. Tohle bych považoval za neúspěch a ani by mě to netěšilo. Já mám průzkum veřejného mínění, který nevypadá vůbec špatně, a byl-li by tady subjekt ve středu, zdravý a silný, tak bych byl připravený vést jednání. Ale když se zatím podívám na vyjádření některých politiků ve středu, tak si myslím, že v tuto chvíli tomu tak není. Pravděpodobnější bych to proto považoval až v nějakém horizontu za evropskými volbami. To už ale opravdu předbíhám a určitě by to nebylo jen na mně,“ upozornil Telička.

Europoslanec má za to, že v nadcházejících volbách je třeba počítat s výrazným úspěchem Andreje Babiše, který má na své straně řadu výhod. Je premiérem, hnutí ANO je nejsilnější politickou stranou v Česku a Babiš vlastní podstatnou část českých médií, byť jsou momentálně odložena ve svěřenském fondu. Pokud by s těmito výhodami na své straně Babiš neuspěl nebo by evropské volby vyhrál, ale vyhrál by je jen s malým rozdílem, v podstatě by to znamenalo, že bude mít na triku veliký neúspěch.

Telička očekává, že Babiš, ale i politici konkurenčních politických subjektů využijí v předvolební kampani téma obhajoby národních zájmů a případně i migrace.

Na sociální síti Facebook se Teličkovi dostalo rady, aby další poliickou stranu raději nezakládal.

Jeden z voličů konstatoval, že europoslanec jen čeká na „noty“ od maďarského miliardáře žijícího v USA Gorge Sorose.

V debatě padlo i jméno generálního ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa, který v tomto týdnu oznámil, že zakládá nové politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Politologové se shodují v tom, že by mohl uspět a odčerpat několik procent hlasů právě Babišovi, nebo hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, nebo ČSSD.

Telička se však dočkal i povzbuzení, jeden z voličů prohlásil, že nová strana má šanci uspět.

autor: mp