Soud na Etzlera: Omluvte se. Musí to tam viset tři měsíce. Ale není hotovo

Právě těmito slovy raketový útok označil i ruský prezident Vladimir Putin, přestože kvůli raketovým útokům ruské armády již zemřely tisíce ukrajinských civilistů. I proto označil Etzler Jiráskovou za kolaborantku a prokremelskou svoloč.

„Je výmluvné, jak kolaboranti typu Tomáš Nielsen, Jordanka Jirásková a jiná prokremelská svoloč, oplakávají most poškozený státem bránícím se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící, znásilňující a rabující hordy páchají zvěrstva, válečné zločiny na ukrajinských civilistech,“ reagoval Etzler.

Novinář Bartkovský dění ze soudní síně glosuje na svém Twitteru, kde informoval, že Etzler se má za slova „prokremelské svoloči“ omluvit, pokud se neodvolá.

„Soud zamítl, že by se Tomáš Etzler neměl v budoucnu vyjadřovat k paní Jiráskové. Tomáš Etzler se ale musí omluvit a omluvu nechat viset 3 měsíce na Twitteru. Soud zamítl náhradu žalobě i žalovanému. Rozsudek není pravomocný, dá se předpokládat odvolání,“ informuje Bartkovský.

OPRAVA: Původní rozsudek mažu. Soud zamítl, že by se @tvtomas neměl v budoucnu vyjadřovat k paní Jiráskové. Tomáš Etzler se ale MUSÍ OMLUVIT a omluvu nechat viset 3 měsíce na TW. Soud ZAMÍTL náhradu žalobě i žalovanému. Rozsudek NENÍ PRAVOMOCNÝ, dá se předpokládat odvolání. — Martin Bartkovský (@bartkovskym) August 4, 2023

To, že soud Tomáši Etzlerovi uložil, aby se na svém twitterovém účtu omluvil Jordance Jiráskové za to, že ji označil výrazy „prokremelská svoloč” a „kolaborantka”, podle advokáta Jindřich Rajchla ukazuje, že ničím nepodložená obvinění překračují meze zákona.

„Pokud dnešní rozsudek potvrdí i odvolací soud, tak konečně odzvoní všem fanatikům používajících vůči kriticky smýšlejícím lidem lživá tvrzení o kolaboraci s Ruskou federací. Mám z tohoto vítězství opravdu velkou radost. Rozsudek je nadto dle mého názoru velmi precizně odůvodněn, takže věřím, že obstojí i v případě odvolání u vyšší soudní instance. Aspoň někde ještě právo funguje," raduje se.

Po soudem nařízené omluvě Jordance Jiraskové ze strany Tomáše Etzlera, můžeme čekat řadu dalších žalob, vyjádřil se k soudnímu řízení novinář Čestmír Strakatý.

Tohle je zajimavy. Pokud by soud naridil Tomasi Etzlerovi omluvit se Jordance Jiraskove (za “prokremelskou svoloc”), muzeme podle me cekat radu dalsich zalob. https://t.co/TqoG3H65u1 — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) August 4, 2023

Etzler před soudem v červenci uváděl, že si za svými výroky stojí a za následné chování dalších přispěvatelů na Twitteru není odpovědný. „Etzler: Je to moje tvrzení. Nikoho jsem k ničemu nevyzýval. Mám doma stovky screenshotů, kde mi lidé vyhrožují smrtí. To jsou lidé z tábora paní žalobkyně. Zároveň se necítím odpovědný za to, co paní Jiráskové lidé píší,“ uvedl tehdy Etzler.

