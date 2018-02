Soud obdržel reorganizační plán společnosti Via Chem Group

21.02.2018 17:00

Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel reorganizační plán společnosti Via Chem Group. Ten by mohl ukončit téměř pětileté trápení Via Chemu a jeho věřitelům zajistit padesátiprocentní návratnost pohledávek. To je mnohem více, než je běžné. Reorganizace umožní také další rozvoj ústecké chemičky Spolchemie, ve které Via Chem drží největší akcionářský podíl.