Soudruhu předsedo Filipe, klesl jste až na samé dno. Jste arogantní buržoust s dvousettisícovým platem. KSČM půjde do kopru. Po debaklu ve volbách je u komunistů velmi, velmi husto

Většina příspěvků se shoduje, že by současné vedení KSČM mělo rezignovat a že se snaží najít obětního beránka, na kterého může svalit zodpovědnost za volební debakly. Každý, kdo vedení kritizuje a chce stranu zachránit, je pak označován vedením za rozvraceče. Kritici říkají, že vedení vyhandlovalo jen dobře placené politické funkce a obětovalo komunistický program.

Babiš tím odkázal ČSSD a KSČM do politického důchodu

Například Vít Klíma píše o tom, proč ČSSD a KSČM ve volbách pohořely. „Problém je, že jak ČSSD, tak i KSČM si na levicové strany už dlouho jen hrály a volič to vycítil. Jako cíl byl voličům prodáván ‚kapitalismus s lidskou tváří‘, což v praxi znamenalo občas (částečně) ulevit tomu či onomu a občas přihodit peníze tomu či onomu, ale na základních principech kapitalismu nic neměnit. Poté, co volby vyhrál Andrej Babiš, nastupující celosvětová konjunktura mu umožnila postupně zvyšovat platy vojákům, policii, hasičům, lékařům, sestřičkám i dalším pracovníkům ve státní správě a zvýšit důchody, plnohodnotně tak nahradil tzv. levici s jejím kapitalismem s lidskou tváří. ČSSD a KSČM tím odkázal do politického důchodu jako přebytečné a nepotřebné strany, využitelné jen v případech krajní nouze,“ napsal Klíma.

„Moje speciální poděkování si vysloužili Vojtěch Filip a Jan Hamáček za to, že při jednání o vládě je vůbec nezajímali voliči, ale jen ‚handl‘, kolik postů za svoji podporu dostanou. Případ Poche zřejmě byla ona pověstná poslední kapka, při níž pohár nespokojenosti voličů přetekl a obě strany poslali na smetiště dějin. Doufejme, že alespoň do té doby, než na jejich místě vznikne skutečně levicová strana, která bude zastupovat zájmy neustále chudnoucích vrstev společnosti,“ dodal Klíma.

Bolševická šlechta. KSČM půjde nejspíš do kopru stejně

Vratislav Vyhlídka, levicový romanopisec, zase v souvislosti s vedením KSČM píše o „bolševické šlechtě“. „Od doby, kdy jsem viděl video, kde jakýsi trouba strčil hlavu krokodýlovi do tlamy, aby si mohl udělat selfíčko, a ten mu ji urval, jsem se na adresu lidí bez pudu sebezáchovy (či rozumu, chcete-li) tak nezasmál jako teď, když sleduji povolební dění ve vedení KSČM. Ultrakomunista Josef Skála vyzval kliku kolem předsedy Vojtěcha Filipa k rezignaci, protože každému musí být po čtyřech prohraných volbách jasné, že tato partaj končí jako parlamentní politická síla. Strana mi už hodně let tak trochu připomíná troubu, co strčil hlavu ještěrovi do tlamy, ale když někdo řekne: ‚Proboha, vytáhni ji!‘, jiný křičí: ‚Nech ji tam!‘ Kdyby to byl puberťák, co chce vidět krev, nebo sebevrah, tak to pochopím. Když je to funkcionář KSČM, musím kroutit hlavou,“ napsal.

„Protože komunistické šlechtě, která byla jednou z příčin pádu socialismu (chápej tak, že solidárně-rovnostářská strana sama zdegenerovala a vytvořila vlastní vyvolené kruhy – vrchnost), docházejí očividně rozumné argumenty, korunoval věc sám Jiří Dolejš tím, že se pokusil lustrovat Josefa Skálu a vyzval jej, aby šel plakat do mauzolea. Inu, každá strana má své úchylkáře (a lidi napojené na nechvalně známé lobbisty), a od ‚soudruha‘ Dolejše tak urážka nejzákladnějších pilířů levicové ideologie bolí málo. Co je to zač, věděli delegáti posledního mimořádného sjezdu, kteří jej poslali z vedení strany do kytek s jednačtyřiceti hlasy z více než tří set delegátů, přičemž měl třiapůlkrát menší podporu než Skála. Dolejšova četná přítomnost na obrazovkách tak dává oprávněně prostor úvahám, komu ona zvláštní postavička slouží,“ napsal také Vyhlídka.

„Být delegátem já, změním vedení KSČM a tím i její kurz. Řekl bych Josefu Skálovi, že strana půjde nejspíš do kopru stejně. Zeptal bych se ho na to, zda to lidsky a citově zvládne, kdyby byl tím posledním z posledních lídrů. A potom bych zvedl ruku, ať zkusí Pepa zázrak, otočí kormidlem doleva – a modlil bych se, ať ten setrvačností směrem k záhubě rozjetý Titanic dokáže ledovec minout,“ zyval Vyhlídka.

Funkcionáři KSČM srostlí s kapitalismem

Podle předsedy OV KSČM Plzeň-sever Richarda Pokorného namísto urychleného vyvození osobní odpovědnosti vedení KSČM se pořádá hon na kritiky současného stavu strany a jeho neřešených příčin. „Stejně jako po předchozích volbách je tak veřejně lynčován především bývalý místopředseda Josef Skála, protože odmítá téměř jednohlasnou a argumentačně zcela neudržitelnou ‚filipiku‘ vedení, že výsledek odráží společenskou realitu,“ říká Pokorný.

Volební debakl je dle něj již čtvrtým kontinuálním potvrzením, že dosavadní politický směr je sebevražedný. „Kdo však chce o jeho změnách hovořit hlasitěji než šeptem a bez úklony před stranickým předsedou, je bez ohledu na věcnou rovinu nazván rozvracečem. Když letadlo namísto předem stanoveného kursu nabere kurs přímo proti horským štítům a někteří členové posádky na to upozorňují, jsou to tedy patrně také rozvraceči,“ zlobí se Pokorný.

„Optikou politiky vedení a jejich příznivců se zdá, že už vlastně ani nevíme, co je socialistický program a jaké jsou naše společenské cíle. Sezení v polstrovaných křeslech, mzdy v mnoha desítkách tisíc měsíčně a zdvořilé obcházení klíčových témat s trapnou snahou místo nich voličům podsunout pseudotémata nemá s komunistickou politikou společného vůbec nic. Oč pochopitelnější je, že se díky tomu strana s potenciálem přes 30 % potácí u politického dna, o to méně pochopitelné je, že ani tehdy nemají lidé odpovědní za tento stav dostatek sebereflexe k tichému odchodu. Kapitalistický řád už naši stranu asi natolik deformoval, že někteří funkcionáři se v používání jeho pravidel cítí jako ryba ve vodě. Jak chtějí nabízet společenskou změnu, když sami zřejmě dávno srostli s kapitalistickým řádem?“ píše Pokorný.

Filip je obchodník, Skála komunista

Předseda ZO KSČM Litoměřice Ladislav Rudolf zaslal předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi dopis.

„Jako většinu komunistů i mě velice deprimuje to, že naše strana ztrácí svoji pozici na politické scéně, že prohrála čtvrté volby po sobě a její preference jsou nejnižší v historii strany. O to více mě také pobouřila Vaše slova k hodnocení výsledku voleb jako ‚odrazu současné situace ve společnosti‘. Za špatné výsledky naší strany nemůže situace ve společnosti, ale také za ni nemohou řadoví členové strany. Poslední kapkou pro mne byla Vaše arogantní odpověď s. Josefu Skálovi, který Vás vyzval k vyvození osobní odpovědnosti za tristní výsledky voleb a dále Vás vyzval k rezignaci na funkci předsedy ÚV KSČM. Vy jste prohlásil, že Vás názory Josefa Skály nezajímají. Když Vás nezajímají názory bývalého místopředsedy ÚV, tak Vás nezajímají ani názory nás řadových členů. Proto se jak já, tak i moje ZO KSČM připojujeme k vznikající platformě RESTART. Podporujeme s. Josefa Skálu. Domníváme se, že v současné době je jediným řešením výměna vedení strany. K tomu je potřeba svolat mimořádný sjezd strany,“ napsal Filipovi Rudolf.

„Jak dlouho ještě? Jak dlouho ještě bude KSČM trpět vedení, které z komunistického obsahu ponechalo pouze název? Jak dlouho budeme ještě sledovat zjevný paradox, když z úst čelných představitelů KSČM zní téměř vše, ale nic o tom, že kapitalismus nechceme a pokládáme ho za vývojem překonané stadium lidské společnosti? Filip je obchodník, Skála komunista, jak dlouho ještě?“ napsal člen ÚV KSČM T. Vytiska.

Arogantní buržoust s dvousettisícovým platem posiluje pravici

Předsedovi KSČM Filipovi napsal i člen KSČM Aleš Hubert z okresu Brno-venkov.

„Neodpustím si vzpomenout jeden z Vašich výroků, který jste pronesl v Poslanecké sněmovně směrem k vládě Petra Nečase. Řekl jste jim tohle: ‚Vy na těch křeslech budete sedět do té doby, dokud vás lidé nevynesou.‘,“ připomněl Hubert Filipovi. Vyčítá Filipovi nadřazenost a aroganci a že působí jako buržoust.

„Víte, můj dědeček vstoupil do KSČ již v 50. letech, po tom ‚prohraném Únoru‘, jak se vyjádřil Zeman o tomto vítězství pracujícího lidu; fáral do dolů, byl aktivní v Lidových milicích, při tak náročném zaměstnání si doplňoval po večerech vzdělání, byl aktivní ve stranické politice, pomáhal na brigádách budovat město. I jeho odkaz mohl Zeman na sjezdu strany špinit. A to díky Vám. To Vám samozřejmě nikdy neodpustím a nemůžete se jistě divit, že jste tím v mých očích klesl až na samé dno,“ napsal Hubert.

„Chtěl jsem hlavně ukázat, jak také na některé lidi můžete působit. Můžete působit jako člověk, který nemá nic společného s pracující třídou, naopak je součástí třídy ‚horních deseti tisíc‘, jako člověk povýšenecký a arogantní a jako člověk, který ve svůj prospěch klidně obětuje důstojnost svých soudruhů,“ vytýká předsedovi Hubert.

„Vedení není schopno a ochotno zásadní programové změny, jelikož program KSČM pro eurovolby je opět snůškou nekomunistických, servilních tezí a bláznivého snění o změnitelnosti imperialistické EU. To je produkt té ‚nové‘ politiky, kterou měla přinést ‚mladá tvář‘ v podobě Kateřiny Konečné,“ zlobí se Hubert.

„Vaše podpora kapitalistické vlády jako argument proti posílení pravice též přinesla trpké plody. Právě naprosto opačný výsledek – neoddiskutovatelné posílení pravicových stran a ještě drtivější porážku pro KSČM. Pro současné vedení opravdu platí, že ‚co krok, to tragédie‘,“ vyčítá Hubert Filipovi.

„Kdysi dávno jsem Vám přál, abyste se stáhl do ústraní a jako odborník pro stranu pracoval, nabídl jí své bohaté zkušenosti. V té době jsem si myslel, že můžete ještě odejít se ctí. Dnes vidím, že nejste schopen odhadnout kdy odejít. Jakmile zmizíte z vedení strany, se ctí to již samozřejmě nebude. Vy jste docílil toho, že Vaše jméno bude zapsáno v historii komunistického a dělnického hnutí černým písmem. Ruinujete dědictví téměř sta let strany a socialismu kvůli čemu? Kvůli tomu, abyste déle měl příjem z funkcí v buržoazním zastupitelstvu. Kde je těch téměř 200 000 měsíčně, které díky straně berete? Kolik z nich odevzdáváte straně, které se finance nedostávají? Za průměrnou dělnickou mzdu, soudruhu, to byl požadavek komunistů a byl to požadavek zdůvodněný tím, že jsme součástí dělnické třídy a víme, že bytí utváří vědomí! Ale vy samozřejmě nejste příslušníkem dělnické třídy, nevypadáte tak, nechováte se tak, a zcela jistě, v koutku duše, se tak ani necítíte… Vy a jméno Vojtěch Filip je již teď neodlučitelně spojeno s likvidací komunistické strany,“ uzavřel Hubert svůj dopis Filipovi.

Vedení KSČM se dalo koupit různými placenými posty v státním aparátu

„Vedení KSČM se dalo koupit různými placenými posty v státním aparátu a opustilo své volitele, které neobhajuje. Nevystupovalo proti rozkrádání státního majetku, například OKD, ČEZ, atd. Domníváte se, že dojde k zániku KSČM, případně znáte návod, jak tomuto zabránit? Myslíte, že bude nějaký zájem od současného vedení KSČM situaci změnit? Současná situace ukazuje, že není zájem zastavit tu cestu do nicoty!“ napsal na profilu ParlamentníchListů.cz čtenář Kozmo Josefu Skálovi.

Skála mu odpověděl, že pokud KSČM nevyvodí důsledné závěry ani z porážky už ve čtvrtých volbách po sobě, vystaví se velice vážné hrozbě.

„Já sám jsem po zásadním obratu v její politice, který nám vrátí autoritu a vliv rozhodné opozice, volal už na IX. sjezdu v květnu 2016 a znovu na X. sjezdu letos v dubnu. Spílají mi za to do ‚rozvracečů‘ a ‚zhrzených kariéristů‘. Spílají mi tak tím víc, oč víc dávají lidem jako já za pravdu i žalostné volební výsledky. Má-li být pád do nicoty zastaven a zvrácen, musí se tak stát už v nejbližších dnech a týdnech. Proto jsme založili platformu RESTART, která se o obnovu svěží, bojovné levicové politiky popere. To, co prosazujeme, je názorem velké většiny komunistů, zvlášť těch, které politika neživí a nejsou ještě ve věku, kdy člověk pozbývá dostatku zdrojů i schopností si věci samostatně vyhodnotit. Tím víc se teď ukáže, nakolik jsme opravdu demokratická strana. My to nevzdáme, i kdyby nás znovu přehráli aparátnickými fígly. Na rozcestí, když jde o všechno, není porážkou ani samo čisté svědomí,“ odpověděl mu Skála.

autor: Lukáš Petřík