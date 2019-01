Soukup „poblil“ ČT jako ještě nikdy. Vrátil Fridrichové 168 hodin. I s dárkem

Jaromír Soukup si jako první v Mých zprávách pochvaloval, že jak mu roste sledovanost, tak se mu zvětšuje i stůl ve studiu. A pak už přišla tiráda na adresu České televize a Nory Fridrichové za reportáž o stavu Soukupových firem. Podle této reportáže jsou Soukupovy firmy vážně zadlužené a některé dlouhodobě ve ztrátě. U televize Barrandov prý dluhy převyšují majetek.

„Konečně si mě včera totiž vzala do huby Česká televize. A jak už tak bývá jejím zvykem, opět spatlala jabka s hruškama a švestky s meruňkama, aby výsledek byl, jakej voni chtějí. Takhle oni pracujou i se zprávama. Oni potřebujou, jak to má vypadat, a podle toho si to nalomí, protože oni maj jenom jednu pravdu, rozumíte, tu správnou pravdu,“ obvinil hned na začátku Soukup svého konkurenta.

„Ale na druhou stranu, co byste od nich čekali. S úrovní arogance a tuposti, kterou tahleta instituce disponuje, je zcela logické, že těmhle géniům nedošla úplně jednoduchá věc. A já to chápu. Když žijete ve světě, kde vám na tu rádoby spravedlivou a veřejnoprávní televizní činnost přispívají občané republiky ze svých daní, a to ať už chtějí, nebo nechtějí, a ta částka, kterou do vás každý rok lijou, bohatě vystačí i na 2,5 milionové odměny jednoho z nejbizarnějších televizních šéfů, Petra Dvořáka, a na ten váš, abych tak řekl slušně, diskutabilní obsah, tak jste natolik vytržení z reality každodenního fungování světa, že prostě soukromé firmy fungují úplně jinak než ty veřejnoprávní. Soukromým firmám nedává stát peníze na jejich fungování,“ vysvětloval polopaticky Soukup.

„Tak musím mít úvěry, aby financovaly to, na co každoroční zisk nestačí. Já vím, vy to nechápete, vy dostanete 7 miliard a jediným vaším cílem celoročního snažení je je utratit. A když to nejde, vyházíte prachy třeba na odměny pana Petra Dvořáka. Nebo přidáte Luboši Rosímu anebo Noře Fridrichový. Anebo natočíte nějakou blbost, hlavně aby to hodně stálo," informoval Soukup. Mít úvěry na provoz a investice je podle generálního ředitele Barrandova úplně normální věc a mají je prý úplně všechny firmy, pokud nemají takové zisky, aby jim na celoroční provoz a investice stačily. „Kdyby to tak nebylo, mohl by se bankovní sektor jít co? Mohl by se jít klouzat," pokračoval Soukup v lekci ekonomie.

Dodal, že chápe, že ČT a Nora Fridrichová bankovní půjčky nepotřebují, protože dostanou dost a dost od občanů ČR, „aby si měli s čím hrát“. „Milá Noro, alias paní Fridrichová, to je totiž ten rozdíl mezi veřejnoprávníma institucema a soukromýma. A taky ten rozdíl je v tom, že veřejnoprávní instituce dostávají peníze od všech občanů, aby reprezentovaly všechny občany. Aby jim dávaly obsah a informace pro všechny, nejenom pro vás. Já vim, to nemá cenu, to vy stejně nikdy nepochopíte,“ pochyboval o schopnostech moderátorky a šéfky 168 hodin Soukup.

Soukup dále zmínil, že kdyby na to přišlo, mohl by tyto věci financovat ze svého. „Ale když jsou tak výhodný úroky na půjčení a nevýhodný úroky na spoření, tak bych byl úplný jelito, kdybych to dělal,“ vysvětlil Soukup svůj kalkul a dodal: „Kdybych to dělal tak, jak mi radíte, s tím vaším analytickým týmem Český televize, který vede úžasný analytik Kamil Švec, tak bych byl maximálně moderátor 168 hodin, a ne moderátorem 3. největší český televize,“ kopl si Soukup do dalšího ze svých oblíbených cílů. „Takže Noro, skoč si, prosimtě, někam do školy a nauč se základní ekonomický poučky, než to ve jménu té pravdy a lásky začneš používat. Bude to lepší, já ti věřím, třeba pochopíš první lekci,“ doporučil moderátor blahosklonně své kolegyni v oboru.