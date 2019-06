Soukup shodil rukavice: „Antibabiš“ Minář? Najděte si, kdo to celé platí

Členové platformy Milion chvilek pro demokracii doufají, že demonstranti protestující proti Andreji Babišovi a Marii Benešové zaplní Václavské náměstí a přijdou v tak hojném počtu, že příští demonstraci už bude třeba uspořádat jinde, protože už se na Václavské náměstí nevejdou.

Mikuláš Minář, který stojí v čele platformy Milion chvilek pro demokracii, novinářům řekl, že má dojem, že se Babiš demonstrantů bojí, protože kdyby se jich nebál, přišel by s nimi veřejně debatovat např. do televize.

Anketa Přejete úspěch hnutí Milion chvilek pro demokracii? Přeji 8% Nepřeji 92% hlasovalo: 11013 lidí

Jaromír Soukup na sociální síti Facebook napsal, že je přiraven hájit právo lidí demonstrovat.

„Mladík si zájem médií očividně užívá, a jak jsem se dočetl, kvůli náročnosti programu ‚Antibabiš‘ dokonce sekl s vysokou školou. Inu, každý máme nějaké priority. Dnes na Václavské náměstí v Praze již tradičně vyjdou desítky tisíc lidí a pan Minář si už pozval řadu celebrit jako stafáž. Aby bylo jasno: každý má právo protestovat a já budu jako lev bojovat za to, aby lidé mohli vyjít na náměstí, do ulic a mohli vyjádřit protest, když se cítí ohrožení,“ napsal Soukup na sociální síti Facebook.

Požádal však své spoluobčany, aby si zjistili, kdo Milionu chvilek pro demokracii posílá peníze, a aby si zjistili Minářovu minulost. Vůbec nejlepší by podle Soukupa bylo, aby se Minář vrhl do politiky a pokusil se oslovit voliče.

„Chtějte po panu Minářovi, ať jde do politiky a nejprve si zaslouží váš hlas. Protože to vyžaduje tvrdou a poctivou práci. A jaké to je tvrdě dřít? To bohužel tento mládenec ještě nevyzkoušel,“ vyjádřil svůj názor ředitel.

V diskusi pod Soukupovým příspěvkem zaznělo, že demonstranti neuznávají výsledky voleb.

Mikuláš Minář však v rozhovoru pro Info.cz konstatoval, že výsledky voleb jednoznačně respektuje, jen chce jako organizátor demonstrací dát najevo, že ani zvolený politik si nemůže dovolit úplně všechno.

Jedna z voliček připomněla, že Minář studoval teologii. Proto by ráda věděla, zda se Minář bude zabývat i zneužíváním nezletilých kněžími.

Zazněla také poznámka, že nad počínáním aktivistů z Milionu chvilek pro demokracii se už baví i Slováci.

