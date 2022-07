Špatné zprávy: V Německu se pálí plyn na zimu. „Když to Putin nepustí...“

reklama

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 15921 lidí Dle informací ruského listu Kommersant, o kterých informovala agentura Reuters, už Kanada opravenou turbínu zaslala letecky. I tak ale panují pochybnosti, zda Gazprom Nord Stream 1 opět spustí a také zda ho spustí naplno.

Údržba každopádně jde proti snaze Německa před zimou co nejvíce naplnit zásobníky. Dle energetického analytika serveru Bloomberg Javiera Blase z nich německý energetický gigant Uniper již začal čerpat plyn. Blas je šokován hlavně tím, že se ze zásobníků čerpá uprostřed července, kdy se mají naopak zásobníky plnit. Ale chápe, proč Uniper raději čerpá ze zásobníků. Je to levnější než kupovat plyn za spotovou cenu. Podotýká, že cena plynu poté přestala stoupat. „Prostě nemají na to, aby ztráceli 30–45 milionů eur denně tím, že budou kupovat na trhu za spotové ceny. Takže s tím musí přestat,“ říká Blas a dodává, že teď musí jednat německá vláda.

European gas prices have paused their rally as Uniper starts to draw from storage (in the middle of July!!!), rather than buy more on the spot at sky-high prices. But that's a **temporary and really desperate measure** as the Germany utility tries to conserve cash | #ONGT — Javier Blas (@JavierBlas) July 15, 2022

They don't. Simply put, they don't have the balance sheet to continue losing €30-€45 million **a day** buying on the spot. So they have to stop. Now is up to the German government to intervene. The sooner the better. — Javier Blas (@JavierBlas) July 15, 2022

Dle ekonomického novináře Mirka Motejlka poklesl stav zásob plynu v německých zásobnících z 60,1 % na 56,2 %. „Když to Putin v pátek nepustí, tak budou na nule ještě před topnou sezónou,“ odhaduje. Ekologickému aktivistovi Janu Rovenskému by se vypnutí plynu líbilo, Putin by tím prý vyplýtval své předposlední eso. „Pokud to Putin nepustí, začnou Němci škrtit průmysl a zásobníky si nechaj na zimu pro domácnosti...“ usuzuje. „Když Německo vypne fabriky, tak je eurozóna v pi..“ odvětil lakonicky Motejlek.

Dle již zmíněného Javiera Blase je Uniper skutečně v těžké situaci. Zástupce předsedy představenstva Uniperu totiž Bloombergu sdělil, že firmě hrozí insolvence v řádu dní.

Oh boy!!!



Harald Seegatz, deputy chairman of the supervisory board of Uniper, told Bloomberg News the German utility giant was at risk of ***insolvency within days***



???Full story via @vanessadezem and @a_shiryaevskaya here: https://t.co/tMp3PK89yv https://t.co/J5tmh6Dh6X — Javier Blas (@JavierBlas) July 15, 2022

Takzvaný bailout, neboli zaplacení dluhů zadlužených energetických společností, by pak daňového poplatníka vyšel na astronomickou částku 200 miliard dolarů (4,8 bilionu korun), a to je střízlivý odhad. Podle analytika Uniperu dochází čas, od státní KfW bank si již firma půjčila dvě miliardy eur, tedy maximální možnou částku, a od své mateřské firmy si pak vypůjčila dalších 8 miliard eur (196 miliard korun). A nyní německé vládě Uniper předložil návrh, aby zvýšila limit, který si od KfW může firma půjčit.

Uniper has just summitted an application with the German government "to increase" the size of the KfW credit facility after fully drawing the €2 billion line. — Javier Blas (@JavierBlas) July 18, 2022

Psali jsme: Poslední. Jako poslední v EU budeme držet. Zbořil ví, co přijde Tohle musíte vědět. Co bude po krachu. Petr Bystroň také o Fialovi Proč neklesá cena benzínu? Štěpánek ukázal prstem. A takto dopadneme s plynem Minoritní akcionáři v ČEZ? Z Německa a USA. Proti zájmům těchto zemí Fiala nepůjde. Čtenář PL dostal smutnou odpověď

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.