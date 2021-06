Špína se valí už i s konkrétními jmény. Poslanec Kolovratník a jeho praktiky v Pardubickém kraji poprvé veřejně

Není to tak dávno, co po čtyřech letech opustil hnutí ANO. Starosta města Chrast Vojtěch Krňanský pro PL odpovídá na dotazy, které jsme načrtli už v několika předchozích článcích. Hnutí Andreje Babiše v Pardubickém kraji ovládá stále stejná sestava v čele s poslancem Kolovratníkem. Uzurpovala si moc a vliv. Ten, kdo je proti, má vážné problémy. Co konkrétně?

Pane starosto, vy jste, jak jsme koukali, velice populární tvář regionu. V minulosti jste působil v ANO, nyní už ne. Proč?

K druhé části otázky; Ano byl jsem členem hnutí od roku 2017, nikdy jsem neměl žádnou jinou stranickou příslušnost, ale nyní se naše cesty rozešly, je to asi tři týdny. Možná moje důvody někoho překvapí, ale nejsou to důvody kvůli například kontroverznosti našeho pana předsedy nebo jiných členů hnutí, ale ty důvody jsou osobní a jsou osobní v krajské organizaci. Nejsem z těch, kteří by byli ochotni přihlížet privatizaci uvnitř hnutí a podílet se na tom. Pro mě je cesta být nestraník než být poslušná ovce, která musí poslouchat na povel a plnit to co si, řekněme „mocní“, usmyslí a z toho důvodu jsem se rozhodl vystoupit.

Jak z odstupu pohlížíte na kandidátku ANO pro PSP, která nezaznamenala výraznější změny oproti roku 2017, tedy opět poslanec Kolovratník, Kytýr, Kasal?

Mně v hnutí, ale i napříč politickým spektrem, chybí mladí úspěšní komunální politici. Myslím si, že je naprosto logická cesta, aby do poslaneckých lavic usedali lidi, kteří si tu cestu prošli odspodu, což znamená, že znají problémy obcí, my jako starostové od těch nejmenší obcí až po starosty a primátory měst, řešíme problémy dnes a denně, řešíme styk s realitou, tu skutečnou provázanost politiky s lidmi, což mám pocit, že u spousty poslanců už neexistuje, že jsou odtrženi od reality. To také z rozhovorů některých politiků vyplývá, oni nemají žádnou sebereflexi, neznají skutečné problémy lidí tam dole, a to je ten důvod, proč jsem měl tu ambici být na kandidátní listině, chtěl jsem tohle změnit a to že, za ANO v Pardubickém kraji na krajském sněmu byli odsouhlaseni na první trojce Kolovratník, Kytýr, Kasal, tak to je důsledek určité privatizace hnutí.

Jak to míníte?

Jakmile má někdo jiný názor, nebo by si dovolil vystoupit proti nim, bude neskutečným způsobem dehonestován, bude se na něho hledat špína, bude na něho poukazováno, dostáváme se do špinavé hry a mně jeden moudrý člověk říkal, že vnitrostranická politika je mnohem špinavější než tak politika celková, ta venku, já s ním mohu jen souhlasit a mohu říct, že jsou hranice, přes které nejsem ochoten jít.

Celkový pohled na kandidátku, k níž se ještě dostaneme, máte jaký?

Pokud ta otázka směřuje, co si o té kandidátce myslím, tak to, že je neskutečně slabá a chybí na ní výrazné osobnosti, protože spoléhat jen na titul před jménem nebo na mediální obraz, je málo. Poslanci Pardubického kraje byli i toto volební období poměrně nevýrazní a myslím, že v republice máme i šikovné poslance, kteří pro svůj kraj skutečně něco vybojovali a byli vidět.

Ing. Vojtěch Krňanský

Na změnu v našem polickém světě opravdu nestačí mít titul před jménem, titul neznamená, že dobrý doktor nebo učitel, bude dobrý politik, to tak není. Je to ale problém všech politických stran. Chybí výrazné osobnosti, které by do politiky šly s čistými úmysly, s Rašínovskými úmysly. Většina těch schopných do politiky nejde, a ti co tam jdou, ne vždy jsou jejich úmysly zcela čisté.

Proč jste na kandidátku nešel například Vy?

Po několika návštěvách v loňském roce u pana předsedy hnutí jsem měl ambici na kandidátní listině být, a dokonce si myslím si, že to mělo i určitou podporu shora.

Ale?

Nicméně ukázalo se, že asi jako v každém politickém hnutí, straně, o úspěšných politicích rozhodují i ti, kteří nemají žádnou politickou ambici, ale jsou pouze řadovými členy. Takže řekněme, že 20 procent členské základny jsou skuteční politici, ostatní pak jen kompars, který zvedá ruku tak, jak se jim řekne nebo jak je to pro ně výhodné.

Několikrát jsme slyšeli o sporu se starostou Chrudimi Pilným. Můžete čtenářům přiblížit, oč jde?

Není to spor se starostou Chrudimi, panem Pilným, ale s firmou jeho a firmou jeho maminky, nejedná se tedy o spor města Chrast se starostou Chrudimi, jde o spor města Chrast s firmou, kterou pan Pilný ovládá. Jedná se o dvě stavební zakázky z minulého volebního období. Jedna byla na stavební úpravy na Základní umělecké škole a druhá na opravu zámecké zdi, celková hodnota zakázek činila 4 miliony korun, ani jedna zakázka nebyla provedena v kvalitě, v které měla být udělána, ani jedna zakázka nebyla předána v termínu.

Ze strany města došlo k žalobám na obě firmy na firmu LKN s. r. o. a Zahrady LKN s. r. o., kterou vlastní nebo byla jediným společníkem maminka pana Pilného. Obrátili jsme se na soud, protože nedošlo k žádné shodě, máme znalecké posudky, které říkají, že jsme v právu. Spor bude komplikovaný, ani moje stranická příslušnost tomuto nenahrávala, protože musím veřejně přiznat, že jsem cítil na svou osobu tlak, že není žádoucí, abych se já jako starosta Chrasti soudil s firmou starosty z Chrudimi, který je také členem hnutí.

Na tuto hru jsem nebyl nikdy ochoten přistoupit, jsem legitimně zvolený starosta města Chrast a vždy budu hájit zájmy města, k tomu jsem dostal mandát od voličů, nikoliv za stranickou příslušnost. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl odejít z hnutí, protože jsem na sebe určitý tlak cítil.

Doprovází politické postupy v pardubickém ANO politikaření, tlak, výhrůžky nebo podobné metody a podobná praxe?

Na tuto otázku je velmi složité odpovědět. Byl jsem předsedou oblastní organizace Chrudim a musím říct, že za tu dobu jsem opravdu zkusil zvláštní věci, které bych nečekal, že jsou v politice možné…

Můžete být konkrétní?

Například kdy mi volá krajská manažerka (Jiřina Klčová, pozn. red.) a podbízí mi varianty ke schválení, které jsou její. Pořád si myslím, že hnutí je demokratické v té členské základně a pokud bylo předsednictvo oblasti zvoleno členy dané oblasti, je to legitimní a krajská manažerka nemá žádnou kompetenci oblastnímu předsedovi říkat, že to není dobře. Je to dobře, pokud k tomu došlo tak, že byli zvoleni oblastním sněmem. Praktiky a metody politikaření se dějí v každém hnutí, bohužel před těmito sněmovními volbami politikaření překročilo určitou mez, musím říct, že mně se nevyhnuly anonymy a falešná udání, a udání s kterým byla spojovaná společnost mojí manželky atd. Co se týká výhrůžek, tak jsem zažil, třeba ohledně zmiňované rekonstrukce ZUŠ, kdy stavbyvedoucí poté, co jsem odmítl převzít dílo, na mě křičel, že by se mi také mohlo něco stát a že by mě mohlo přejet auto. Nevím, na kolik to bylo spojené s politickou úrovní, nicméně ta úroveň vlastnická členem hnutí tam byla. Nevím, jestli to nazývat výhružkami, ale rozhodně je to něco, co nejsem ochoten hrát a akceptovat s těmito členy. Užil jsem si podobnou hru i v krajských volbách, kdy byl vyvíjen určitý tlak na mou osobu. Do politiky jsem přišel čistý a čistý z ní i odejdu. To je to, proč jsem přišel a mám pocit, že tomu musím něco dát, a ne si brát peníze nebo něco využívat ke svému prospěchu. Bohužel se to v dnešní době asi úplně nenosí, nechci říct, že jsou to výhružky, nátlak, ale jsou to spojené nádoby.

Má to hlubší kořeny?

Zklamáním je pro mě postoj krajského předsedy (Jan Procházka, pozn. red.), který tomu všemu nečinně přihlíží, místo toho, aby určitým věcem učinil přítrž a jako správný manažer, ten kormidelník, zasáhl. Nicméně je vidět, že jeho pozice není natolik silná vůči stávajícím mocným a těm členům, kteří „mají to hnutí zprivatizováno“, tak se bojí zasáhnout a nebyli jsme schopni se z tohoto vymanit.

To nejdůležitější, co považuji za svou velkou výhodu, je, že pro mě politika není věc existenčního charakteru, v případě, že bych nebyl zvolen, se o svoji budoucnost nebojím. Skutečně je potřeba říct, že toto necítím ze všech členů, že pro některé jsou volby do Poslanecké sněmovny skutečně existenční a ta nervozita a tlak, který předváděli, byl naprosto enormní a důkazní, v tuto chvíli ta racionalita úsudku a činu jde stranou. Užívám si tak tu možnost volby, dělat věci správně, jak je cítím, a jestli dostanu hlasy voličů, budu pokračovat, pokud je nedostanu, budu rád, když mě na radnici vystřídá někdo nový, úspěšnější, předám mu některé zkušenosti, budu mu nápomocen a pro mě se skutečně svět nezboří a svou budoucnost se nebojím. To považuji za svou největší výhodu.

