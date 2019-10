Spodino, co si myslíte, že by vám ten váš Gott řekl? Šafr se postavil proti „nenávisti“ k Tomáši Halíkovi

Novinář Pavel Šafr se rázně zastal teologa Tomáše Halíka. Poté, co se pan profesor kriticky vyjádřil na adresu Karla Gotta, čelí ze strany fanoušků populárního zpěváka přívalu urážek a výhrůžek. Publicista všem lidem, kteří si nevidí do pusy, poslal jasný vzkaz.

„Karel Gott jim prý léta rozdával radost a lásku, obohacoval je svým uměním. A oni se projevují jako nejhorší spodina společnosti,“ napsal o nevychovaných příznivcích slavného zpěváka. Poté ocitoval pár urážek, které na profesora Halíka směřovaly.

Zatímco pro Gotta prý pláče národ, po Halíkovi údajně neštěkne ani pes, až opustí tento svět.

„Ty klero ZMETKU zmutovaný, vykleštěný, kdy si pro tebe, ty GAUNERE, přijde SATAN či LUCIFER, ty pambíčkáři vypatlaný, s pojebanou chorou mozkovinou, jsi SATANÚV vykurvenec nepodařený AUŠUS, ty prašivino, toxický VŘEDE teto společnosti!! Satanaši, ty se k panu mistru Karlu Gottovi nemůšeš ani postavit, kde on udělal potřebu, ty prašivino, ani sežrat jeho EXKREMENTY k obědu, nešaháš jemu ani po chodidla ty mons. špíno!! Jsi vedle pana Gotta pouze parodie na člověka, jsi NULA, ty SPROSTOTO, ty Jidaši!“ stálo v jednom ze vzkazů.

„Pane doktore (pokud tedy opravdu jste doktor alespoň něčeho), při vší úctě k církvi a mnoha mým přátelům v církvi (oproti vám, církvi sloužícím) jste prachsprostý morální dobytek, který by za dob inkvizice měl být povinně upálen jako opravdu škodící element. Jste prase, které nemá nárok na samostatné jednání v daném oboru. Moje babička, která mne honila ministrovat ke Sv. Antonínovi na Štrosmajrák, by vás asi nacpala do Letenského tunelu. Jste opravdu duševní hovado...“ přisadil si další občan.

Šafr doplnil, že kola nenávisti se roztáčejí rychleji od doby, co do našich životů vpluly sociální sítě. Přesvědčil se o tom sám, když i on obdržel vzkazy, v nichž mu lidé přáli kruté mučení, rakovinu i smrt.

