Sputnik a ČR. Mluvili jsme s premiérem, jak to je

Česká republika má podle premiéra Babiše přes Evropskou unii zajištěno solidní množství vakcíny, ale bohužel výrazně později, než bychom si představovali. „Hlavní problém máme s dobou dodávek, ale to má celá Evropa,“ připomněl premiér pro ParlamentníListy.cz.

„Evropské unii se tohle zkrátka nepovedlo, i Evropská komise to přiznala,“ dodal premiér. On sám si představoval, že to půjde rychleji, vkládal naděje například do americké společnosti Novavax, která má vakcínu ve fázi schvalování a má dceřinou společnost a továrnu přímo v České republice.

„Realita je taková, že v současnosti máme nasmlouváno 1.707.000 dávek na první kvartál a 8,4 milionu na kvartál druhý,“ upřesnil premiér. Celkem máme nasmlouváno 24.286.000 dávek.

Situace, i vzhledem k tomu že se epidemii nedaří utlumit, však rozhodně není zralá na usínání na vavřínech. Proto vláda stále hledá i další cesty, jak zajistit očkování pro občany.

„Potřebujeme to udělat rychle, politické tlaky a vlivy musí jít stranou,“ vysvětluje premiér.

A jednou z těchto cest, které bychom nechtěli uzavírat, je i ruská vakcína Sputnik V. „Je to vlastně první vakcína proti koronaviru na světě, v Rusku se s ní očkuje už od srpna, exportují ji do řady zemí,“ připomíná premiér Babiš.

I v Evropské unii někteří politici začínají připouštět, že v situaci nedostatku vakcín by ruský Sputnik mohl být řešením. Německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že Evropa by měla využít všech možností očkování. Ještě razantněji se na podporu Sputnik V vyjádřil bavorský zemský premiér Markus Söder.

Podobá se to AstraZenece

Premiér Babiš zdůrazňuje, že vláda nikdy neustoupí od toho, že hlavním požadavkem je bezpečnost očkovaných. Jak ale pro ParlamentníListy.cz připomněl, u ruské vakcíny zatím nic nenasvědčuje, že by byla bezpečnostním rizikem. „I v prestižním časopise Lancet o ní napsali, že se vlastně dost podobá AstraZenece,“ říká premiér.

Infobox Andrej Babiš: „Je to technologie vektorové vakcíny. Ta je bezpečná, účinná, používá se už mnoho let. I v prestižním časopise Lancet o ní napsali, že se vlastně dost podobá AstraZenece“

„Je to technologie vektorové vakcíny. Ta je bezpečná, účinná, používá se už mnoho let,“ vysvětloval dále premiér, co o ruské vakcíně zjistil.

Právě kvůli tomu vyrazil s expertní delegací do Maďarska, i když jinak jsou v časech pandemie zahraniční cesty státníků výrazně omezeny.

Maďarsko se již dříve rozhodlo, že si zkusí vedle dodávek garantovaných Evropskou unií samo zajistit nějaké množství dávek vakcíny z Ruska. Jedná se asi o jeden milion dávek vakcíny.

Česko by v každém případě preferovalo, aby ruskou vakcínu certifikovala Evropská léková agentura, dávající souhlas k distribuci v EU. Jenže tento proces může být dlouhý. „Třeba AstraZeneca žádala, pokud vím, někdy v srpnu a certifikaci dostala v lednu. Samozřejmě v té situaci, v jaké jsme, je velký tlak na rychlost, ale mám obavy, že to taky bude spíš v řádu měsíců,“ odpověděl premiér na dotaz ParlamentníchListů.cz o časových vyhlídkách.

A ruská společnost navíc stále nepodala žádost o evropskou certifikaci. „Koukal jsem se na to ještě dneska ráno, není to podané,“ ujistil nás premiér Babiš během sobotního odpoledne.

Pokud by vakcína Sputnik V nedostala evropskou certifikaci, je otázkou, zda využít možnosti registrovat ji v ČR. To evropské právo umožňuje a prováděl by to Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Ten však nejprve musí společně s ministerstvem zdravotnictví říci, zda se vůbec bude případnou ruskou žádostí podanou mimo Evropskou lékovou agenturu chtít zabývat.

„Musí proběhnout nezávislý ověřovací proces, bezpečnost musí být samozřejmě na prvním místě,“ ujišťuje předseda vlády.

Zapojíme všechny...

V Maďarsku Andrej Babiš od premiéra Orbána především zjišťoval jeho zkušenosti s jednáním s ruskou společností a s procesem schvalování vakcíny národním certifikačním ústavem. V Maďarsku je prý tento proces ve finále a v dohledné budoucnosti se začne vakcínou Sputnik V očkovat.

Ještě dále než Maďarsko je v očkování ruskou vakcínou Srbsko, které ji schválilo ještě dříve. Premiér chce do Bělehradu s delegací ve stejném složení vyrazit ve středu 10. února. Srbsko má navíc kromě vakcíny ruské zkušenost i s vakcínou čínskou. I na tu se premiér Babiš bude ptát, i když její nasazení v EU zatím není aktuální.

Kromě ruské vakcíny Sputnik se v Budapešti zajímal také o maďarské zkušenosti s koktejly protilátek, užívanými k léčbě covidu. Zejména jde o přípravek Bamlanivimab, a také o přípravek od společnosti Regeneron.

Ty se používají i v České republice a nyní Evropská unie domlouvá s členskými státy, zda bude zájem o jejich centrální nákup.

„Maďarsko nakoupilo 3500 dávek, my zatím asi pět set,“ upřesnil premiér Babiš s tím, že teď je třeba udělat metodiku.

Hlavní prioritou je ale stále očkování. V mezidobí vláda alespoň chystá infrastrukturu, aby se obrovské množství vakcín stíhalo proočkovat. Zjišťuje se kapacita očkovacích center, kromě toho vláda plánuje zapojit lékaře, pediatry a další místa. „Zapojíme všechny,“ ujišťuje premiér s tím, že se musí vyřešit hlavně jejich napojení na centrální rezervační systém.

V něm je aktuálně podle premiéra 246 tisíc registrací. Od 1. března by měla být spuštěna registrace další skupiny zájemců, která by s výhledem na nasmlouvané dodávky vakcíny měla být velmi rozsáhlá. Parametry ještě vláda dolaďuje, ale měli by to být lidé starší i lidé s rizikovými zdravotními indikacemi – s cukrovkou, vysokým tlakem, onkologičtí pacienti.

