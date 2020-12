Sranda kvůli Ester Ledecké. Začal to Babiš. A pak tuhnul úsměv

reklama

„Klobouk dolů, Ester, gratuluju. Fakt nechápu, že jste ještě před týdnem vyhrála na snowboardu a teď ve Val d'Isere ovládla lyžařské super-G. Jste skvělá," tleskal Babiš profesionální sportovkyni. Premiér je jak lyžař, tak milovník Francie, v únoru, ještě než epidemie v plné míře propukla, byl na dovolené v Alpách.

„Klobouk dolů, Ester, gratuluju. Fakt nechápu, že jste ještě před týdnem vyhrála na snowboardu a teď ve Val d’Isere ovládla lyžařské super-G. Jste skvělá,“ tleskal Babiš profesionální sportovkyni. Premiér je jak lyžař, tak milovník Francie, v únoru, ještě než epidemie v plné míře propukla, byl na dovolené v Alpách.

Nicméně, ani když gratuloval k úspěchu ve sportu, politiky se nezbavil. Připomenuli mu ji komentující, kteří mínili, že on narozdíl od Ledecké rozhodně skvělý není. „Aspoň někdo je skvělý, to se o naší vládě říct nedá,“ mínil Patrik Hanák. „Ještě před týdnem to vypadalo, že druhá vlna ustupuje. A teď to vláda opět podcenila, a zavírá se všechno. Rozhodně nejste skvělej!“ vzkazoval Martin Štěrba. „Fakt gratuluju, 10 000 mrtvých a ještě před Vánoci. A přitom minulý týden říkali, že až po. Jste skvělý. Děláte to dobře, dělejte to dál,“ hásil ironicky Pavel Buzek. „Ty aby ses nechtěl přiživit na cizím úspěchu!“ tykala premiérovi lyžařka Eliška Tomášková.

I další komentátoři tvrdili, že se Babiš chce tímto statusem přiživit na slávě Ledecké. „Přiživovat se na úspěchu ‚hotového‘ sportovce, to by ti šlo, ale podpořit sport takovým způsobem, aby tady těch talentů bylo daleko více, to ne... Všichni známe příběh konkrétně Ester, která by bez svého otce dnes nemohla být, kde je,“ připomenul zpěváka Janka Ledeckého Michal Kuchař.

„Postavíte Ester taky stadion?“ ptala se Michaela Škultéty v narážce na sliby o bruslařské dráze pro Martinu Sáblíkovou. „Andy, postav jí sjezdovku i s ledovcem, ať může trénovat jako Sáblíková,“ dočkal se premiér doporučení. „Až se dokončí tréninková hala pro Martinu Sáblíkovou, tak snad zbydou ještě ňáké chechtáke na kopec pro Ester,“ přizvukoval další vtipálek.

Jinak nechyběly narážky na očkování, u kterého chce být Andrej Babiš sám zmocněncem. „Andrej, radši makej na očkování a nekecej, nebo to dopadne jako chytrá karanténa, kterou řídíš, vole,“ doporučoval Petr Kuz. „Věnujte se radši tomu očkování, Ester je sice skvělá, ale zdaleka ne tolik, jako by byl dokončený plán na vakcinaci,“ mínil další komentátor.

