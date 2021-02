Srandovní covid. Libor Bouček má strach, dumá i nad obživou

Moderátor Libor Bouček má za to, že nás brzy čeká něco mnohem horšího než současná pandemie koronaviru. „Podle mě stojíme na prahu gigantické ekologické katastrofy,“ myslí si Bouček. Prý nám chybí systematický postup, jak bojovat vůči jakékoliv epidemii. Herec dokonce označil koronavirus v jisté míře za srandovní virus. „Může přijít virus, který bude daleko brutálnější, a to, jak na to ten svět reaguje, když vlastně neumíme zvládnout tohle, tak to je pro mě strašně alarmující,“ dodal.

Hostem rozhovoru youtubového kanálu U Kulatého stolu byl moderátor, scenárista a dabér Libor Bouček. Moderátory debaty byli Martin Klesnil a Patrik Fiala. „Podle mě stojíme na prahu gigantické ekologické katastrofy, která bude převyšovat koronavirus. Kromě toho nějaký systematický postup vůči jakékoliv epidemii by bylo vhodné nějakým způsobem připravit, a to jsou věci, které bychom měli řešit,“ upozornil Bouček.

„Teď, když sem přijde vlastně do jisté míry srandovní virus, který není až tak smrtící, a přináší ztráty na životech, to je strašně smutný. Ale může přijít virus, který bude daleko brutálnější, a to, jak na to svět reaguje, když vlastně neumíme zvládnout ani covid, tak to je pro mě strašně alarmující. I proto, že jsem nastávající otec,“ doplnil scenárista.

V rozhovoru se spolu bavili i o různých světových hercích, například i o Kevinu Spacey. Kevin Spacey je známý herec, který hrál například ústřední postavu v seriálu s politickou tematikou House of Cards. V roce 2017 však byl obviněn ze sexuálního obtěžování, kterého se měl herec dopustit v osmdesátých letech. Právě to okomentoval i Bouček.

Mazání Trumoa, to je šílenství

„Přijde mi to naprosto šílený, ten odraz té doby, kdy jsme schopni zavrhnout virtuozitu, výjimečnost, smysl pro nějaké producentství na základě skandálu, který se netýká jeho práce, a tak zavrhnout jeho práci. To mi přijde strašně zvláštní, ale taková je doba. I když je otázkou, jestli se to zase vrátí potom, co překonáme koronavirovou krizi. Já myslím, že ne. To šílenství kolem skandálů podobných tomu se Spaceym... Jen doufám, že ten střízlivější pohled na to zvítězí, protože co vím, tak Kevin Spacey nebyl k ničemu odsouzený, možná jen nějaké mimosoudní vyrovnání. Ale neporušil zákon, nešel sedět a takhle ho zlikvidovat profesně, to mi přijde hrozný,“ pověděl.

Kevin Spacey byl po nařčení ze sexuálního obtěžování vymazán z již dotočeného filmu All the Money in the World, kromě toho streamovací platforma Netflix pozastavila natáčení dalších epizod seriálu House of Cards, kde Spacey hrál hlavní roli.

Bouček dále pověděl, že pokud by měl šanci mluvit se Spaceym, tak by se ho zeptal na to, zda by se chtěl vůbec vrátit do současného prostředí amerického filmu. „Protože ty kvóty, které se objevují, jsou podle mě absurdní. Já si myslím, že jakékoliv kvóty na cokoliv nasazované, obzvlášť na umění, to je cesta do absolutních pekel. A to, aby říkali tvůrcům, kolik procent tam má být mužů, kolik procent má být žen, kolik procent má být tohohle druhu a tohohle druhu, tak to už jsme omezili umění. Dostáváme se do nějakého masokombinátovýho způsobu výroby, kdy opravdu ta norma takhle musí být a najednou říkají, že to je ta svoboda. Ale ona to zase ta svoboda není,“ pověděl moderátor.

Podobně se Boučkovi nelíbilo, když některé staré filmy začaly mizet z Netflixu. „Já jsem myslel, že je sranda i to, že chtějí vymazat Trumpa z pokračování Sám doma 2,“ řekl. Až později přišel na to, že to není sranda a někdo to opravdu myslí vážně. „Přijde mi to zvláštní. Stejně jako mi přijde zvláštní shazování Churchilla, symbolu Velké Británie,“ dodal.

Příjmy mi poklesly, ale krize to není

Moderátoři se herce zeptali, co by dělal, kdyby nemohl vykonávat to, co teď dělá, například kvůli nynější krizi. „Asi bych hledal alternativu, abych uživil rodinu,“ pověděl Bouček. Pokud by musel změnit profesi, tak by rád řídil auto. Nemyslí si však, že v současné době je on sám v nějaké krizové situaci, ačkoliv mu příjmy samozřejmě poklesly. „V kritických rozměrech jsou úplně jiní lidé,“ uznal Bouček.

V Česku prý vymizel zápal pro moderování, jaký tu byl na přelomu milénia. „Někdo opravdu vysílal dvě hodiny o víkendu na nějakém regionálním rádiu a prožíval obrovskou euforii z toho, že se přesune na všední den, a ještě větší euforii ve chvíli, kdy mu zavolalo celoplošné rádio. Ona je to dlouhá cesta. Člověk musí projít nějakými řemeslnými základy, jít od začátku,“ pověděl Bouček. Kdo si neprojde moderování od začátku, tak dle herce spadne rovnou dolů. „Rychle nabyl, rychle pozbyl,“ myslí si.

„Myslím si, že to není ani tak atraktivní profese. Nevidím kolem sebe moc mladých lidí, co by řekli, že chtějí být moderátory. Možná proto, že vědí, že by to chtěli hned teď a nechtějí jít tou cestou. Ony taky ty velké sportovní události trochu zmizely, tak není moc co dělat. Teď rozhodně, ale myslím, že i v tom roce 2018, 2019 to začalo pomalu upadat,“ všiml si Bouček.

Nemyslí si ani to, že do budoucna vymizí rádio. „Rádio je médium, které tady odepisujeme už nějakých dvacet let. Rádio pořád bude funkční, protože to je jediné médium, které běží a člověk u toho může řídit auto. To člověk vnímá opravdu jenom sluchem. Ano, bude podcast, jenomže v rádiu já chci ty zprávy,“ pověděl moderátor a přidal vlastní zkušenost z rádia. „Strašně mrazivé to pro mě bylo prvního října 2019, kdy skonal Karel Gott. Byli jsme ve studiu s Leošem naproti sobě, teď přišla ta informace, my jsme se orosili a byli jsme v šoku. Ve chvíli, kdy se to potvrdilo, tak najednou jsme hned, aniž bychom si něco chystali, udělali strašně intenzivní dvě hodiny vysílání. Televize to musí přichystat, najít obraz, v rádiu jsme na to šli hned a v tom je ta magie. Takže si myslím, že rádio není na ústupu,“ vylíčil.

