StB se řeší v nejvyšší britské politice. Corbyn dostal výzvu od premiérky Mayové

Britská premiérka Theresa Mayová dnes nepřímo vyzvala šéfa opozičních labouristů Jeremyho Corbyna, aby byl „otevřený a transparentní“ ohledně svých styků s československou Státní bezpečností a východoněmeckou tajnou službou Stasi. Konzervativní ministerská předsedkyně prohlásila, že by politici měli nést odpovědnost za činy, kterých se dopustili v minulosti, informují britská média.

Corbynovu aféru začali britští politici i média řešit minulý týden, když vůdce opozice přiznal, že se několikrát nevědomky sešel s pracovníkem StB. Ten poté ČTK a dalším médiím řekl, že Corbyn s komunistickou tajnou policií spolupracoval vědomě. To britský politik odmítl.

„Pokud existují podobná obvinění, tak by poslanci měli být připraveni k otevřenosti a transparentnosti,“ odpověděla Mayová během tiskové konference na otázku, zda by Corbyn měl dát svolení ke zveřejnění materiálů, které na něho vedla německá Stasi.

Ke zveřejnění záznamů z 80. let, kdy se Corbyn s pracovníkem StB Jánem Sarkocym scházel, jej předtím vyzval konzervativní ministr obrany Gavin Williamson, který Corbyna označil za zrádce. Také další politici i odborníci hovoří o tom, že by šéf levice měl vnést do věci jasno. Sám Corbyn zatím na tyto výzvy nereagoval.

autor: nab