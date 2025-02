Stamiliony eur pro české firmy. Evropská komise chce podpořit obranný průmysl

V letošním roce se očekává třiatřicet projektů, mezi nimi například vývoj munice pro drony s alokací 49 milionů eur, speciálních 4D radarů za 29,5 milionu nebo sofistikovaných vesmírných technologií v hodnotě 66 milionů eur. Právě v těchto oblastech mají české firmy silné know-how. Výrobci bezpilotních prostředků mohou usilovat o účast v projektech zaměřených na drony, společnosti jako ERA nebo Retia mají dlouholeté zkušenosti s výrobou pasivních i aktivních radarů a vesmírné technologie lákají široké spektrum malých a středních podniků.

„Cílem je dostat se do dodavatelských řetězců. Vojenské systémy jsou velmi drahé a bude je, podobně jako nadzvukové letouny F-35, vyvíjet už od počátku několik států. Je ale potřeba nastoupit do vlaku včas, tedy nejlépe na startovní čáře daného projektu. Zapojení pak přináší dlouhodobou perspektivu,“ říká Radka Konderlová, šéfka sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany. Podmínkou účasti je vytvoření konsorcia nejméně tří partnerů z alespoň tří zemí Evropské unie. Ve skutečnosti jsou však tato uskupení mnohem širší, průměrně mají devatenáct členů. „Prvořadé je zapojit se a společně podat návrh na realizaci projektu,“ dodává viceprezidentka Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Kristýna Helmová.

Čas na zpracování projektových žádostí je omezený. Uzávěrka je v polovině října, ale ve skutečnosti musej být návrhy hotové už do léta. „V době dovolených je komunikace obtížná. A co se nestihne do prázdnin, už v září dohnat nelze,“ upozorňuje Konderlová. Ministerstvo obrany navíc nabízí možnost kofinancování projektů až do výše padesáti procent prostřednictvím Technologické agentury ČR.

Od roku 2021 se do projektů Evropského obranného fondu zapojilo sedmadvacet českých subjektů, mezi nimi ERA, ESC Aerospace, GE Aviation, česká pobočka amerického Honeywellu, Výzkumný a zkušební letecký ústav, Vojenský výzkumný ústav či ČVUT. Vývoj se zaměřuje na kvantové technologie, umělou inteligenci, autonomní systémy, chytrou munici, radary nebo ochranu proti zbraním hromadného ničení. V seznamu zapojených firem však zatím chybějí největší hráči českého obranného průmyslu, jako jsou Colt CZ nebo STV Group.

Pro firmy, které chtějí navázat spolupráci se silnými evropskými partnery, budou klíčové dubnové informační dny Evropské obranné agentury v Bruselu. Akce přitáhne velké společnosti, mezi nimiž nebudou chybět Airbus, Thales, Leonardo nebo Rheinmetall, které hledají partnery do svých konsorcií.

Český obranný a letecký průmysl tak stojí před zásadní výzvou. Úspěšné zapojení do evropských projektů může přinést nejen technologický rozvoj, ale i stabilní zakázky na několik let dopředu.