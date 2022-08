Staří umřou zimou za Ukrajinu? Síkelův plán pod palbou, strašlivé důsledky

Podle návrhu ministra průmyslu a obchodu za STAN Jozefa Síkely by se v případě velké nouze, při nedostatku zemního plynu topilo méně. Dokonce by to bylo stanoveno vyhláškou. Na sociálních sítích se proti tomu ohradil mimo jiné Domov U Biřičky. „Senioři nemohou nést odpovědnost za nevhodnou zahraniční politiku a za neschopnost vlád,“ zmiňuje ředitelka domova Daniela Lusková.

reklama

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 6% Nemají 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25460 lidí

V administrativních budovách to dosud bylo 20 stupňů a napříště to má být 18 stupňů. Ve školách, ve třídách bylo dosud přijatelných 20 stupňů a v případě krize by to mělo být 19 stupňů. V mateřských školkách ve třídách a v místnostech, kde děti spinkají po obědě, bylo dosud přijatelných 22 stupňů, ale v případě krize by to mělo být jen 19 stupňů. V dětských šatnách má být místo 20 stupňů jen 18.

A právě proti regulaci tepelného komfortu seniorům se ozval Domov U Biřičky. „Protestujeme proti návrhu vyhlášky MPO, kterou hodlá regulovat teploty v zařízeních sociálních služeb při předcházení stavu nouze. Stát je povinen zajistit energie. Senioři nemohou nést odpovědnost za nevhodnou zahraniční politiku a za neschopnost vlád. Stáří s sebou nese geriatrické syndromy, zejména poruchy termoregulace, teplo je základní životní potřebou,“ poznamenává ředitelka domova Daniela Lusková.

„Není možné koupat křehké devadesátileté bytosti v teplotě nižší než 24°C. Není možné, aby veškerý svůj čas trávili v prostorách s teplotou do 20°C. A to ani v době nouze. Dodáváme, že stávající vyhláška regulující teploty umožňuje vytápět tak, aby senioři měli takové teplo, jaké potřebují,“ dodala.

A právě na tento vzkaz zareagoval Vadim Petrov, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. „Tak jestli jsem to pobral správně, jde o to, o co vládě jde na prvním místě. Buď o to, jestli východ Ukrajiny, Krym, Doněck atd., zůstanou Ukrajině, nebo nám zimou umřou staří a nemocní v nemocnicích, hospicech a domovech důchodců. Vždycky je něco za něco. Opravdu záleží na těch hodnotách,“ napsal a sdílel právě vzkaz ředitelky Luskové.

Psali jsme: Pekarová a Schillerová v jednom studiu. „Odkopala jste se!“ zaznělo. A také, kdo lidem lže… Zahradil (ODS): Náměsíčný pochod do války s Čínou, část III „Byl tu Fiala. Na tajňačku. Mezi lidi nešel.“ Reportér vyslýchal fanoušky Babiše, dozvěděl se víc než dost Havlíček (ANO): Nevolil jsem vás, ale když vidím, jak to nyní vedou, jsem poučen...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.