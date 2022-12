Šťastná Nerudová: „Všichni budou volit mě.“ Hilšer se naštval

Volíme prezidenta, nebo reklamní agenturu? Kandidát Marek Hilšer vypěnil na tiskové konferenci. Danuše Nerudová naproti tomu téměř plakala dojetím, když slyšela slova svých podporovatelů. Ti prý chodí po ulicích a v 90 procentech slyší, že budou volit právě Nerudovou. Pavel Fischer je nadále přesvědčen, že nejlepším prezidentem by byl právě on. A vysvětlil proč. Ukázal však také, že i on občas sáhne k ostrému výrazu. I jemu prý doma někdy unikne „do pr**le“.

reklama

Vypukne to už za pár týdnů. První kolo prezidentských voleb je takřka za dveřmi a prezidentští kandidáti o sobě dávají vědět.

Danuše Nerudová prozradila, jak v Telecí v Pardubickém kraji načerpává sílu na další dny v kampani.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 2% Neodradil 94% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 4% hlasovalo: 733 lidí

„Během víkendů teď čerpám energii na celý týden. Po tomhle překvapení od sousedů z Telecí jsem ale načerpala energii tak na dva roky dopředu. Díky, že vás mám,“ napsala Nerudová k videu, které sdílela na sociální síti Facebook.

Samotné video začíná záběrem na Nerudovou stojící v kostele, která má při setkání s přáteli ve zdejším kostele slzy štěstí na krajíčku.

„Já jsem strašně dojatá a nemůžu nic říct,“ začala Nerudová. Svým přátelům, kteří jí zazpívali za doprovodu kytary, se omlouvala, že do kostela je oblečená „takhle humpolácky“, protože původně předpokládala, že půjdou s manželem jen na procházku zasněženou krajinou.

Od lidí z Telecí se dočkala jasné podpory.

„My když jdeme mezi lidi s vašimi novinami, tak oni nám říkají: ani mi to nedávejte, mně je úplně jasný, že ji volit budu. My jsme teď chodili po Poličce, chodili jsme po Litomyšli a z 90 procent slýcháme všude to samý. (Nerudová) to je pro nás jasná volba. Takže nás to neskutečně nabíjí. Děkujeme, že tu kampaň vedete tímhle stylem, protože to je fakt skvělý i pro nás dobrovolníky,“ složila Nerudové v kostele poklonu mladá žena.

Nerudová v kostele také obdržela košík plný vitamínů a posilujících prostředků.

„Hodně štěstí, musíte vydržet!“ slyšela v kostele.

„Vydržím,“ slibovala obratem.

Pavel Fischer v rozhovoru pro server Novinky.cz uvedl, že pokud se stane prezidentem, může pracovat od první minuty.

„Já vím komu zavolat. Já můžu zavolat dneska členům vlády v různých státech NATO, protože na té parlamentní bázi spolupracujeme, zejména kvůli krizi na Ukrajině. A tohle já nabízím. Už se to nemusím učit a můžu hned začít pracovat,“ uvedl Fischer.

V rozhovoru prozradil, že jako věřící člověk se snaží neklít, ale přiznal, že přijdou momenty, kdy i jemu unikne sprosté slovo. „Třeba, když se snažíte doma něco opravit a nedaří se, tak řeknete ‚do pr**le‘.“

Před voliče předstoupil také senátor a prezidentský kandidát Marek Hilšer. Promluvil o boji s drahotou, o tom, že by se jako prezident věnoval i otázkám ochrany životního prostředí.

Ale v jednu chvíli vypěnil.

„Chci vytvářet prostor pro diskusi a dát hlas všem, kteří mají co říct. O tom přece je přímá volba prezidenta. Dát hlas občanům. Zatím to vypadá jako soutěž milionů o marketingový počin roku. Volíme prezidenta, nebo reklamní agenturu? Prezidentem nemůže být člověk, který otravuje půdu.... Spojovat společnost těmi, kteří sloužili zločinnému režimu. Taková minulost rozděluje. A stejně tak nelze otevírat dveře někomu, kdo podvádí. To možná pomůže teď, ale neposkytuje to výhled pro budoucnost,“ zesiloval Hilšer hlas před kamerami CNN Prima News.

Psali jsme: „To je příklad dětem. Něco nevíš, budem se ti posmívat!“ Juchelka ve studiu zúčtoval s „posměváčky“ Babišovi „Kolaborantská špína!“ Je to tady. Po Zemanově vystoupení se už vstává ze židlí Generál Pavel vyjel do Maďarska. Orbánovi naschvál. Jenže přišla vzpomínka… Tomáš Halík: Nevyčítám Pavlovi KSČ. Západ ho přijal a je směšné ho kádrovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama