Stát by měl dle lidovců dát obcím peníze, aby začaly stavět byty

Stát by měl podle lidovců podpořit města a obce, aby rychle začaly stavět vlastní byty. Měl by jim na to poskytnout peníze ze státního fondu na podporu bydlení. Na dostupné byty by se měly přebudovat také nevyužívané obecní, městské i státní objekty. Na tiskové konferenci to dnes řekl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Zprávu přinesla ČTK.

Lidovci chtějí o nastavení pravidel čerpání státní podpory jednat 27. června s ministryní pro místní rozvoj v demisi Klárou Dostálovou (ANO).

Bartošek řekl, že jeho strana prosazuje řešení situace lidí v tísni „jinak než přes sociální dávky“ a podporuje spíš to, aby stát umožnil výstavbu obecních bytů. O návrzích ministerstva práce na snížení dávek na bydlení a omezení okruhu jejich příjemců měla dnes jednat na mimořádné schůzi Sněmovna. Její program ale neschválila, takže se jednání nekonalo. Podle Bartoška mohou být novely se změnami dávek, které připravil resort, nebezpečné.

„Stát by měl podpořit obce a samosprávy přes Státní fond rozvoje bydlení a umožnit jim výstavbu vlastního bytového fondu, obecních bytů,“ uvedl Bartošek. Podle něj v ČR chybí asi 60 000 bytů, a to nejvíc ve velkých městech. „Chceme především využít nevyužívaný majetek a staré domy a objekty, které by se přebudovaly na dostupné bydlení,“ uvedl předseda lidoveckého poslaneckého klubu.

Vláda v demisi plánuje přeměnit Státní fond rozvoje bydlení na Státní investiční fond. Z něj by mohly na své záměry získat peníze obce a kraje. Podle Dostálové by z transformovaného fondu putovaly peníze do tří oblastí – na bydlení, regionální rozvoj a na sport, kulturu a cestovní ruch.

„Transformace potřebuje čas. Jsme pro zachovat Státní fond rozvoje bydlení, posílit ho a začít stavět. Nemáme ten luxus, že máme do nekonečna času,“ řekl Bartošek. Lidovci už dřív mluvili také o tom, že by Česko mělo na rozvoj obecního nájemního bydlení získat půjčku od Evropské investiční banky. Zmínili částku 50 miliard korun, které by si stát půjčil, převedl je do fondu bydlení a odtud je poskytl radnicím.

