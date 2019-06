Stát chystá smlouvu s ČEZ o stavbě nového zdroje Dukovan

20.06.2019 22:10

Stát připravuje smlouvu s firmou ČEZ týkající se stavby nového jaderného zdroje, který by měl nahradit nynější dukovanské bloky po jejich odstavení. Účastníkům dnešního kulatého stolu v Dukovanech to řekl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Stavbu i financování má zajistit dceřiná firma ČEZ a chystané smlouvy by měly obsahovat podmínky zajištění projektu ze strany státu. Důležitá budou podle Míla i jednání v Bruselu. Míl je zmocněncem pro jadernou energetiku od února, nahradil Jána Štullera.