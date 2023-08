Stát je potrestán včetně občanů, jinak to nejde... Další Rakušanova perla a další kolo debaty o Rusku

reklama

Lídr SPD Tomio Okamura totiž v souvislosti s aktuálním děním připomněl velkoplošný banner, který loni 28. října vyvěsil právě Rakušan na budovu ministerstvo vnitra. Na banneru byl vyobrazen ruský prezident Vladimir Putin v pytli na mrtvoly.

„Ministr vnitra a předseda STAN Rakušan, který má ve vládě na starosti bezpečnost našich občanů, dal Ukrajincům z našich veřejných peněz pytel na Putina a nakonec v něm skončila česká holka. Je to odporné, ale je to bohužel tak,“ zmínil Okamura a dodal, že Rakušan by se měl paktovat.

„Snažil jsem se popsat, jak ubohé a hloupé by bylo zneužívat brutální napadení dívky v Plzni k vlastnímu politickému byznysu. Ale pan Okamura to v kostce předvedl za mě. Nebuď jako Tomio, nerozjížděj tu novodobou hilsneriádu,“ zareagoval Rakušan.

„Děje se to, co se děje už dlouho. Já jsem člověk, který má rád papír, a to mně bylo nepříjemné, už když jsem začal dělat pro vládu v roce 2006, že vůbec byly zpravodajské servery, že nestačilo sehnat tu informaci, aby vyšla v novinách, musel jsem reagovat třeba během hodiny. Dneska je to během minut a ani nepotřebují politici novináře, aby se pohádali. Ta veřejná debata se zplošťuje, je rychlá, střepovitá a strašně vypjatá. Podívejte se, jaká chvilka stačila Okamurovi a Rakušanovi, aby se. takovýmto způsobem pohádali. A strašně se extremizuje. Tohle je jeden pól, že se prostě podařilo Okamurovi na základě jednoho trestného činu, který je odporný samozřejmě, a já chápu, že vzbuzuje emoce, ale musíme za ním vidět tu statistiku, která prostě nevychází špatně. Skutečně nevychází špatně, když to vezmeme v celkových číslech,“ sdělil k tématu, co že se to aktuálně děje, pro CNN Prima News Martin Schmarcz.

„Rozmohl se nám tu takový nešvar: že prý nemáme odsuzovat kolektivní vinu vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme totéž vůči Rusům. Tak znovu: pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to nejde. Takže jednou provždy, Péťo, Káťo a vy ostatní, co děláte, že to nechápete: ne, není to totéž,“ napsal pak ministr vnitra, na což reagovala lídryně KSČM Kateřina Konečná.

„Víťo, nešvar, který se nám tu rozmohl, je hlavně Vaše pokrytectví a dvojí metr,“ zareagovala Konečná.

Zareagoval také někdejší poslanec KSČM Jiří Dolejš. „Já bych rozlišoval občany Ruska na ty, co Putinově válce fandí, a ty, co mají odvahu nesouhlasit. Sdílená odpovědnost za režim asi existuje, ale není Rus jako Rus,“ dodal.

„Souhlasím a děkuji, pane ministře, že jste takto prohlásil poválečný odsun říšskoněmeckých občanů za správný, vzhledem k zločinu, kterého se na nás německá Říše dopustila. Ještě to prosím zdůrazněte některým našim politikům, novinářům a aktivistům. Máte je i tady ve vlákně," píše Rakušanovi europoslanec Jan Zahradil (ODS).

