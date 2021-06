Státní tajemnici grilovali v rozhlase: Proč se Babiš nepostavil za LGBT proti Orbánovi?

reklama

„Ptáte se mě na postoj pana premiéra v poměrně osobní a emocionálně zatížené otázce. Myslím si, že by bylo férové se spíše zeptat pana premiéra. Nicméně zkusím do toho přinést trochu objektivní prvek. Ta iniciativa byla z velké části iniciativou lucemburského premiéra, s nímž má pan premiér velmi úzké osobní vztahy, stejně tak ale ho pojí velmi úzké vztahy s maďarským premiérem, který se mohl cítit touto iniciativou nějakým způsobem atakován. Pan premiér se nechtěl výslovně stavět, podle mého názoru ani na jednu z těch stran ale v tu chvíli, kdy se o tom debatovalo a kdy docházelo k připojení k tomu dopisu, tak ještě nebyla ani zpracována expertní analýza toho legislativního maďarského návrhu, kterého se to týkalo, takže se necítil být v pozici, aby vyjadřoval silné názory,“ odvětila Hrdinková na dotaz, proč český premiér nevyslovil jednoznačný postoj vůči maďarskému zákonu diskriminujícímu LGBT komunitu. Zákon většina států Evropské unie ostře odsoudila.

„Myslím ale, že to nemá nic společného s tím, že by nějak popíral základní hodnoty Evropské unie,“ dodala Hrdinková.

„Je otázka, jak to ve skutečnosti je. Nějak tu normu interpretovali lídři, Ursula von der Leyenová, byla to vyjádření z velké části politická, nicméně jiným způsobem nebo jinou interpretaci nabízel maďarský premiér. A je otázka, kde v tu chvíli každý jeden lídr viděl pravdu, pokud samozřejmě to tak je a pokud ten návrh jde proti právům menšin, tak pak si myslím, že není vůbec co řešit. Protože článek 2 smlouvy o EU je naprostý základ toho, na čem to společenství stojí, a to prostě nemůže popřít vůbec nic,“ míní Hrdinková.

Pro ni samotnou je podle jejích slov těžké celou věc hodnotit. „Návrh zákona vnímám rovněž na hraně. Rovněž vnímám zásadu ochrany menšin a nediskriminaci menšin jako něco, přes co by opravdu nemohl jet vlak, co bychom neměli ani náznakem porušovat a myslím si, že je správně, že se Komise chce ujistit, že k žádnému porušení nedošlo,“ dodala Hrdinková.

Prezident České republiky Miloš Zeman pak podle CNN Prima NEWS nevidí důvod, proč s maďarskou legislativou nesouhlasit. Je to podle ní názor prezidenta republiky, nebo jeho osobní názor? „Pevně věřím, že to můžeme chápat jako osobní názor hlavy státu. A k tomu můžu jenom dodat, že já osobně jsem ráda, že žiju v České republice, a ne v Maďarsku, a myslím si, že v České republice vůbec jako nehrozí něco podobného, protože v české společnosti já osobně nevnímám žádnou poptávku po něčem podobném,“ podotkla Hrdinková, jež očekává, že Babiš zaujme stanovisko takové, jaké bude cítit.

