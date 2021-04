Státní terorismus? Co to je? Děkan Právnické fakulty dělá jasno

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík má za to, že prezident České republiky Miloš Zeman by neměl mlčet v otázce tak závažné kauzy, jako jsou Vrbětice. „Prezident by se neměl vyjadřovat, až se mu to bude hodit, takže podle mě je to mlčení v současnosti velká chyba,“ říká Kuklík, podle nějž by po události měla Česká republika posílit vazby s NATO a omezit spolupráci s Ruskem.

Mlčení prezidenta Miloše Zemana ke kauze Vrbětice je podle Kuklíka taktický tah a prezident vyčkává, jak se situace ještě vyvine. „To mlčení je ale podle mě chyba, protože občané očekávají od svého prezidenta, že se k závažným otázkám vyjádří a třeba nějakým způsobem uklidní veřejnost. Prezident by se neměl vyjadřovat, až se mu to bude hodit, takže podle mě je to mlčení v současnosti velká chyba,“ prohlásil Kuklík v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Prezident má podle něj důležitou roli ve vztahu k veřejnosti a jeho mlčení je podkladem pro různé konspirace. „Veřejnost by si zasloužila reakci prezidenta na tak závažné události. Navíc Zeman je hlava státu, má to i reprezentativní a symbolickou hodnotu a nedovedu si představit, že by v takovou chvíli mlčel třeba Masaryk, na kterého se Zeman odvolává vždycky, když se mu to hodí,“ kritizoval profesor Kuklík Zemana.

Zeman by podle Kuklíka měl více dbát nejen na ústavní zvyklosti, ale i na nepsaná pravidla. „Zeman si bohužel myslí, že když byl zvolen přímou volbou a má větší podporu veřejnosti, tak může měnit zažité věci, ale to spíše úřadu prezidenta škodí,“ pokračoval Kuklík.

Kuklík také komentoval názorové proměny premiéra Andreje Babiše, který nejprve hovořil o státním terorismu, ale poté věc zlehčil slovy o útoku na zboží. „Pojem státní terorismus nemá oporu v právu, je to spíše politický termín. Ale to, co o té akci víme, že je to čin příslušníků tajné služby konkrétního státu na jiném svrchovaném území, tak by použití termínu státního terorismu bylo namístě,“ má jasno Kuklík.

„To, že původně mělo k výbuchu dojít až na území jiného státu, tu věc nijak nezlehčuje, protože právě na našem území ta akce ruských tajných služeb probíhala a byly porušeny české zákony a byly tu české oběti na životech. Česká republika se proto nemůže k té věci stavět tak, že to bude nějak bagatelizovat,“ vzkázal Kuklík nepřímo Babišovi.

Pokud si Česká republika chce zachovat tvář před svými spojenci v rámci EU a NATO, nemohou si podle Kuklíka čeští politici zlehčování situace dovolit. „Já chápu, že je tady určitá obava o politické důsledky, ale ta událost je natolik zásadní, že by měla ovlivnit další směřování České republiky, mělo by dojít k posilování vazeb v rámci NATO a měla by omezit tu spolupráci s Ruskem do budoucna,“ doplnil razantně Kuklík.

