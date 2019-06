Státy EU prý loni překazily 16 islamistických teroristických útoků

„Celkem 16 naplánovaným útokům radikálních islamistů dokázaly loni úřady v Evropě zabránit. V sedmi případech se to nepodařilo, takže o život přišlo 13 lidí a 46 jich bylo zraněno. To jsou nejpříznivější čísla od roku 2014, kdy na území Sýrie a Iráku vznikl militantní Islámský stát (IS), který podporoval teroristické útoky po celé Evropě,“ píše k teroristickým útokům v EU sobotní MF Dnes.

Řada bývalých bojovníků Islámského státu však pronikla zpět do Evropy a na vlastní pěst se tu snaží plánovat útoky. S ohledem na skutečnost, že se pohybují sami, jsou velmi mobilní a své plány drží často v tajnosti, není nijak snadné je vypátrat.

Šéfka unijní policejní agentury Catherine De Bolleová k tomu poznamenala, že cílem islamistických radikálů není jen vraždit Evropany, ale také rozsévat mezi nimi strach a co nejvíce rozdělovat evropskou společnost. Činí tak nejen prostřednictvím klasických bombových útoků, Prý už plánovali také pokus o otravu zdrojů pitné vody.

Nemalou část islamistických bojovníků s evropskými pasy navíc stále drží Kurdové na severu Iráku. Dosud nebylo jasně stanoveno, co se s nimi stane.

Vedle džihádistů policie maří také pokusy o vyvolávání strachu a násilí ze strany krajní pravice.

