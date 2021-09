Stavební zákon budí vášně. Netolický se zlobil ve vysílání Českého rozhlasu

reklama

Přípravu nového stavebního zákona provázejí v celém volebním období velké debaty. Nakonec ho Sněmovna na jaře schválila, proti se potom jednomyslně postavil Senát a v polovině července Poslanecká sněmovna veto přehlasovala 104 hlasy. Pardubický kraj nyní přichází s návrhem posunout jeho účinnost o rok. Proč?

„Pokud jedna komora zcela jednomyslně řekla, že nesouhlasí s návrhem stavebního zákona, Svaz měst a obcí – Sdružení místních samospráv, které zastupují obce nebo zájmová sdružení všech obcí České republiky a také Asociace krajů, protože celou dobu upozorňujeme, že stavební zákon není dobře připravený, a bohužel nás nikdo neposlouchá – a pak nakonec je veto Senátu přehlasováno silou poslanci hnutí ANO, SPD a několika dalšími... Považuji celou záležitost za nešťastnou, to je příliš měkký výraz. Domnívám se, že šlo o typické politické rozhodnutí, kde nezafungovala vládní koalice. A to, co mě nejvíc fascinuje, je, že MMR prosadilo tento návrh stavebního zákona i přesto, že Ministerstvo vnitra, které má na starosti koordinaci veřejné správy v České republice a je to koordinátor napříč jednotlivými resorty, tak mělo zcela zásadní připomínky. A to, že tady v tomto případě menší koaliční partner neměl vůbec žádné slovo, žádnou sílu, považuji za skandální,“ poznamenal Netolický.

Ten se následně vyjádřil i k tomu, zda něco řeší odklad o rok. „Chceme vrátit diskusi zpátky na půdu Poslanecké sněmovny. A to v tomto případě v novém složení. Sněmovna zahájila poslední schůzi v tomto volebním období. A budou nás čekat parlamentní volby. A já se domnívám, že tato rekodifikace je tak zásadním zásahem do veřejné správy v České republice, mnohem zásadnějším, než si dovedeme představit. Je to něco jako v období, když jsme rušili okresní úřady a převáděli jsme kompetence na obce a kraje, tak takto zásadní bych řekl, že je i rekodifikace stavebního práva,“ sdělil Netolický.

„Náš návrh má vrátit stavební zákon do Poslanecké sněmovny, a protože kraje mají legislativní iniciativu v České republice, tak na naší příslušné komisi, které předsedám, jsme projednali návrh, samotné zastupitelstvo jej projedná tento měsíc, příští týden v úterý. A měli jsme minulý týden Asociaci krajů a tam jednomyslně všemi hejtmany, podtrhuji všemi hejtmany napříč politickým spektrem, včetně hejtmanů za hnutí ANO, tak všichni podpořili tento návrh, který říká: vraťme diskusi zpátky do Sněmovny a ten uspěchaný návrh ještě upravme, než bude pozdě. Protože my tím de facto reformujeme celou veřejnou správu v České republice. Je to největší reforma za posledních dvacet let,“ uvedl.

A kdy by se k případnému návrhu mohli noví poslanci dostat? „To bude záležet na organizačním výboru nové Poslanecké sněmovny. Je jasné, že nejprve dojde k ustavení orgánů Sněmovny, to jest k volbě předsedy, místopředsedů, ustanovení výborů. A já předpokládám, že nový organizační výbor dostane na stůl celou řadu návrhů. My chceme přispěchat už nyní, protože de facto se začíná od nuly,“ sdělil Netolický.

Psali jsme: Hyťhová (Trikolora): Není důvod k tomu, abychom nutili děti nosit ve školách roušku Válek (TOP 09): Nikdo vlastně netuší, která opatření v současné době skutečně platí Štěpán Křeček: Stát přijde o 10 miliard korun na dani z tabákových výrobků Piráti a Starostové: Vládní strany blokují projednání důležitých zákonů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.