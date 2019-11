Stávkují pro málo, stejně nic nebude. Čísla nesedí. Stávkokaz promluvil, odboráři rádi nebudou

Jak Odboráři uvádějí, že vláda neplní sliby o růstu učitelských platů. Podle dosavadních zjištění školských odborů se do stávky zapojila víc než polovina škol. Úplně zavřených jich zůstalo přes 1200, provoz omezilo víc než 2700 škol. Téměř tři tisíce dalších institucí vyjádřily protestu podporu.

„Ta čísla neodpovídají iluzi, kterou se snažily odbory vyvolat. Jsme svědky debaklu odborů. Byl bych velmi nerad, kdyby v tomto souboji prohráli učitelé... Rozhodně to není tak, že odborářská stávka byla masově podpořena. To je iluze, kterou se snaží vytvořit pan Dobšík (předák školských odborů František Dobšík),“ uvedl Plaga podle ČTK. Podle něj se řada učitelů připojila k protestu ne kvůli požadavkům odborů, ale kvůli podpoře přidávání peněz do školství.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ANO 2011



ministr školství, mládeže a tělovýchovy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Slova Plagy potvrzuje i pedagog Šimo Heller, který na svém blogu na serveru Aktuálně.cz stávku tvrdě zkritizoval. „Stávkovat je třeba v zásadních věcech, ale nikoliv v případě hádání se o 2 % v tarifech či pohyblivé složce,“ vysvětluje Heller a dodává, že jako učitel na gymnáziu je rád, že Asociace ředitelů gymnázií ČR nebo Asociace ředitelů základních škol stávku nepodporuje.

Kromě toho, že samotný důvod stávky je podle Hellera zcela malicherný, vidí problém také v načasování stávky. „Ve čtvrtek šel dotaz do škol, kdo se zapojí. Řada škol nestihla ani zareagovat, aby si v pátek v médiích přečetla, že stávka bude. Ale že rodiče si musí počkat na detaily do pondělí. Jedná se o naprostou neprofesionalitu školských odborů. To není seriózní přístup k rodičům, kteří musí zajistit náhradní program,“ kritizuje odbory Heller.

Navíc podle něj může stávka učitele spíše poškodit. „Stávkovat se má v důležitých a zásadních věcech. Školství je významně podfinancované, o tom není pochyb. Bohužel dnešní stávka, i kdyby byly požadavky vládou vyslyšeny, situaci nezlepší. Naopak může učitelský stav významně poškodit v očích veřejnosti,“ bojí se gymnaziální pedagog a člen KDU-ČSL.

Jak píše ČTK, vláda počítá v navrženém rozpočtu s navýšením sumy na učitelské platy o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Ministr uvedl, že jednání se nevedla o této částce, ale jen o jejím rozdělení mezi základ platu a odměny. Zopakoval, že k protestu tedy nevidí důvod.

Odboráři odmítají, že by stávku vyhlásili jen kvůli rozložení přidání do tarifů a odměn. Poukazují na to, že jim vláda na jaře původně slíbila růst částky na učitelské platy o 15 procent. Místo 11 miliard mělo být na přidání tedy přes 15 miliard. Nakonec se kabinet rozhodl zvednout obnos o deset procent. Odbory požadovaly co nejvíc peněz do základu, žádaly jeho navýšení o deset procent. Plaga nejdřív navrhoval přidat do tarifů všem stejně 1750 korun, pak 2250 a nakonec 2700 korun. Zbytek sumy se měl využít na odměny. Po jednáních s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předáky a zaměstnavateli se vrátil k záměru přidat o určité procento.

Psali jsme: Zdeněk Lanz: Stávkovat či nestávkovat? Ve školství zdaleka nejde jen o platy Stávka učitelů? Babiš zjistí, že voliči jsou na ně naprdnutí. A zvysoka se na ně..., padlo Den před školskou stávkou: Není to na místě, vzkazoval ministr Plaga z rádia ODS: Babiš zasel vítr a teď se diví, že sklízí bouři. Učitelé mají na stávku právo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.