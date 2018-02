Štěch: Vládu bez Babiše! Gross musel odstoupit a jeho problémy byly daleko menší

„Důležité je, že sjezd bude pokračovat v dubnu a k této záležitosti se vrátí. Že se jednat musí, je jasné. Myslím, že naše podmínky musí být zřejmé a nemůžeme z nich ustoupit. Stanislav Gross musel odstoupit a jeho problémy byly daleko menší než Andreje Babiše,“ sdělil Štěch a zdůraznil také to, že sociální demokracie vždy vyžadovala čisté lustrační osvědčení. Andrej Babiš však na Slovensku prohrál soud o tom, zda byl veden v seznamu agentů StB oprávněně.

„Přijali jsme lustrační princip a nemůžeme se chovat jinak k našim lidem a jinak k němu. Jde o logiku, kterou bychom měli držet. Jak budeme našim členům a veřejnosti vysvětlovat, že se najednou chováme jinak? Budou nás podezírat, že to je za nějaké trafiky nebo jiný prospěch. Trvám na principiálním postupu,“ řekl jasně Štěch.

Následně i zdůraznil, že vláda nesmí zkrátka stát na jedné osobě s takovými problémy. „Jestli na tom hnutí ANO trvá, ať si za to nese odpovědnost,“ dodal.

Závěrem pak Štěch zkritizoval projev prezidenta Miloše Zemana na sjezdu ČSSD, jenž uvedl, že by si sociální demokraté měli říct o posty náměstků a podpořit Babišovu vládu. „Nejsem asi jediný, kdo se domnívá, že se prezidentu toto vystoupení nepovedlo. A jak na sjezdu připomněl jeden delegát, který pracoval ve státní službě, je to v rozporu se služebním zákonem. To, co navrhoval pan prezident, by bylo v rozporu se zákonem,“ poznamenal Štěch, podle jehož slov prezident vystoupil jako mluvčí nebo podporovatel hnutí ANO, nikoliv jako svobodný a suverénní prezident republiky.