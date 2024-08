Štěpán Kotrba: Izrael uvěřil Američanům. Ke své škodě

Izrael před víc než tři čtvrtě rokem udeřil na palestinské hnutí Hamás v odvetě za teroristický útok, při kterém palestinští teroristé zavraždili víc než 1100 lidí a spousty dalších lidí, nejen občanů Izraele, unesli. Ozbrojené síly Státu Izrael (IDF) se od té doby snaží vykořenit hnutí Hamás z Pásma Gazy, což je jeden z deklarovaných cílů útočné operace, ale v tomto směru zatím nedosáhly svého cíle a otázkou zůstává, zda ho vůbec lze dosáhnout.

Jak boje pokračují celé měsíce, Izrael čelí stále hlasitější kritice za to, jak se chová k palestinským civilistům. Izraelští vojáci a s nimi i jejich premiér Benjamin Netanjahu oponují, že i v domech civilistů se často nacházejí zbraně, případně představují přístupové body do tunelů pod Gazou, které vykopali teroristé z hnutí Hamás a kde si schovávali zbraně i již zmíněná rukojmí.

Veřejné mínění se přesto stále více obrací proti Izraeli.

Publicista Štěpán Kotrba má za to, že ať už je veřejné mínění jakékoli, Izraelci stejně nemohou jednat jinak, než jednají. Zvlášť, když se po druhé světové válce spolehli na spolupráci s USA, ale Američané je dnes tlačí ke kompromisu s Palestinci.

„Izrael uvěřil americkým řečem o spojenectví a padl do pasti. Chtěl mír a nepřipravoval se na válku. Nevybudoval si rozsáhlou zbrojní výrobu a nyní je závislý na USA. Jeho schopnost zvítězit nad Hamásem v Gaze je limitovaná nedostatkem střeliva, raket do amerických stíhaček a bomb. Schopnost izraelské armády porazit Hamás je diskutabilní, protože válka trvá už od loňského října a nerýsuje se výsledek. Dvacet let důlní činnosti Hamásu v Gaze za peníze EU a států Zálivu nese ovoce, Izraelci dosud neznají ani topologii podzemních chodeb. Schopnost porazit Hizballáh na Golanech je nulová, protože Izrael má strach, že na to zůstane sám. Ví, že nemá sám schopnost odolat Íránu a jeho spojencům v případné eskalaci války s Hizballáhem. Nyní potřebuje naplnit prázdné sklady střeliva. Židi nevládnou světu, Izrael musí prosit,“ upozornil Kotrba v textu pro sobotní MF Dnes.

Jedním dechem dodal, že Írán vyrábí rakety, které poskytuje mimo jiné Húsíům v Jemenu a ti tyto rakety odpalují kupříkladu na sever Izraele. Kotrba upozornil, že tyto rakety vznikly ze součástek poskytnutých Spojenými státy. Rakety, které ohrožují každou moderní armádu.

Podle Kotrby platí, že Izrael se má bránit agresi.

„Izrael má právo trestat teroristy. Kdekoliv, kdykoliv, jakkoliv. V Damašku, v Gaze, v Bejrútu. Íránský vojenský poradce Milad Beidi, vojenský vůdce Hizballáhu Fuad Šokr, šéf politbyra Hamásu Ismail Haníja, vůdce Hamásu v Gaze Mohammed Deif a velitel brigády Hamásu Rafa Salameh, to vše jsou legitimní cíle. Teroristé odpovědní za masakr ze 7. října, jejich spolubojovníci a přátelé se už nikdy nikde nesmějí cítit v bezpečí,“ pokračoval Kotrba.

Zvláště v situaci, kdy vedle operace v Gaze Izrael očekává i útok ze strany Íránu.

V posledních dnech zaznamenaly USA pohyb odpalovacích zařízení raket v Íránu, což naznačuje připravenost k potenciálnímu útoku, uvedli američtí představitelé v pondělí pro The Wall Street Journal. Informaci převzal izraelský deník The Jerusalem Post.

Podle zprávy zveřejněné začátkem tohoto týdne výzkumným střediskem Alma Research Education Center bude íránský útok na Izrael zahrnovat kromě dronů vypuštěných ze západního Íránu i balistické a řízené střely. Očekává se, že starty budou podle Almy prováděny prostřednictvím mobilních odpalovacích zařízení z otevřených prostor vedle podzemních základen.

Podle serveru však Američané a další spojenci tlačí na Izrael, aby v odpovědi na očekávaný íránský útok „netlačil na pilu“.

„Představitelé mnohonárodní koalice pod vedením USA, která se údajně připravuje pomoci při odražení očekávaného íránského útoku, podle úterní zprávy preventivně varovali Izrael, aby na takový útok příliš důrazně nereagoval,“ napsal server Times of Israel.

Írán v pondělí řekl, že Izrael musí být „potrestán“ za atentát na vůdce Hamásu Ismaila Haníju.

