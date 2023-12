Sto chutí odpálit pár pořádných rachejtlí. Na truc Rakušanovi. Ministr Vyorala nadzvedl

reklama

Letošní Vánoce byly ve stínu tragédie na FF UK. Jak se na ni díváte? Znamená něco hlubšího nebo to podle vás byl náhodný incident?

Co říkáte na snahu vymazat osobu vraha z veřejného povědomí, ať už je to začernění očí nebo používání zkráceniny David K. místo celého jména David Kozák? Může to fungovat?

Vaporizace a jakákoliv cenzura reality v důsledku nikdy nefunguje stoprocentně, neb každá akce, díky bohu, vyvolává reakci či protiakci. Mediální negramoti, pologramoti a idioti hlavního proudu by dle mého však měli o osobě onoho psychopata a o celém případu již přestat donekonečna psát, neb je zásadní rozdíl mezi informovaností a senzachtivostí, která pak může vést z hlediska touhy po popularitě – sic logicky negativní – k inspirování některého z dalších magorů.

A ještě do třetice. Vít Rakušan se skrz nedávnou tragédii snaží dosáhnout toho, aby lidé i obce nepořádali novoroční ohňostroje. Minulý rok to bylo to samé, akorát si jako důvod vzali uprchlíky z Ukrajiny. Není to už trochu s odpuštěním prasárna, využívat takovou tragédii k dosažení svých cílů?

Tak že je Rakušan bezskrupulní, bezpáteřní pazgřivec, snad už pozná i hluchoněmý v kómatu. Proto ani tato prasárna u tohoto odkojence nátlakovky Aspen Institute nepřekvapí. Ačkoliv nejsem žádným ohňostrojovým „fanšmejkrem“ – ba spíše naopak – měl bych just sto chutí na truc uvědomělému eurosoudruhovi si koupit a odpálit několik pořádně hlasitých světel. Demagogie, pokrytectví a lži samozvaných lepšolidí tohoto typu jsou donebevolající a díky bohu často naopak kontraproduktivní a přinášející medvědí službu jim samým.

Jak se stavíte k nápadu Světlany Witowské děti připravovat na možnost, že do jejich školy vtrhne šílený střelec?

Mám za to, že je vždy zásadní léčit a řešit zejména příčinu. Ovšem v případě, že léčba příčiny může trvat jednu, dvě, tři generace, pak dává smysl se zaměřit i na důsledek… Tady s hysterickou propagandistkou a přítelkyní hradního pána Koláře v zásadě souhlasím. Štěstí přeje připraveným a lepší něco než nic… Pokud nejsou rodiče schopni v globálu vychovat své děti, z nichž se líhnou labilní sociopati či psychopati, pak musíme o to obezřetněji vychovat ty své.

Z méně vážného soudku, viděl jste vánoční projev premiéra Fialy? Podle lidí mu nakloněných se snažil vzbudit naději. Může Petr Fiala něčím vzbudit v lidech naději?

Fiala je parodie na premiéra, parodie na politika, parodie na chlapa, parodie na člověka… A parodie nemůže vzbuzovat naději, ale úsměv či posměch. Zahlédl jsem pouze Fialův naondulovaný obrázek s „profesorskými“ brýlemi, neslyšel jsem žádnou z jeho prefabrikovaných frází. Nicméně předpokládám, že Petro Fialenko opět rozhazoval rukama jak rozjančený rybář, zmínil, že za všechno může Putin, případně Babiš a že jeho vlastní grupa superhrdinů a hlavně superhrdinek všechno zvládla a stabilizovala. Jedinou naději možná vzbuzuje u toaletního papíru ve Strakovce, který se těší, až to bude mít konečně za sebou.

A ještě na odlehčení, viděl jste novou štědrovečerní pohádku? Daniel Vávra i Vadim Petrov k ní byli shovívaví, že je tentokrát neurazila. Daniel Vávra ovšem zkritizoval herecké výkony. Vy hrajete v divadle, máte pocit, že to s českými herci jde od desíti k pěti?

Neviděl, neb jsem k novodobým, jakože pohádkám krajně podezřívavý a skeptický. A troufám si říct, že zcela po právu. Pokud byla ta letošní výjimkou, budiž to jen dobře. Ale obávám se, že stejně jako stovky jejích soudobých sourozenců šlo o přehlídku pitvoření a přehrávání, kterým si herci a režiséři zřejmě mylně vysvětlují pohádkovost, o přehlídku trapného scénáře, případně trapných a do očí bijících politických a ideologických agitek.

Od analytika Jiřího Vojáčka přišla opět myšlenka se zavedením nějaké formy povinné vojenské služby. Co si o tomto nápadu myslíte? Prospělo by to mládeži nebo je to příliš nerealistická a drahá představa?

Pokud by nešlo jen o vlhké sny válečných štváčů v rámci připravované války s Ruskem, tak bych byl v určité formě pro. A jsem dlouhodobě pro. Jednak z důvodu připravenosti schopné části obyvatelstva na obranu země, jednak z důvodu prospěchu vůči fyzické i psychické odolnosti současných mladých, tzv. snowflaků či sněhových vloček. Realizovatelné je všechno a vzhledem k tomu, kolik peněz z kapes daňových poplatníků vyhodila předchozí koronafašistická a nynější ukrofilně totalitní vláda doslova do luftu, se finance zřejmě vždycky najdou.

