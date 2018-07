Stopa? Ruská špionka, kterou zadrželi v USA, prý donášela vysokým místům v Rusku

Butinová byla podle všeho v centru nejzajímavějšího dění téměř pět let. Stýkala se s vlivnými lobbisty z Národní střelecké asociace, dostala se i do týmu guvernéra Scotta Walkera či prezidenta Donalda Trumpa.

V USA byla přitom od roku 2016, kdy se sem přestěhovala na studentské vízum. A od té doby byl sledována americkými vyšetřovateli z FBI. Dostala se však i na inaugurační ples amerického prezidenta, pokusila se i sjednat setkání mezi ním a ruskými úředníky.

Seznámila se s řadou republikánských politiků, chodila na VIP akce střelecké asociace, byla sekretářkou Alexandra Toršina. Nyní byla FBI obviněna z řady prohřešků – je jí kladeno za vinu, že působila jako agentka ruské vlády, která to ale neoznámila americkým úřadům. A právě za to jí nyní hrozí až deset let vězení. Měla totiž pracovat hned se dvěma americkými občany a jedním Rusem. Její snahou bylo ovlivnit americkou politiku a zároveň infiltrovat organizace hájící právo na střelné zbraně. Řídit ji měl právě sám Toršin, náměstek guvernérky ruské centrální banky, jenž má prý kontakty na špičky ruské mafie.