Strašná čísla, fatální chyba! Kolaps zdravotnictví na 120 tisících nakažených! Hamáček se rozpálil

Pro deník Právo osvětlil koronavirovou situaci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Připomenul, že před nárůstem varoval už v červenci, a že se odložilo nasazení roušek, to je dle něho fatální chyba. Pokud jde o sezení v restauracích a klubech, ministr vnitra by dal jasnou zavíračku ve 22 hodin pro všechny. A že se lidé bojí roušek poslaných poštou? Za to může dle Hamáčka Tomáš Cikrt, který prohlásil, že jsou znehodnocené, ne Česká pošta.

Počet nově nakažených roste, dle prognóz statistiků se vyšplhá na 70 tisíc potvrzeně nově nakažených do konce září. Hamáček uvádí, že situaci za vážnou považoval už dlouho. „První varování přišlo ke konci července, kdy čísla začala pomalu růst. Pokud si vzpomínáte, tak tehdy jsem vystoupil na tiskové konferenci a řekl jsem, že situace je alarmující, a vyzval jsem občany, aby nečekali na nějaká nařízení a v uzavřených prostorách aby nosili dobrovolně roušky. Dozvěděl jsem se, že straším lidi. Ale to přece nešlo přehlédnout,“ říká. Varování tu tedy dle Hamáčka bylo, a nyní se šíření překlopilo do exponenciálního růstu. A je otázka, zda opatření přišla včas. Anketa Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 12776 lidí

Český systém zdravotnictví je podle Hamáčka připraven až na 120 tisíc nakažených, pak už hrozí kolaps. Plán vlády je prý se k takto vysokým číslům nedostat, takže je nutné „zploštit křivku“. „To jde jedině důsledným dodržováním nařízení, tedy roušky, roušky, roušky a nechodit tam, kde je více lidí,“ tvrdí ministr vnitra. Dle Hamáčka už měl být dávno aktivován krizový štáb.

Padla otázka, zda bylo namístě rozvolňovat opatření. „Celou dobu jsem byl skeptický. Nikdy jsem netvrdil, že virus odešel, že možná žádná druhá vlna nepřijde. Přece si pamatujete, že jsem říkal, že žijeme s tygrem v kleci a je otázkou, kdy se probudí. A teď se to stalo a ukazuje se, že má velký apetit,“ odpověděl Hamáček. Co se týče „zmatečných opatření“, prý se v nich vyzná a hájil regionální přístup, jejž zvolilo ministerstvo zdravotnictví.

„Zásadní a fatální chyba se stala v odložení znovunasazení roušek,“ říká ministr Hamáček. Epidemiolog Maďar měl dle něho pravdu. Tato „fatální chyba“ prý vznikla na ministerstvu zdravotnictví.

Řeč přišla i na vysmívané opatření tohoto ministerstva, kdy musí každý host v restauraci či klubu mít místo k sezení. Dle Hamáčka se ministerstvo zdravotnictví snaží dohnat deficit legislativy a „něco dělat musí“. „Já bych takové podniky v deset večer zavřel, bez ohledu, zda v nich lidé sedí nebo stojí. Ale chápu, že je tady nějaká snaha udržet zčásti tyto podniky v chodu a nezničit firmám úplně jejich existenci. Ovšem ta čísla jsou tak strašlivá, že podle mého nastal čas na rázná opatření bez toho, že bychom vypínali ekonomiku,“ řekl. Cílem podle něho je omezit na maximum sociální kontakty. „To znamená zrušit hromadné akce, noční tahy Prahou.“

Ministerstvo zdravotnictví se dle něho už dostalo na hranu toho, co legislativně může, a pokud bude chtít např. uzavírat provozovny, musí být opět vyhlášen nouzový stav. A když zazněla otázka, zda by měl být ministr Vojtěch odvolán, Hamáček přiznal, že teď už je to asi jedno.

Na závěr padl i dotaz na údajně znehodnocené roušky posílané poštou. Za to, že se jich někteří lidé budou bát a vyhodí je, podle Hamáčka nese odpovědnost šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt, který na to, jak Česká pošta roušky vybaluje, upozornil. „Z našeho pohledu Česká pošta nedistribuuje žádný zdravotnický materiál, ale ochranné prostředky. A zákon o zdravotnických prostředcích se na to vůbec nevztahuje. Takže z mého pohledu se na to nevztahuje ani kontrola Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ tvrdí Hamáček a argumentuje, že v obchodech na vesnici vám také prodavač vytáhne roušku z krabice a nikdo se nad tím nevzrušuje.

„Pan Cikrt nám říká, že celé státní hmotné rezervy jsou k ničemu, protože podle jeho výkladu zákona to nemůžeme distribuovat jinak než po padesáti kusech. Přesně tímto způsobem jsme to distribuovali na jaře, a to policistům, hasičům, a nikdo ani nemrkl,“ namítá ministr vnitra.

