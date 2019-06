Strejček od Klause promluvil k demonstracím: Je tu část veřejnosti vedená kýmsi

Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl Ivo Strejček, člen správní rady Institutu Václava Klause a bývalý poslanec Evropského parlamentu. Mohou demonstrace, jako byla ta nedělní v Praze na Letné, zneklidnit a rozeštvat společnost, jak tvrdí exprezident Václav Klaus? Měli by protestující respektovat výsledky voleb a od projevů nespokojenosti upustit? Nepatří demonstrace k běžným nástrojům demokratické výměny názorů? Na to vše Strejček odpovídal.

„Na Letné jsem nebyl. Byl jsem na dálnici D1, probíjel jsem se zácpami a poslouchal jsem vaši stanici, takže jsem rámcově informován. Demonstrace jsou součástí demokratického procesu, není nutné se proti nim vymezovat. Lidé, kteří přišli na demonstraci aktivně, tak drtivá většina z nich tam přišla z toho důvodu, že se jim nelíbí Andrej Babiš. Nelíbí se jim možná to, že jsou drobní živnostníci a že jsou omezováni EET. To umím pochopit, že to je motivace, která mohla řadu lidí na tu Letenskou pláň přivést,“ zmínil Strejček.

„Lidé mají své preference vyjádřit u voleb. Je to svobodný institut,“ dodal za Institut Václava Klause Strejček. „Jsme na šikmé ploše politické nestability. Je tu část veřejnosti, která je dnes vedena kýmsi... Je to část společnosti, výsek společnosti,“ zmínil Strejček, který se však vymezil i proti tomu, že by kdy volil Andreje Babiše. „Nikdy jsem ho nevolil,“ zdůraznil.

„Nelze ten vzkaz od 230 tisíc lidí si přeložit tak, že zoufale přicházejí na Letnou s tím, že volili strany, které jsou bezzubé? Neberme to čistě jen jako antibabišovský protest,“ dodal. „Z Letné jsme slyšeli poměrně přesný harmonogram i výzvy k tomu, že nebude-li premiér činit, budou demonstrace pokračovat. Podle mého směřují demonstrace k 17. listopadu,“ zmínil.

Následně znovu hovořil o tom, že je důležité hledět vstříc demokratickým volbám, které mají o složení Poslanecké sněmovny rozhodnout. Rozhodující množství voličů podle něj stálo mimo Letnou.

Závěrem se pak Strejček vyjádřil k tomu, zda očekává, že se spolek Milion chvilek přetaví v politickou stranu. „Přál bych si to. Z jednoho jediného velmi prostého důvodu. V okamžiku, kdy by tento krok udělali, pak by museli velmi přesně formulovat řadu dalších názorů na svět kolem nás, tím by ztratili část příznivců, část získali, ale určitě by to pročistilo atmosféru kolem této iniciativy,“ poznamenal.

