Střelba. „Proč policista utíká pryč?“ Atentát na Fica. Lidé našli na videozáznamu

Slovenský premiér Robert Fico byl včera postřelen, když po výjezdním zasedání vlády vyšel mezi lidi. Jeho stav je velmi vážný, stále není mimo ohrožení života. Juraj Cintula, 71letý muž z jihu Slovenska, jenž je z útoku na slovenského předsedu vlády podezřelý, podle televize Markíza řekl, že je hrdý na to, co udělal. Nyní je zadržován v Nitře. Jak to při střelbě vypadalo na místě, okomentoval novinář Tomáš Bella.

„Asi je to too soon, ale z filmů víme, že při střelbě na politika v kapitalistických zemích všichni v panice utíkají pryč, ale ze slovenského videa víme, že Slováci všichni po střelbě dále stojí doslova dva metry od atentátníka a křičí na něho ‚ty kokot!‘,“ popsal novinář Denníku N Tomáš Bella.

Asi je to too soon, ale z filmov vieme, že pri streľbe na politika v kapitalistických krajinách všetci v panike utekajú preč, ale zo slovenského videa vieme, že Slováci všetci po streľbe ďalej stoja doslova dva metre od atentátnika a kričia na neho "ty kokot!" — Tomáš Bella (@kvasinka) May 15, 2024

V komentářích pak upozornil na jedno video prchajícího policisty jeden z diskutujících. „Na videu vidno, že pryč utíkal policajt. Aspoň někdo, ne?“ poukázal diskutující.

Na videu vidno, že preč utekal policajt. Aspoň niekto, nie? pic.twitter.com/p4jUF5TTbY — theory (@theory_skba) May 15, 2024

„Nejzajímavější je reakce ochranky. Atentátník vytáhne kvér pár metrů před Ficem … Ochranka nehnutě stojí a kouká, co se bude dít. Po prvním výstřelu se proberou a začnou poskakovat, jako by se v první řadě snažili zachránit sami sebe. Ale třeba to tak jen vypadá na videu...“ okomentoval další diskutující.

- atentatnik vytáhne kvér pár metrů před Ficem … ochranka nehnutě stojí a kouká co se bude dít. Po prvním výstřelu se proberou a začnou poskakovat jakoby se v prvé řadě snažili zachránit sami sebe. Ale třeba to tak jen vypadá na videu …. — LuBo (@Luciferusak) May 15, 2024

Útočník na premiéra Fica vystřelil po jednání vlády v Handlové. Premiér vyšel mezi lidi, aby se s nimi pozdravil. Jeho stav je stále vážný, podrobil se několikahodinové operaci.

