Střelba na Trumpa: Je překvapivé, že střelec tolikrát vystřelil, zaznělo od FBI

Střelba na shromáždění Donalda Trumpa v Butleru v Pensylvánii je podle strážců zákona vyšetřována jako pokus o zavraždění bývalého prezidenta a republikánského kandidáta na prezidenta, uvedla agentura AP s odvoláním na policii a pořádkové složky.

Exprezidenta Trumpa hned po výstřelech obklopili osobní strážci a odvedli ho z pódia, zatímco ten zdravil své příznivce zdviženou pěstí. Stalo se chvíli před tím, než se chystal pronést projev na pódiu. Poté jej odvezl vůz Tajné služby Spojených států (USSS).

Assassination attempt on Donald #Trump



These US elections are going to be historic in terms of result as well as all things happening.

Globalists will leave no stone unturned to prevent Trump ftom being elected.

