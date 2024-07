Střelec na Trumpa. Republikán? V minulosti podpořil skupinu bojující pro Bidena

Thomas Mathew Crooks mohl 5. listopadu poprvé volit v prezidentských volbách, dosáhl požadovaného věku, informuje agentura Reuters, která pátrala, co je střelec zač.

Pocházel z Bethel Parku, který se nachází asi hodinu cesty od místa střelby v Butleru. V Bethel Parku také v roce 2022 odmaturoval na střední škole. Ze získaných informací bylo jeho studium úspěšně, získal zvláštní cenu ve výši 500 dolarů od Národní matematické a vědecké iniciativy.

Ze státních volebních záznamů vyplývá, že Crooks byl registrovaným republikánem, přesto v roce 2021 přispěl podle dokumentace Federální volební komise částkou 15 dolarů prostřednictvím demokratické dárcovské platformy ActBlue, která shromažďuje peníze pro levicové a demokratické politiky. Dar byl určen pro Progressive Turnout Project, národní skupinu, která mobilizuje demokraty k účasti ve volbách.

Progressive Turnout Project vystupuje na sociálních sítích velmi kriticky vůči Donaldu Trumpovi. V únoru na X skupina ohlásila, že hodlá utratit 30 milionů dolarů na podporu znovuzvolení Bidena, udržení demokratické většiny v Senátu a mobilizování demokratických voličů, aby se účastnili voleb.

Progressive Turnout Project is set to deploy $30 million to support President Biden's re-election, defend our Senate majority, take back the House, and rally Democrats to vote at all levels. Engaging in real conversations is how we will win in November!https://t.co/A7y4NTakbt