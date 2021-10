Stříkal na Lenina, dnes říká: Volte komunisty. Fyzik a učitel k volbám

reklama

Anketa Je Světlana Witowská dobrá moderátorka? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 6806 lidí

Velice mě teď překvapila široká podpora ohledně volby komunistů a nejvíc od lidí, kteří sami měli před rokem 1989 problémy (třeba jako kamarád Zděnek K. z Prahy, kterého si velmi vážím. Má na svém profilu fotku, jak ho vedou policisté na nádraží, když cestoval k hrobu Jana Palacha).

Inteligentní volba slušného člověka = volit komunisty?

Letos docela vážně zvažuji, že přes veškerý mediální tlak (a možná právě proto) budu volit ty „komanče“. Vždyť jen například to jak se chová ČT ke komunistce Semelové ohledně Krymu v předvolební debatě, volá přímo do Nebes.

Nikdy nedělám věci proto, abych přemýšlel, co si o mně kdo pomyslí...

V únoru 1989 jsem postříkal sousoší Stalina a Lenina v Olomouci, takže mi nikdo nebude třískat o hlavu, že jsem nějakej blbej komouš (zejména, když jsem si po roce 1968 se jménem Rusek jako malej špunt na pískovišti užil svoje..., „Rusáku, rusáku...“, pokřikovaly na mě tehdy hanebně děti…).

Přece jen byl ještě únor 1989 a já měl za 4 měsíce dělat státnice z matiky a fyziky… A kromě samizdatového tisku časopisu Konzum jsme s kamarády psali dopisy do komunisty řízeného olomouckého plátku Stráž lidu, že jako budoucí učitel se velice zajímám o dění ve společnosti a zajímá mě, co je zač ta Charta 77 a kde najdeme to jejich prohlášení... Tímto jsme se bavili, samozřejmě nám to nikdy neotiskli, ale ani mě za to nevyhodili ze školy. Pravda je, že poslech Svobodné Evropy nebo Hlasu Ameriky byl na denním pořádku. Sháněli jsme si rádia, která měla třeba 6 vlnových rozsahů na krátkých vlnách. Komunisté tehdy nechtěli, aby lidé sami přemýšleli – ale to se bohužel nezměnilo. Měli jsme rádi Karla Kryla a já se rodičů ptal, proč na mostku u blízké dolanské Kartouzky byl nápis DUBČEK = SVOBODA…

V listopadu 1989 sousoší studenti obalili balónky. Tuto sochu se Stalinem jsem postříkal v pátek večer 17. února 1989 červenou syntetickou barvou. Po celou sobotu ji zkoušeli umýt ředidlem, to však soudruhům nešlo, v neděli ji pak „umyli“ tlakovou vodou s pískem, prostě ji obrousili. Když jsem jel druhý den kolem autobusem, bál jsem se tam i podívat, nebyla to legrace… O desítku let později jsem v olomoucké hospodě Ponorka slyšel, že prý ji zaručeně postříkali ruští vojáci a že na to použili dlouhý žebřík. Přitom stačila obyčejná pumpa na míče jako stříkačka. A mí kamarádi Petr B. a Pavel C.

Jak dopadnou parlamentní volby 2021?

Každý asi pochopil, že tady bude buď ANO + cokoliv, nebo ODS+Bartoš+cokoliv, nebo (ochraňuj nás pánbů) velká koalice (jak za Klause a Zemana) ANO+ODS.

Na základě své nemalé celoživotní zkušenosti považuji za lepší naprosto c o k o l i v (!), než slepenec ODS+TOP s Piráty.

Nejmenší zlo je ANO a to doslova s čímkoliv, klidně s Komunisty nebo SPD. Ale i jako sociální volič překousnu pravicovou Majerovou (exODS), tedy Trikolóru, nebo dokonce i zbrojaři financovaného Šlachtu, kde mi vadí NATO – a zde už hodně hřeším, protože Pentagon a jeho podpora je horší, než vražda Horákové, to jsou tisíce a tisíce mrtvých, jen bez propagace (7), (8), (9), (10).

Takže ANO potřebuje buď SPD, nebo ČSSD nebo Komunisty, nebo prostě jakoukoliv malou stranu (mimochodem i Davis od Zelených je ostře proti Rusku a pro NATO, Zelení bohužel tím pádem pro mě zcela out...).

Letos je tedy nutné volit jakoukoliv malou stranu, aby překonala hranici 5 %. Proč? Protože jinak zde bude ODS.

Velmi rád bych volil ČSSD, kdyby to byla slušná a lidsky citlivá strana... Až strašně pozdě jsem pochopil, že je plná "soudruhů", kteří berou prachy jen a pouze za levicové sociální mimikry a pro lidi nedělají nic. Teď se zase pokouším uvěřit sympatickému a nezávislému Matěji Stropnickému, kdy spolu s Maláčovou přinesli velmi rozumný pohled na řešení bytové krize. A možná je to jen kvůli volbám.

Paradox: Disident z minulého režimu doporučuje volit Komunisty

Takže jsem dospěl k paradoxu: každý jen trochu slušný volič musí volit malou stranu – a to i kdyby měl volit třeba komunisty. A to z prostého důvodu: Aby se konečně politické strany vzpamatovaly a začaly pracovat pro lidi a ne pro kmotry, jak o tom velmi výstižně napsal novinář a písničkář Ivan Hoffman, můj oblíbený autor, který mě dosud nezklamal:

Cituji: "Řadu let jsem s politiky dlouhé hodiny trávil u mikrofonu v nekonečných diskusích. Když pak ve studiu zhaslo červené světlo a octli jsme se offline, měl jsem příležitost také jim něco říct. Nacvičil jsem si tento projev pro ministry, zákonodárce a ústavní činitele:

„Trápí mne, že vás, politiky, lidé vnímají velice negativně. Myslím, že když se k vám veřejnost chová nepřátelsky, logicky se pak přátelíte s lobbisty a byznysmeny, kteří jsou k vám na rozdíl od nás přátelští a milí. V našem zájmu ale je přetáhnout vás na naši stranu. Potřebujeme, abyste nedělali politiku výhodnou pro spřátelené lobbisty ale takovou, ze které bychom prospěch měli my, vaši voliči.“

Rozumná a inteligentní volba?

Letos tedy může být vysoce inteligentní a dobré volit ty „komanče“ jaksi až pro výstrahu v tomto smyslu: Hele, pokud se vy politici a zejména vy napravo nezačnete chovat fakt slušně a makat pro lidi, budeme všichni natruc volit raději komanče a ti vám všechno co jste měli nakradené, vezmou. A teď už si nového Adolfa nenajdete, aby za vás udělal tu svinskou práci...

Hříchy komunistů nejsou o nic větší, než našich současných partnerů

Volit komunisty! – Ano, jistě, co si o vás vaši přátelé pomyslí. Jenže ČT dokola opakuje fakta o vraždě Horákové, ale jiná fakta nikdy. Chybí zde fakta o tom, že USA shodily více tun bomb na Vietnam (!), než spadlo za celé druhé světové války. Chybí fakta o tom, že USA vždy, když chtějí válku, nestydatě lžou. Lhal mj. na kameru prezident USA Lyndon Johnson o Tonkinském zálivu, lhal Bush o ZHN v Iráku atd.

Takže cíleně vytvářený tlak na to, že komunisté a jen komunisté nebo Čína nebo Rusko jsou cosi horšího, to je prostě arci zlo a obrovská faleš. – Toto je nutné si uvědomit. A lze to doložit mnoha fakty.

Západní agrese jsou vždy vedeny „ve jménu míru a demokracie“, ale toto snad už každý pochopil... To, co na pochopení ještě čeká, je fakt, že USA a Západ i v roce 2021 stále „jedou“ podle směrnice Drang nach Osten. Viz namátkou sankce USA proti Německu (Nordstream2) a vůbec snaha USA o to, aby se nespojily německé technologie a ruské nerostné zdroje.



A pokud se stále ještě stydíte sami před sebou volit komunisty, tak mám pro vás perličku:

Výrok budoucího prezidenta USA, tehdy senátora, Harry Trumana. Tiskem vyšel 24. června 1941 v New York Times na straně 7, tedy 2 dny po zahájení akce Barbarossa (útok Německa na SSSR), doslovná citace:

Senator Harry Truman, Democrat, of Missouri, suggested that the United States help which ever side seemed to be losing. “If we see that Germany is winning we ought to help Russia and if Russia is winning we ought to help Germany and that way let them kill as many as possible, although I don’t want to see Hitler victorious under any circumstances. Neither of them think anything of their pledged word.”



Česky: Demokratický senátor Harry Truman z Missouri navrhl, aby Spojené státy pomohly té straně, která zřejmě prohrává. "Pokud vidíme, že Německo vítězí, měli bychom pomoci Rusku, a pokud vítězí Rusko, měli bychom pomoci Německu, a tak je nechat zabít co nejvíce lidí, i když za žádných okolností nechci vidět Hitlera vítězit. Ani jeden z nich nebude myslet na dodržení svého slíbeného slova."

Pokaždé, když tento výše uvedený Trumanův výrok někomu cituji, myslí si každý, že si vymýšlím nebo lžu. Tomu nikdo nevěří. Protože USA jsou přece ta dobrá země svobody, náš vzor. Ale zkuste si to sami najít.

Volby 2021 rozhodnou voliči malých stran – zapomněli jsme na megakorupci ODS?

Je tady někdo, kdo chce znovu mega-korupci ODS, která zde byla a o které pražská ČT s podivnými vazbami (začíná to u ředitele – namátkou Galerie Leica rodiny ředitele Dvořáka a jeho ženy Mileny Dubské záměrně ani trochu neinformuje. Jen namátkou Saša Vondra a jeho ProMoPro za 848 milionů, dále stále nedošetřená Nagyová – jen úplatky za desítky milionů a nikdo neví, na co je kmotři dali, zcela jsme už všichni zapomněli na ministra Julínka z ODS a jeho škodu 800 milionů, trochu si ale pamatujeme na rozkrádání kolem pražského dopravního podniku, tedy OPENCARD (Pavel Bém a Roman Janoušek v řádu miliard), nebo známá Toskánská aféra, dále Kauza falešných titulů z plzeňských práv, nebo namátkou ony odposlechy Béma s Janouškem atd. a byl by to ještě velmi dlouhý seznam, na který zde už není místo. Jenže o tom pražská ČT, která straní TOP a ODS nikdy mluvit nebude.

Za vlády ODS (je to teprve 9 let) mzdy nerostly vůbec. A to se netýká jen minimální mzdy, protože její výše před sebou doslova tlačí i mzdy vyšší.

Lidé by si měli vzpomenout, že zde 6 let makali ti nejchudší za 8000 korun hrubého. Lidé by si měli vzpomenout, že se zde privatizoval bytový fond měst (taková pitomost). Lidé by si měli vzpomenout, že tu někdo prodal vodu francouzské Veolii (skuteční zločinci), lidé by si měli vzpomenout, kdo tady prodával ve středních Čechách nemocnice (Bendl, ODS)… Kdo odmítl proplácet první tři dny nemocenskou, kdo zavedl poplatky u doktora atd.

Pokud nemáte firmy a nezaměstnáváte lidi, a nejste pravičáci jak řemen, nebo pokud i firmu s lidmi máte, ale na svoje zaměstnance v dobrém myslíte a zvedáte jim mzdy, tak pokud jen trochu můžete, tak volte napravo či nalevo, ale skutečně jen malé strany. – Protože nejen ANO a SPD to mají jisté, ale také ODS a TOP a Piráti.

Tyto volby jsou letos o 2 malých stranách nalevo, nebo o 2 malých stranách napravo, které tyto volby rozhodnou.

Je to tak prosté, milý Watsone. Howgh.

O autorovi: Michal Rusek (1965) vystudoval učitelský matfyz v Olomouci na Přírodovědecké fakultě UP, pracuje jako grafik. Před listopadem 1989 vydával s přáteli ilegálně časopis Konzum, rozhazoval tajně lidem do schránek tiskoviny kolem Charty77 nebo nastříkal na červeno sousoší Stalina a Lenina v Olomouci. Na vojně s Josefem Mihálem (ministr za slovenskou SaS) založil Fórum pohraničníků. Po revoluci se krátce angažoval v brněnském Novém hnutí (1996) nebo pražské Humanistické alianci (2002). Naposledy uvěřil ideálům, když byl první rok po založení členem České pirátské strany. Tehdy ovšem byla strana malá a proto i plná živých ideálů, například kolem Julia Assange – tedy kritika válek NATO, kolem poplatků za prázdná média a hlavně tehdy šlo Pirátům o zachování svobody na Internetu. O tom všem Piráti dnes mlčí (14).

Michal Rusek publikoval v Britských listech, Literárkách, Webovém magazínu Tvar, Mladé Frontě Dnes, almanachu Wagon, jeden text mu dokonce zveřejnil Deník referendum, kde jej ovšem nemají rádi, nemá jej ráda ani Ilona Švihlíková, takže v Časopisu argument nepublikuje. V roce 2000 založil Revue Časoděj. Na 100 textů včetně řady rozhovorů (Eduard Chmelár, Bronislav Ostřanský z AV ČR aj.) a třeba i redigované texty performera Milana Kozelky a dalších autorů (21), (22), (23), (24) mu na Evropském rozhledu mj. pod rozkladným vlivem Ondřeje Kundry z Respektu smazala expirátka Ingrid Romancová. Je spoluautorem a vydavatelem knihy Volba Lidskosti (Časoděj, 2014).

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.