Střílí a vraždí. V hospodě by jim přitom ani nenalili. A Švédsko neví, co s nimi

Agentura Reuters upozornila, že ve Švédsku v poslední době výrazně narostla kriminalita mladých. Patrné to prý bylo i v Göteborgu, kde se vrahem stal i čtrnáctiletý chlapec, kterému jeden z gangů pomohl uprchnout z domova pro mládež. Členové gangu mu poskytli bydlení v hotelu a o pár dní později mu řekli, že za osvobození z domova pro mládež budou chtít protislužbu.

Chtěli, aby zabil. Dostal za úkol zastřelit třiatřicetiletého motorkáře Hells Angels. Mladý chlapec byl dopaden a posléze odsouzen. Vzhledem k věku byl příliš mladý na to, aby mohl být odsouzen a podle agentury Reuters byl předán zpět sociální službě a poslán do jiného domova mládeže.

„Švédsko se již dlouho pyšní jednou z nejštědřejších sociálních sítí na světě a je státem, který se stará o zranitelné lidi ve všech fázích života. Ale dnes je tu jeden rozdíl: zdaleka nejvyšší míra násilí ze zbraní na hlavu v EU. Loni bylo v zemi s pouhými 10 miliony obyvatel zastřeleno 55 lidí při 363 samostatných střelbách,“ rozvedla myšlenku agentura s tím, že ve Finsku, Norsku a Dánsku došlo ve stejné době jen k šesti úmrtím se zbraní.

„Yayha, kterému je nyní 23, byl poprvé poslán do domova mládeže v 16 letech a zjistil, že leží spolu se sedmi dalšími chlapci v křídle ubytovny v Göteborgu, drsném přístavním městě na západním pobřeží Švédska, kde se nachází největší přístav ve Skandinávii,“ upozornila na jednoho z mladých mužů agentura. Jeho otec zemřel před několika lety. Odešel ze školy a byl usvědčen z napadení a krádeže, bití jiných dětí a krádeží jejich telefonů a oblečení. Gang se mu podle jeho vlastních slov stal jakousi novou rodinou. „Chtěli jste respekt... ale také přátelství,“ vysvětloval, proč kradl a proč prodával drogy.

Nová pravicová koalice, která se k moci dostala v roce 2022, slíbila, že se pokusí rostoucí vlnu násilí zkrotit. A omezí přistěhovalectví. Na pomoc byla povolána i armáda.

„Je zřejmé, že náš systém nebyl stavěn pro tento typ kriminality,“ řekl agentuře Reuters ministr spravedlnosti Gunnar Strommer. Prozradil také, že vláda pracuje na přepracování celého systému prevence kriminality mládeže.

Původní idea domovů předpokládala, že pomohou mladistvé pachatele různých zločinů napravit. Někteří zde zůstávají několik týdnů, jiní i čtyři roky. A pokud při nástupu do domova pro mladistvé nebyli členy gangu, dá se předpokládat, že po odchodu z něj už k nějakému gangu patřit budou.

Podle loňské policejní zprávy má Švédsko asi 14 000 aktivních zločinců organizovaných v některém z gangů a dalších 48 000 lidí volně spojených s gangy. Podle statistického úřadu EU Eurostat bylo v roce 2021 ve Švédsku zabito 25 lidí ve věku 15–24 let, na druhém místě v EU po Francii, která měla 40 takových úmrtí v populaci šestkrát větší než Švédsko, popsala situaci agentura Reuters.

V roce 2022 bylo ve Švédsku 73 mladých lidí ve věku 15 až 20 let podezřelých z vraždy nebo pokusu o vraždu střelnými zbraněmi, přičemž o deset let dříve to bylo pouhých 10 případů. Vyplývá to z údajů vládní agentury Crime Prevention Board.

Univerzita v Uppsale upozornila, že odborníci hledají cesty, jak se s gangy vypořádat, napomoci jejich rozpadu.

„Vyšla zpráva, která ukazuje, že podpůrná opatření, která přijímáme pro mladé lidi, se nezdají být nápomocná. Devadesát procent těch, kteří spáchali zločiny, bude pokračovat v páchání dalších zločinů, což znamená, že musíme najít nové způsoby, jak tento problém řešit,“ uvedl profesor Mathias Hallberg s tím, že o tomto problému musejí diskutovat politici i média.

Nechvalná proslulost švédských gangů pronikla i do Velké Británie.

„Soha Saad – 24letá učitelka v mateřské škole žijící se svým bratrem a rodiči – zemřela při explozi v Uppsale, západně od Stockholmu, v ranních hodinách 28. září,“ napsal o loňském září britský The Daily Mail k řádění gangů.

Jeden soused následně popsal výbuch násilí „jako válečnou scénu“ a „něco, co vidíte ve zprávách z Afghánistánu“.