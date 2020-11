Studovali v hospodě. Miliardář Ovčaří: Technické vzdělání upadá. Jeden egyptolog stačí

reklama

Ovčaří dostal otázku na úroveň technického vzdělávání v Česku. „Vyrostla nám spousta vysokých škol. Já tomu nechci říkat univerzity, protože univerzita, která nemá spíš dvě nuly za tím číslem věku, tedy alespoň jednu by měla mít, tak podle mě je to jen nějaká škola," začal podnikatel. A dodal i něco na adresu humanitních směrů. „Já jsem studoval 1968–1973. Ty humanitní směry často studovali v hospodách. Což na ČVUT, fakultě elektrotechnické, se nám ani nesnilo, že bychom mohli se takto zachovat. My jsme museli dřít, abychom to vystudovali," uvedl.

„Za mnou už byly stovky absolventů těch dnešních škol, ale oni jsou většinou nepoužitelní pro práci, která něco hmotného produkuje,“ svěřil se podnikatel. „Takoví ti manažeři, rychlokvašky, jsou prakticky k ničemu,“ řekl s tím, že vzdělání se ubírá divným směrem. Technické školství prý o chytré lidi bojuje. Když jde na fakultní srazy, pedagogové si mu stěžují, že musejí neustále snižovat laťku. Dodal, že on aby se na ČVUT dostal bez zkoušek, musel mít prospěch s vyznamenáním, tj. průměr do 1,5 bez jediné trojky a výborné chování. „Ve třetím ročníku nás zbylo 30 %. Všichni vyletěli na matiku,“ dodal a přidal humornou poznámku, že pak už jim začali říkat „pane kolego“.

„Dnes jsou rádi, když se tam vůbec někdo přihlásí. Ale elektrika potřebuje obrovský rozsah matematiky. A ministr zrušil maturitu z matematiky. Ministr teď chce zrušit hodnocení, vyznamenání a nějaké hodnocení maturity bude jen prospěl – neprospěl,“ postěžoval si Ovčaří. Podle něho to velmi ublíží těm, kdo střední školu berou vážně. „Oddřou to, pak dostanou to stejné jako ten čtyřkař, který to tak nějak prolezl. A hlavně to bude mít dopad, že tihle lidé budou mít problém s přijetím na tyhle prestižní mezinárodní školy,“ uvedl podnikatel a dodal, že již teď musejí takoví studenti udělat mnohé navíc, aby se na tyto školy dostali. „Já neznám pana ministra, ale nezdá se mi, že by jeho směr byl dobrý, a myslím si, že to posílá úplně... dolu. Že to školství klesá, úroveň školství klesá,“ obořil se na Roberta Plagu.

Sám by inspiraci hledal v anglosaském systému. „Místo toho vymýšlíme státní maturitu za miliardy. Nebudu se ani, protože bych se musel vyjadřovat nekorektně,“ stýskal si nad stavem školství. Ale položil otázku, jak mohou nekompetentní lidé tlačit na to, abychom se dostali do digitálního věku. „Když se nestudují obory, které to tam mohou dostat. Když se nestuduje analýza nebo přicházejí horší žáci na tu elektrofakultu,“ vysvětlil.

Podle něho by Český statistický úřad, pokud by dostal takové zadání, dokázal zjistit, kolik lidí bude v průmyslu třeba, a lidé by se mohli školit. „Těch egyptologů, když bude jeden studovaný za deset let, tak to bude stačit,“ prohodil. Doplnil, že nemá nic proti úspěchům egyptologa Miroslava Bárty, ale konstatoval, že Češi žijí z toho, co se vyrobí a vyveze.

