Sudeťáci se změnili. Vy ne, čeští nácíčci a bolševici! A pak učitel dostal tvrdou odpověď

Návrh, že by se sraz Sudetoněmeckého krajanského sdružení eventuálně konal v Čechách pozvedl ze židle kdekoho. Naposledy téma zvedl Jakub Roth na Foru24, kde tvrdí, že je to dobrý nápad. Prý proto, že to „strašně rozčílí naše česko-moravsko-slezské nácíčky a bolševiky“, a také to prý povede k usmíření a lepšímu poznání našich sousedů. Roth také vyčítá Čechům komunisty a dodává: „Vy sami jste udávali a vy sami jste zabíjeli ve jménu jedné ideologie. Takže – co chcete komu vyčítat? Oni se změnili. Vy ne. Takže, prosím, mlčte a styďte se!“ Ale právník Tomáš Tyl má na jeho výzvu drsnou odpověď: „Oni se změnili jen tak, že chtějí zpět to, co drželi.“ A připomíná nacistické zločiny.

Na webu Forum24 vyšel článek, ve kterém Jakub Roth tvrdí, že uspořádání srazu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Čechách není špatný nápad. Zdůvodňuje to takto: „Vedou mne k tomu dva důvody. Ten první a nicotnější, je, že to tak strašně rozčílí naše česko-moravsko-slezské nácíčky a bolševiky. A to tak strašně, že hrozí výrazný nárůst kardiovaskulárních a mozkových příhod. Já vím, není to ode mne hezké, nicméně redukce těchto myšlenkově vyprázdněných táborů cestou iktů a infarktů mi přijde jako věc dobrá.

Ale dost černého humoru. Ten druhý důvod je mnohem vážnější. Bylo by pro ČR prospěšné, kdybychom přestali vidět nepřítele tam, kde byl před víc jak sedmdesáti lety. A přiznejme si, že tak Němce velmi často vnímáme. Ostatně, může za to 40 let masírování a povykování o německém revanšismu. Který ovšem existoval jen v hlavách mizivého množství bývalých nacistů, a především ve fantazii komunistických ideologů a propagandistů. A také za to může postobrozenecké skojíkání nad tím, že Němec byl naším odvěkým nepřítelem. Což ve světle mnohasetletého setrvání české koruny v Římské říši (národa německého) považuji za kolosální pitomost.“

Dále autor rozvíjí, jak se sudetoněmecký landsmanšaft změnil, že zmizely požadavky na revizi Benešových dekretů, jak je Německo příkladnou demokracií a kvůli tomu ho „hejslované a rudí gardisté“ nenávidí. A na závěr článku Roth přidává vzkaz pro ty, kdo jsou „pořád ve válce se Sudeťáky“: „Nejste schopni jim odpustit, že v jeden okamžik masově volili Henleina. Nejste schopni jim odpustit, že někteří z nich nás udávali či zabíjeli. A přitom vy sami jste masově volili komunisty, vy sami jste udávali a vy sami jste zabíjeli ve jménu jedné ideologie. Takže – co chcete komu vyčítat? Oni se změnili. Vy ne. Takže, prosím, mlčte a styďte se!“

Tento konečný vzkaz spolu s článkem sdílel jablonecký učitel Libor Behúl, správce skupiny Sudetenland CZ.

Na tato slova reagoval právník Tomáš Tyl dlouhým nesouhlasným komentářem:

„Nebudu psát, že něco tak ‚zvláštního‘ jsem už dlouho nečetl, ale musím Vám napsat, jak moc se stydím. Čili, pane Behúle, správně píšete, že řada občanů Sudet udávala a zabíjela. Udávali a zabíjeli nás – Čechy, Moravany, Slezany, resp. ty, kdo byli Slované nebo se hlásili k národu Čechů a stáli na straně samostatnosti Československé republiky. Vás ne, protože podle příjmení dovozuji, že pocházíte ze Slovenska a tam říkali: ‚Za Tisu sme mali plnů misu“ – něco o tom vím, můj pradědeček tam už před válkou a taky během ní dělal vedoucího Chemickej továrně Grófa Pálffyho (po válce se s rodinou „zachránil“ tím, že dostal potvrzení, jak pomáhal partyzánům atd., i přesto mám řadu fotek z tábora, kde jeho/naše rodina čekala na odsun včetně mojí babičky, která nebylo ani 15 let, než prokázali, že jsou Češi a na zločinech Němců se nepodíleli. ČSSR pak mého pradědu uvítalo tím, že dostal invalidní důchod tak, aby rodina sotva přežila).

Ti, o kterých mluvíte, nejdřív chtěli ‚zpět do Říše‘ (Heim ins Reich) a pak je napadlo, že ‚Říše je tady všude‘ a toto (Čechy, Morava...) je jejich Lebensraum, kdy nás trošku protřídí. Protřídí nás tak, že přizpůsobivé odvezou do východního Ruska, daleko za Ural, kde můžeme obdělávat bažiny pro blaho Říše, a ten zbytek proletí komínem. To plánovali a postupně realizovali přes 5 let. Kdo se vzepřel, kdo ‚byť jen opomenul své povinnosti ve válečném úsilí Říše‘, šel do koncentráku, kde ho v lepším případě čekala cholera, tyfus, Mengele, v horším rovnou smrt. Ani nevím, zda ten lepší byl lepší... Vzali Vás a stříkli Vám pod kůži benzín. A čekali. Většinou jste do pár minut umřel v křečích, někteří ale přežili v horečkách a bolestech. Bylo proto potřeba pokus opakovat, aby se stanovila hranice, kolik benzínu lze aplikovat podřadné rase, než zemře. Ale to byly činy jednotlivců. Samozřejmě.

Pak tady máme činy celku. Celek volil a volil tak, že v květnových a červnových komunálních volbách 1938 získala Henleinova SdP (jejímž členem byl i Karel hrabě Des Fours Walderode) kolem 90 % hlasů německých voličů. A pak se tedy slavně stali opět Říší a my obyvateli 2. kategorie.

Kdybyste byl Žid, pane Behúle, a Vaši prarodiče žili v ČR, tak jste mohl doufat jen v to, že Vás zachrání někdo jako Sir Nicholas Winton. A kdybyste byl Čech, možná byste měl rodiče v Lidicích a sám byste mohl být zplynován v pojízdné plynové komoře. A teď si, pane Behúle, představte, že ti lidi, co přes pět let žili v hrůze s tím, že denně poslouchali seznamy těch, koho Němci zavraždili ‚pro konečné vítězství Říše‘, ty Němce po konci toho vražedného teroru nepobili. Většinou. Já nevím – dokázal byste to? Já asi ne.

A protože opakem fašismu tehdy byl komunismus, možná Vám to přijde zvláštní, ale ti lidé volili to, co považovali za správné. Ne ve jménu ideologie, ale ve jménu svobody. Udávali? Určitě. Akorát teda tady chybí ten plán Vašich miláčků. Chybí tady likvidace českého národa a Slovanů jako celku.

A změna? A to jste mne pobavil – oni se změnili jen tak, že chtějí zpět to, co drželi. Pokud jde o pana Posselta, který nyní jako předseda Sudetoněmeckého landsmanšaftu říká, že hrozbou Evropy je nacinalismus, pravím Vám, že by to bylo skvělé kolokvium: „Po Posseltovi hovořícím o nebezpečí nacionalismu vystoupí Vojta Filip, který pohovoří o nebezpečí komunismu, za ním se připraví Andrej Babiš varující před evropskými dotacemi, Bartoš si střihne proslov o škodlivosti THC a jako mimořádný host by to mohl završit Viktor Kožený s promluvou o investičních rizicích se zvláštním důrazem na varování před úplatkářstvím a zpronevěrou. A Karel Janeček pošle aspoň do sborníku referát z Bhútánu propagující monogamii. A to je tak asi vše, co jsem k tomu chtěl říct.“

Na což Libor Behúl odvětil: „Na váš text reagovat nebudu, Nemá cenu používat argumenty pro někoho, kdo se hlásí k českým nacionalistům.“

Psali jsme: Nacionalismus je hloupý, musíme se semknout, vyzval Čechy Posselt Sudetští Němci: „To je hnus!" Oficiální dokument i silná slova Klause ml. „Jako když chce p*chat tvou holku." Sudetští Němci budou koukat: Významný muž promluvil Zahradil: Nehrajme hru sudetských Němců. Nejsou to naši krajané!

