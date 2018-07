Sudeťáci, zastydlí náckové, které v Bavorsku nesnášejí. Martin Koller sepsal, proč je dnes enderácká „vědecká pracovnice“ Merkelová tak hájí

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Zdánlivě pouze vnitřní záležitostí Německa, která ale může mít zásadní vliv i na nás, je ostrý střet německé kancléřky Merkelové a ministra vnitra za CSU Horsta Seehofera. Přeneseně je to spor spolkové německé moci se státem Bavorsko, jehož byl Seehofer dlouholetým premiérem a který nese největší nápor imigrační vlny a zaklínadla kancléřky Merkelové „My to zvládneme“. Bezpečnostní analytik Martin Koller pro ParlamentníListy.cz rozebírá, co tento spor může znamenat pro nás.

V mezinárodní politice a v jejím bezpečnostním segmentu je vše propojeno se vším. Samozřejmě většina současných propagandistických médií se to snaží zakrývat a dělá na objednávku velký povyk kolem vybraných událostí a osob.

Střet ministerského předsedy Svobodného státu Bavorsko a spolkového ministra vnitra Seehoffera – a reprezentantky zájmů nadnárodních korporací Merkelové, je výsledkem dlouhodobého vývoje, vazeb a zájmů. Důležitý je i z českého hlediska, protože se jedná o dopady afroislámské invaze do Evropy. Fakt, že prezident Trump podpořil reprezentanta maďarských zájmů Orbána a snaží se odvracet od dlouhodobé komedie takzvaných lidských práv, která jsou obvykle pouze zneužívána ve prospěch parazitů a porušovatelů zákona, je pozitivním signálem.

Tento článek by se mohl jmenovat různě, například boj o Bavorsko, přičemž v Bavorsku jde i o Prahu.

Tragédií Bavorska se stalo období 1945-1948, kdy tam byly na nátlak USA přesunuty více než dva miliony sudeťáků odsunutých většinou z území Československa. Vzhledem ke zkompromitovanosti nacismem se tato národnostní skupina posedlá nenávistí stala povolnou první bojovou linií poválečného období studené války. S podporou německé vlády se zvýhodňovaným sudeťákům podařilo zaujmout postupně značnou část pozic ve vládě Bavorska a v jeho úředním aparátu, větší, než odpovídá jejich početnímu zastoupení v obyvatelstvu Bavorska. S Berlínem za zády opět rychle vzrostla jejich ničím nepodložená arogance a nevděčná sprostota k hostitelům. V poslední době vykládají, že do Bavorska přinesli v roce 1945 kulturu, zatímco zaostalí Bavoráci žrali šrot a brambory. Takové stupidity rozšiřuje na svých přednáškách i bývalý velvyslanec v SRN a politický poradce prezidenta Zemana.

Sudeťáci jaksi přehlížejí, že v době, kdy Mnichov byl velkoměsto, a v Bavorsku se narodila a vyrostla řada světových osobností, oni se ve svých zasmraděných podhorských dřevěnicích cpali nadýmavou řepou a umaštěnými bratvursty připomínajícími produkci Agrofertu, a jejich reprezentanty byli takoví vědci a intelektuálové jako Konrad Henlein a K. H. Frank. S demokracií se poprvé potkali jako občané Československé republiky v roce 1918. Ostatně s jejich nepodloženou povýšeností, vulgárním politickým primitivismem a nacionální nenávistí, spojenou z bezuzdným podlézáním panstvu ve Vídni, bojovali v 19. a na počátku 20. století nejen vlastenečtí politici typu Masaryka a Štefánika, ale rovněž domácí odboj vedený Kramářem a reprezentanty tělovýchovných jednot, a za první světové války legionáři na všech frontách.

Sudeťáci se po druhé světové válce stali politickou nátlakovou skupinou a převodovou pákou nadnárodních zájmů a německých vlád. V současnosti patří k hlavním oporám Merkelové. Není pravda, že sudeťáci, kteří aktuálně tvoří něco přes dva miliony z více než 12 milionů obyvatel Bavorska, jsou ostatními oblíbeni. Opakovaně jsem od Bavoráků slyšel, že sudeťáci mají jít do pr…, protože jako nacističtí revanšisté kazí dobrou pověst Bavorska v zahraničí a dobré vztahy k Čechům. Prolhanou arogantní sprostotu a zastydlé nácky nemá rád nikdo, s výjimkou jejich slouhů.

Zde je třeba připomenout, že Bavorsko bylo historicky stovky let samostatným knížectvím, později královstvím. Součástí německé říše se stalo až koncem prusko-francouzské války (1870-1871), nicméně poměrně samostatnou. Ještě v první světové válce mělo Bavorsko v podstatě vlastní armádu s národními divizemi, pluky a veliteli, v rámci německé. K plné integraci do Německa ovládaného Pruskem došlo až po první světové válce díky hlouposti spojenců, a následně pod tlakem socialistů a nacistů. Vztahy mezi Bavorskem a jižními a západními oblastmi českých zemí byly do roku 1918 dlouhodobě poměrně dobré. Západočeši a Bavoři k sobě měli blízko a spolupracovali přes hranice tehdejšího Rakouska. Přitom Bavoři ani Češi neměli k Rakousku-Uhersku bůhvíjak dobrý vztah. Na rozeštvávání se podíleli především pangermánští nacionalisté ve Vídni a v Berlíně, podporovaní takzvanými sudeťáky, kteří se stali sudeťáky až ve třicátých letech.

Stejně jako v roce 1945 v případě sudeťáků, nese Bavorsko v současnosti hlavní zátěž afroislámské invaze podporované z Berlína a z Bruselu komplotem takzvaných křesťanů a takzvaných socialistů, pod prolhanou záminkou humanity a multikulturalismu. Dokladem toho, jak funguje v praxi multikulturalismus, jsou právě sudeťáci, kteří museli v roce 1945 zaslouženě táhnout z Československa, a jejich němečtí soukmenovci z Polska, Jugoslávie, ale i z Dánska, Norska a z dalších zemí, kde se proslavili jako hlavní opora nacismu a jeho zločinů. Bohužel ČT, ale i další média, naše občany, především mládež, dlouhodobě krmí legendami o hodných Němcích pronásledovaných zlými Čechy.

Nicméně revanšistické choutky projevují sudeťáci veřejně pouze proti naší republice. Od roku 1990 zde měli a mají řadu vděčných spojenců, počínaje Václavem Havlem.

Merkelová se při útoku na naši republiku ohání morálkou. Je zajímavé, že o morálce nejvíc žvaní ti, kteří k ní mají v praxi daleko, viz několik jmen v tomto článku. Ostatně sama Merkelová je vzorem podivné morálky, počínaje studiem marx-leninské politiky a opakovanými školeními v sovětských táborech s tehdejšími pokrokovými internacionalisty z Afriky. Po roce 1990 se objevuje legenda o vědecké pracovnici v oboru chemie, přičemž realitou je politická propagandistka pracující v chemickém institutu. Habilitovala po devíti (!) letech usilovné práce vědeckou prací o krásách života za socialismu. Nelze se divit, že tato amorální, omezená, sobecká, zbabělá, vydíratelná a bezdětná ženština, která nemá budoucnost, je jako loutka cizích zájmů schopná každé sprostoty.

Merkelová by měla místo řečnění o morálce vysvětlit, proč po válce nebylo vydáno k potrestání do Československa více než 1500 stíhaných válečných zločinců a proč naprostou většinu z nich nepotrestali ani v údajně demokratickém západním Německu. Pravda, ona v té době budovala reálný socialismus ve východním Německu. Nicméně z jejího sudeťáckého projevu je vidět reálný strach. Snaží se sudeťáckou kartou oslabit v Bavorsku pozici Horsta Seehofera. Koneckonců, sudeťáci jsou tam hlavními vítači afroislámské invaze, tedy opět na straně zla.

Z praktického hlediska je zde vážné nebezpečí pro naši republiku – a možná se jedná pouze o německý komplot a komedii. Jestliže by Bavorsko uzavřelo ilegálním migrantům hranici, budou se snažit dostat přes Rakousko a naši republiku do otevřených spolkových zemí Německa. Nicméně nelze vyloučit situaci, že mnozí na našem území uváznou, nebo se jen načas a právě s takovým cílem uzavřou celé německé hranice.

K tomu bych dodal nepříliš známou informaci vztahující se k údajné nehodě, či vraždě, Jana Masaryka. V polistopadovém období nás propaganda krmí tím, že jej zavraždili komunisté. Jenže, proč by to dělali? Vždyť to byl právě Masaryk, který umožnil komunistům legální převzetí moci. Oproti očekávání neodešel z vlády s protikomunistickými ministry a to umožnilo Gottwaldovi legálně sestavit novou vládu z komunistů, sociálních demokratů a Masaryka. Pro komunisty to byla náramná mediální ikona, zatímco pro antikomunisty a americké a britské tajné služby to byl zrádce. Kdo měl zájem ho zabít?

Z hlediska boje o moc a komedie v českých médiích bych uzavřel udivenou otázkou nad údajnou antibabišovskou propagandou. Připomíná programy ČT pro nemyslící blbce. Nebo skrytě pobízí levicově zaměřené voliče, aby volili Babiše. Kdekdo povykuje, že nás ohrožuje vláda komunistů Babiš-Hamáček-Filip. Nakonec se přidal i vrchní sudeťák Posselt. Patrně se mu tlačí sádlo na mozek, nebo nějaký český vlastenec zezadu do koženek.

Dost se divím, že má tak vřelý vztah k bývalé komunistce Merkelové. Všichni kdo chrlí tyto blbosti, by si měli uvědomit, že základem komunismu je všelidové vlastnictví výrobních prostředků, žádní miliardáři. Už vidím Babiše, Bakalu, Allbrightovou a partu z Aspen Institutu jako komunisty, případně Sorose jako kandidáta strany, jak za zvuků Internacionály přicházejí předat svoje výrobní prostředky a konta do všelidového vlastnictví pracujících. Na to by nepřišel snad ani vousatý generál Pavel, jinak zdatný politruk, propagandista a válečný štváč. Ale přesně tak vypadá současná stupidní propaganda v českých médiích, varující před komunisty. Marxismus byl, bez ohledu na proletářský internacionalismus, vlastenecký. Ani Brežněv nám nebral náš stát a nestěhoval sem afroislámské ilegální migranty a nepodlézal Sudetoněmeckému landsmanšaftu. Pan univerzitní profesor Fiala, který vykládá nesmysly o komunistické vládě, je dost starý, takže určitě studoval marxismus a neměl by se zesměšňovat takovými řečmi. Proč nejen on vykládá takové nesmysly?

Jsme ohroženi euromarxisty, což je banda reprezentovaná u nás pražskou havlérkou, která nemá s klasickým marxismem nic společného, a snaží se zničit a zotročit evropskou bílou a křesťanskou rasu a vrátit nás kamsi do doby středověkého feudalismu. Jedním z důležitých kroků je komplot Babiš-Hamáček s tajnou podporou pražské havlérky, a jsem opravdu zvědav, zda se přidá i Filip. To by znamenalo konec levice v Čechách. Komunisté podporující oligarchického miliardáře a Aspen Institut, to je lepší než smlouva Ribbentrop-Molotov zajišťující spolupráci nacistického Německa a SSSR, nebo spolupráce socialisty, následně fašisty Mussoliniho s papežem. Tehdy to byl zásadní krok k posílení totality a k válce.

Hlavní otázkou současnosti není ‚kde domov můj?‘, ale ‚kde vlastenecká strana?‘

autor: Martin Koller