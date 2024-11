Šup do Afriky. Nejen Trump chce deportovat: Nizozemský plán

Schoof, dosazený do postu premiéra po dohodě zástupců čtyř koaličních stran v čele s Geertem Wildersem z PVV, začal konat. Jeho vláda zavedla začátkem měsíce zvláštní kontroly na hranicích po vzoru sousedního Německa, píše server Euronews. Členské státy jsou oprávněny k takovému kroku přistoupit v případě, že se dozvědí o nějaké hrozbě pro jejich vnitřní bezpečnost. Změny oznámila nová nizozemská ministryně pro migraci Marjolein Faberová z Wildersovy strany PVV. „Je načase konkrétně řešit nelegální migraci a převaděčství migrantů. Proto od začátku prosince začneme v Nizozemsku znovu zavádět hraniční kontroly,“ uvedla v prohlášení. Anketa Je v pořádku křičet a pískat na politika, který jde na Národní třídu uctít památku 17. listopadu? Ať už na kohokoliv. Je to v pořádku 40% Není to v pořádku 56% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 282 lidí

Krok je v souladu s dlouhodobými snahami Geerta Wilderse. Ten se o zpřísnění migrační politiky v Nizozemsku snaží již dlouhé roky, ale pořádnou šanci dostal až nyní díky výsledku loňských voleb. V nich jeho PVV vyhrála se ziskem 23,5 % hlasů a 37 ze 150 křesel ve Sněmovně reprezentantů. Po půl roku trvajících vyjednáváních došlo ke složení tzv. Schoofova kabinetu, ve kterém má Wildersova strana pod kontrolou vedle migrace ještě ekonomiku, zahraniční obchod, zdraví, sport a infrastrukturu.

Ministryně Faberová zatím nespecifikovala, jakou podobu budou hraniční kontroly mít. Server DutchNews však informuje, že by měly začít 9. prosince a měly by co nejméně komplikovat přeshraniční převoz zboží a osob cestujících za prací. V současné době provádí nizozemská policie namátkové kontroly v autech a ve vlacích. Faberová již dříve vyjádřila záměr učinit z Nizozemska co nejméně atraktivní zemi pro přistěhovalce a zdá se, že tento záměr se již daří naplňovat. Počet přistěhovalců, kteří hledají štěstí v Nizozemsku, s jeho novou pravicovou a protimigrační vládou, totiž klesl už ve druhém čtvrtletí tohoto roku. O status uprchlíka v zemi požádalo 7700 lidí, což je pokles o 14 % oproti prvnímu čtvrtletí. Propadl se zejména počet žadatelů z Iráku, a to o 43 %. Nová opatření jsou podle oficiálního vyjádření nizozemské vlády zacílena na „boj s nelegální migrací a převaděčstvím migrantů“.

Zavedení kontrol je jen kamínkem v mozaice tvrdého protimigračního přístupu, který chce Wilders prosazovat. Už v září nizozemská vláda podala k rukám Evropské komise žádost o vyvázání ze společných azylových pravidel EU, jak informuje server Euractiv. Wilders to v narážce na Brexit označil na takzvaný „mini-Nexit“. „Pravděpodobně to potrvá velmi dlouho. Přesto je to znamení, že v Nizozemsku vane nový vítr,“ uvedl Wilders.

„Měli bychom být opět zodpovědní za naši vlastní azylovou politiku,“ uvedla Faberová již dříve na síti X. „Z přijatých právních předpisů v EU se nelze odhlásit, to je obecná zásada,“ reagoval mluvčí Evropské komise Eric Mamer.

Geert Wilders v mezičase hledá řešení, jak z Nizozemska dostat již odmítnuté žadatele o azyl. Podle serveru Euronews zvažoval, že by jeho země mohla uzavřít smlouvu s Ugandou, kam by tito lidé byli po vyřízení všech procedur přepraveni. Wilders uvedl, že ugandská vláda je plánu také nakloněna a tyto osoby by přijímala výměnou za finanční kompenzaci.

Nyní Nizozemsko řeší akutní problém s násilím páchaným občany marockého původu. Před několika dny došlo před a po fotbalovém utkání mezi domácím Ajaxem Amsterdam a izraleským Maccabi Tel Aviv k násilnostem, během kterých skupiny obyvatel s migračním pozadím v ulicích města naháněly a napadaly židy. I domácí klub Ajax Amsterdam má výrazné židovské pozadí. Geert Wilders v reakci na otřesné scény uvedl přání, aby všichni, kteří budou usvědčeni z páchání násilností vůči židům, byli ze země deportováni, informuje server AP. Starostka Amsterdamu Femke Halsema hovořila o incidentech, kdy skupinky násilníků cíleně vyhledávaly židovské oběti. Podle BBC mezi napadené patřil i občan Británie, kterého útočníci zmlátili za to, že pomáhal židům.

Wilders v této otázce nyní dosáhl zásadního posunu. Premiér Dick Schoof potvrdil, že státní zastupitelství nyní může stíhat osoby odpovědné za útoky na židy v Amsterdamu jako „teroristy“. To znamená, že pokud budou tito lidé odsouzeni, budou také zbaveni nizozemského občanství. Vláda nyní také zvažuje, že by byl antisemitismus přidán jako přímý důvod ke ztrátě občanství.

„Chtěl bych, aby tato skupina byla vypátrána a uvězněna. Znovu se ukazuje, že právní stát v Nizozemsku je v tuto chvíli v troskách, protože pachatelé nebyli zatčeni,“ vyjádřil Wilders přání, aby byli hříšníci potrestáni. Pachatele označil za teroristy, kterým by mělo být sebráno občanství. Na otázku reportéra, zda by se to týkalo i Nizozemců marockého původu, kteří mají zároveň i marocké občanství, Wilders řekl, že takoví lidé by měli být deportováni do Maroka. „Nemyslím si, že marocká vláda by zítra obdržela velký zástup přistěhovalců,“ dodal.