Šup tam s nima. V Chanově už túrují buldozery. Státní agentura chtěla Romy přesouvat do volných bytů po městě. A další jobovky následují

reklama

Anketa Vyhraje hnutí ANO krajské volby? Vyhraje 78% Vyhraje, ale méně, než si Babiš představuje 15% Nevyhraje 7% hlasovalo: 1304 lidí

Vzhledem k blížícím se krajským volbám začínají být plány mostecké radnice ožehavým tématem.

Na začátku letošního roku měla být hotová projektová dokumentace na výstavbu prvního modulového domu právě v Chanově. K samotné výstavbě mělo dojít v druhé polovině letošního roku, ale z důvodu koronavirové epidemie a výpadku příjmů města se záměr odložil na první polovinu roku 2021. Na stejném sídlišti se také plánuje demolice vybydleného bloku 3. Nové bytové buňky by měly postupně nahrazovat původní paneláky, jejichž stav se v sociálně vyloučené lokalitě zhoršuje a podle mnohých je jen otázkou času, kdy dojde k neštěstí.

V červnu 2019 se začali proti plánu bouřit také někteří místní obyvatelé. Po setkání komunitní skupiny například padl nápad, že by místní obyvatelé paneláky opravili svépomocí. „Nikdo z nás nechce bydlet v kontejnerech. Všichni si myslíme, že by bylo lepší opravit některé paneláky. Ať dají našim mužům práci a oni ty domy rádi opraví, stejně jako to bylo před lety s částí domů. Všichni si tam bydlení váží, když se o něj sami zasloužili,” uvedla po jednání skupiny její účastnice.

Psali jsme: Kandidátní listiny do zastupitelstva Ústeckého kraje

Anketa Jak nahlížíte na Čínu? Jako na spojence 5% Jako na obchodního partnera 79% S nedůvěrou 10% Jako na nepřítele a cizí mocnost 6% hlasovalo: 13305 lidí

Vůči kontejnerům se v minulosti vymezil i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Stavění kontejnerů na okrajích existujících ghett není řešením, ale časovanou bombou. Vyroste v nich nová generace Romů, kteří si už ani nedokáží představit, jak může vypadat bydlení ve standardních bytech. Tudy cesta k integraci nevede. Klíčem ke skutečnému řešení je zapojení Romů samých do celého procesu začleňování,“ uvedl na začátku června 2019.

Na jaře 2020 kvůli plánu magistrátu města Most ukončila s městem oficiální spolupráci i vládní Agentura pro sociální začleňování. Ta v současné době spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Stalo se tak v době, kdy začala vrcholit koronavirová epidemie, proto tato skutečnost zůstala stranou zájmu médií.

Psali jsme: ,,To je prů..., nefunguje to”. Primátor Mostu: Nepřizpůsobivé mezi jiné občany? Rady z Prahy. Flákači. Pracující pro dávky nejdou, stydí se

Z pohledu státu to vypadá, jako by v Mostě žádná sociálně vyloučená lokalita neexistovala. Jaký je ale protinávrh řešení této agentury pro odstranění sociálně vyloučených lokalit? Zdroje redakce říkají, že agentura skutečně navrhovala v Mostě stěhování romské komunity do volných bytů v celém městě. Jak píše Deník Referendum: „Řešením situace má podle Institutu pro sociální inkluzi být raději systematické rozšiřování bytového fondu města a jeho kvalitní správa“.

Na ožehavé téma se ParlamentníListy.cz ptaly především na mostecké radnici. Jenomže nikdo příliš sdílný nebyl. Alespoň po oficiální stránce ne. Mimo záznam jsme se ovšem dozvěděli, že problém s nepřizpůsobivými obyvateli už přesáhl míru trpělivosti. „Sem k nám pořád jezdí nějaké delegace, aby se podívaly, jak to vypadá. Vypadá to strašně, je to k nežití, je to jak někde na Uralu. Jenže řešení není žádné. Když potom dojde k nápadu kontejnerů, mohou se lidskoprávní pracovníci zbláznit, přitom na tom nic není,“ uvedly hned dva radniční zdroje.

Jak si takové kontejnerové bydlení představit, ukázal před časem web e-Mostecko.cz.

Most [okres Most]



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jan Paparega BPP



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krb u paneláku? To je nápad! Z Chanova. Tam se znovu řeší „kontejnery“ pro Romy. A je dusno: Že každý Fero chlastá? Tak to všichni Češi smrdí... Takto u nás vypadá noc... Šéf mosteckých strážníků odhaluje, co provádí nepřizpůsobiví občané. A navrhuje velmi drsné opatření „Romy k nám domů? Takže neuklízíme Chanov!“ Je zle: Lidé se vztekají, jiným je „na blití“. Zasáhl vládní orgán, padly zlé věci FOTO Bordel v Chanově. Lidé hází odpadky přímo z oken, raději se nedívejte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.