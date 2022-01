Superzmetek politiků. Obeznámený podnikatel přesně popsal, jak Brusel způsobil drahé energie

Miliardář Jan Světlík má jasno, že za současné vysoké ceny energií v Evropě může politikaření v Bruselu. „Energie považuji za superzmetek politiků – už jenom s ohledem na to, co se dělo s povolenkami,“ říká Světlík, který varuje, že s růstem cen energií budou mít obrovské problémy české průmyslové podniky. Zelenou politiku ale Světlík nezavrhuje, jen se podle něj musí dělat jinak. „Idea je super, ale samotná realizace velmi pokulhává,“ je přesvědčený Světlík.

Jan Světlík, majitel společnosti Cylinders Holding, je znepokojený růstem cen energií, což podle něj přinese obrovské problémy většině průmyslových podniků v Česku. „My jsme firma, která má svůj vývoj, a jsme světová jednička ve svém oboru. My umíme dostat růst energií a materiálu do cen. Takových firem je ale v Česku maximálně deset procent. Zbytek bude mít obrovský problém absorbovat takový růst cen; zejména automobilový a subdodavatelský průmysl, který je v Česku dominantní,“ varuje Světlík v rozhovoru pro Lidovky.cz a dodává, že s takovým růstem cen se nesetkal od revolučních 90. let.

Rapidní růst cen energií je podle Světlíka výhradně dán neschopností politiků v Bruselu. „Energie považuji za superzmetek politiků – už jenom s ohledem na to, co se dělo s povolenkami. Evropská komise zkoumala, zda emisní povolenky za 60 eur nejsou spekulativní. No samozřejmě že to bylo spekulativní, když to šlo z 20 eur na 60. Oni ale řekli, že to tak není. Nechali to tak a byl to raketový odstřel. Potom už to jenom brutálně rostlo,“ vysvětluje Světlík hlavní příčinu rychlého růstu cen.

Kromě emisních povolenek za růst podle něj může také špatně nastavená zelená politika Evropské unie. „Zásadními vlivy jsou emisní povolenky a zastavování jaderné energie. To je tady dané politikou a ničím jiným. Na to my jako podnikatelé nemáme žádné páky. Naše vláda to má také velmi obtížné, i kdyby stokrát chtěla. Je potřeba to prosadit na sedmadvacítce. Myslím si ale, že teď bude s ohledem na ty ceny v Evropě zle,“ obává se Světlík špatných časů.

Na vysoké ceny energií podle něj doplatí zejména průmysl, který je pro Českou republiku klíčovou ekonomickou oblastí. „Nepůjde to bez toho, aby se zvedla cenová úroveň. Já už jsem predikoval v červnu, že průmyslová inflace je více než sto procent. Všichni se smáli. Do tří měsíců šla ocel o sto procent nahoru, energie začaly růst. V březnu jsme kupovali plyn za 15 eur a v prosinci za 125, to je opravdu bezprecedentní růst. Nemyslím si, že to vyřeší kroky ČNB, protože je to externí vliv,“ má jasno Světlík.

Jediným řešením pro firmy tak podle něj bude velké zdražování, velká část podniků ale prý nejspíše zkrachuje. „Můžete zastavit výrobu, nebo zdražit. Modleme se, aby to mohlo alespoň 50 procent průmyslu promítnout do cen. Nebo se opravdu bude muset něco dělat s energiemi. Něco takového jsem nezažil. Tohle žádnou vyšší produktivitou nevyřešíte, tím můžete vyřešit jen pár procent,“ varuje Světlík.

Světlík nezavrhuje zelenou politiku Evropské unie jako takovou, špatné je podle něj jen současné nastavení. „Já považuji samotný Green Deal za obrovskou šanci – jenže potom je ta realizační část. Je to výzva, abychom znovelizovali Evropu a udělali ji nezávislou na energetických zdrojích. Idea je super, ale samotná realizace velmi pokulhává,“ říká Světlík, který v rámci ekologických zdrojů nejvíce věří vodíku. „Obrovská výzva je pro nás skladování a transport vodíku. V tom chceme pokračovat i nadále,“ dodává majitel společnosti Cylinders Holding.

Světlík se pozastavuje také nad opatřeními současné vlády Petra Fialy, která chystá velké testování ve firmách dvakrát týdně kvůli šíření varianty omikron. „Tentokrát testování není dobrý krok. Testovat se dvakrát týdně si můžete dovolit, když úředník sedí od pondělí do pátku v kanceláři. Když máte čtyřsměnný provoz, tak je to těžké, protože pracovníci tady čtyři dny jsou a čtyři nejsou. Trefit se nějak do těch cyklů je vcelku obtížné,“ štve Světlíka s tím, že je to technicky nedotažené a Ministerstvo zdravotnictví to nenastavilo dobře. „Věřím, že zdravý rozum zvítězí a nějakým způsobem se to opraví. Je nutné to přizpůsobit různým provozům,“ je optimistou Světlík.



