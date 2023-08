Svázaná, znásilněná, pobodaná, shozená ze srázu. „Doufám, že oběť bude v pořádku“, vzkázal Rakušan. Lékař mu vysvětlil, že nebude

reklama

Plzeňští policisté vyšetřují otřesný případ napadení a znásilnění patnáctileté dívky. Toho se měl dopustit cizinec, údajně ukrajinské národnosti. Dívka přežila jen díky tomu, že předstírala smrt.

Podle zjištění policistů pachatel vylákal dívku v úterý v noci na procházku kolem řeky a cestou se chtěl údajně zastavit za jedním ze svých známých. „Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně jí způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel," popsala ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Spolu s tímto případem brutálního znásilnění přišel podle opozičního poslance Jiřího Maška čas, aby ministr vnitra Vít Rakušan zodpověděl několik klíčových otázek pro bezpečnost českých občanů. Tristní podle něj je skutečnost, že se Rakušan o to víc vehementně zabývá zcela marginálními tématy. „Mladý Ukrajinec svázal dívku, znásilnil, pobodal a poté hodil ze srázu. Chápu, že na sociálních sítích řeší ministr vnitra Vít Rakušan víčka od PETek, což je pro něj asi důležité téma, ale zeptáme se znovu,“ uvádí Mašek ve svém facebookovém příspěvku.

Jeho otázky položené Rakušanovi pak předkládá v tomto znění: „Jakým způsobem jsou prověřováni žadatelé o azyl? Od počátku války jsme po ministrovi požadovali fotografování, otisky prstů a přísnější kontrolu u uprchlíků mužů ve věku 18-60, kteří mj. podléhají branné povinnosti. Jak spolupracuje ukrajinská ambasáda na těchto prověrkách? Dostává ukrajinská ambasáda seznamy Ukrajinců, zdali se nejedná o osoby, po nichž třeba Ukrajina pátrá? Neskrývají se zde zločinci? Branná povinnost na Ukrajině není?“ uvedl s tím, že odpovědi ministra, že se to neřeší ani v jiných státech EU, že na to není legislativa, nás neuspokojí.

„Tak hlavně, že snad na etapy zvládneme ta plastová víčka. Takže, pane ministře, opakovaně vás žádáme… třeba někdy dostaneme odpověď, že? Pane ministře, hlasitě vám zvoní budíček!“ dodává Mašek.

Po několika hodinách ministr vnitra zveřejnil vyjádření, v němž k případu znásilnění uvádí, že ke „generalizacím a rozdmýchávání nesnášenlivosti není důvod“ a doufá, že „oběť bude nakonec v pořádku“.

Zavrženíhodný násilný čin, ke kterému došlo v Plzni, policie bezodkladně vyšetřuje, pachatel si už vyslechl obvinění. Doufám, že jeho oběť bude nakonec v pořádku. Ke generalizacím a rozdmýchávání nesnášenlivosti kvůli národnosti útočníka není důvod. Stejně jako násilí, které… pic.twitter.com/qgDec5Mc8X — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 11, 2023

„Pan Rakušan se probral z víčkového opojení a vypustil další moudra!“ povzdechl si opoziční poslanec a připomněl, jaké bude mít tento trestný čin důsledky:

„Z lékařsko-psychologického hlediska ta dívka nebude nikdy v pořádku. Bude poznamenaná do konce života! Pokud ji ten Ukrajinec opravdu svázal, znásilnil, pobodal a poté hodil ze srázu, představujete si, že se otřepe a bude v pořádku! Ne, nebude a bohužel už nikdy! Ten, kdo tady rozeštvává a rozděluje společnost, jste vy sám a vám podobní! Kdo tady aplikuje kolektivní vinu a chce vyhostit ruské tenistky, které se účastní turnajů v jiných státech Evropy i v USA? No, vy osobně ne, to řeší jen složky, které řídíte. Na jakém základě tak konají?

Národnost, u tak opovrženíhodného zločinu jako je znásilnění a pokus o vraždu, opravdu nehraje zásadní roli. Pokud by to náhodou byl Rus, to by se ale děly věci, že? Ten tweet píšete vy, ten, kdo nechal vyvěsit obraz s prezidentem cizí země v pytli na státní budově! Oháníte se tvrzením, že v naší zemi, kromě dobře pracující policie, funguje i docela kvalitní péče o oběti násilí? A nemělo by se problémům předcházet! Tím ten případ opět bagatelizujete!

,Doufám, že oběť bude nakonec v pořádku?' Co to je za vyjádření! To myslíte vážně! Toto je opravdu účet ministra vnitra? Kdo tady podcenil registraci mužů podléhajících branné povinnosti včetně biometrických prvků a porovnávání seznamů s ukrajinskou stranou? Kdo bez řádné kontroly pouštěl a pouští uprchlíky přes státní hranice! Každý den odjíždí a přijíždějí desítky autobusů mezi ČR a Ukrajinou! Opravdu máte vše pod kontrolou? Tu dívku nakonec přijmete na audienci?“ táže se Mašek.

„Pane Rakušane, rezignujte už konečně a přenechte své místo někomu kdo problematice resortu Ministerstva vnitra rozumí, a hlavně chce problémy opravdu řešit. Vaše kvalifikace učitele je v tomto oboru opravdu nedostatečná, byť pro vaši vládu jde o typické obsazování ministerských postů.

U ministrů silových resortů je to pro občany ČR velmi nebezpečné! Odstupte pro nedostatek sebereflexe a neschopnost řídit resort a zradu zájmů občanů ČR. Tu jste projevil přijetím ostudného migračního paktu,“ uzavírá poslanec hnutí ANO Jiří Mašek.

I zde komentující vládu ani Víta Rakušana pro jejich migrační politiku nešetřili.

„Nejen odvolat Rakušana, ale celou vládu a vyvodit trestně právně odpovědnost“, „Rakušane odstup!!!“, „Nemorální, nekompetentní, hloupý člověk. Tady nebude nic normální, dokud tam bude sedět tenhle a jeho nohsledi. Bylo by dobrý, aby ani toho učitele nedělal, tohle ideologický individuum nemá pracovat s dětmi“, „Rakušan musí za mříže... Tahle špína už se nedá dál tolerovat“, zněly některé z mnoha kritických komentářů ze strany facebookových uživatelů.

