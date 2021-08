Svědectví bývalého Piráta pořád platí: Bezhlavé slepice. Nadávají si. Pak někdo řekne další pitomost

reklama

Anketa Jste pro zrušení nošení roušek či respirátorů v supermarketech a obchodech? Ano, zrušit 62% Ne, nechat to 35% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6525 lidí

A ve stranu u většinové veřejnosti nepomáhají vzbuzovat důvěru ani výroky některých členů Pirátů – v poslední době například nemalý rozruch vyvolalo prohlášení pirátského poslance Ondřeje Profanta, že je naše „Sněmovna plná konzervativních bílejch páprdů a velká část inklinuje k fašismu“. Navíc v době, kdy se na něj provalilo, že jeho projekt WebTolerance, se kterým přišel v době svých osmnácti let, získal dotaci 14 milionů korun z veřejných financí od komise vedené jeho otcem, Martinem Profantem.



Není divu, že po podobných přešlapech partaji začínají nemálo klesat preference, a zatímco na jaře ji průzkumy dávaly na první místo, dnes už v některých průzkumech koalice Pirátů a Starostů míří prudce dolů, a to jak za vedoucí ANO, tak i za koalici SPOLU, sdružující ODS, KDU-ČSL a TOP 09. PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Piráti tak po přečtení shrnutí několika posledních volebních průzkumů bijí na poplach a snaží se najít viníka uvnitř strany; mnozí si jím jsou jisti – má jím být poslanec Mikuláš Ferjenčík, jenž je odpovědný za vedení mediálního odboru strany.



„Vzhledem k tomu, že v dosavadní ‚vydařené‘ kampani dochází k nulové sebereflexi a směje se nám už kdekdo, ať jde o amatéry, či odborníky na marketing, voliče Pirátů, či voliče kohokoliv jiného, rád bych tímto vyvolal jednání o odvolání Mikuláše Ferjenčíka z pozice vedoucího mediálního odboru,“ zaznělo na fóru Pirátské strany od šéfa zastupitelského klubu Pirátů a nezávislých na Praze 4, Adama Jaroše. Tvrdí, že mediální odbor není kompetentní.



Na to, že marketing není příliš silnou stránkou Pirátů, poukazoval jejich bývalý člen Jan Kochert již v minulém roce. „Pirátům můžete vyčítat hodně věcí, ale krizové PR jim budete vždycky vyčítat právem,“ podotýká na svém facebooku. Fotogalerie: - Piráti a STAN

„Protože tu stranu celkem znám, na každý pirátský skandálek se těším. Sledovat reakci strany je vždy drama jak od Dietla,“ shrnul a odtajnil, jak to uvnitř strany při uveřejnění nepříliš povedeného marketingu vypadá.



V první fázi prý dokonce mnozí uvažují, že to musí být hoax, který má straně ublížit. „První fáze je odpor. Co je to zase za SPD hoax? TOPkaři? ODSka? KDU ne, je neděle. Následuje veřejné opovržení lidmi, kteří to sdílí,“ píše.



Pak ale dojde na zjištění, že to hoax není, a nastává šok. „Následuje to, čemu říkám pobíhání bezhlavých slepic – fanoušci střídavě běhají do vláken bránit Piráty, ale jak roste počet vláken, sociálních sítí, na kterých se věc šíří, a semtam se objevují důkazy o tvrzení, stejní fanoušci pak běhají do pirátských fór, veřejných i tajných, a začíná se řešit, co se vlastně stalo,“ uvádí s tím, že mezitím „se přibližně ve 25minutových intervalech objevují různá oficiální (‚ty blbečku, vždyť to JARDA psal už před 8 minutama v tamtom vlákně, nerozumíš psanému textu???‘) a zároveň neoficiální stanoviska (‚no a co, že to, co psal JARDA, není pravda, JARDA u nás nemá na starosti stanoviska!‘).“



Pak nezbývá nic jiného nežli výstup jakési pirátské celebrity: „Když se po několika různých stanoviscích zjistí, o co teda vlastně šlo, přijde celebrita. Celebrita je pirát, který už byl v televizi. Ten poměrně rozumně shrne, o co šlo, a obrátí celou věc do vtipu, případně ji bagatelizuje. Obvykle za to okamžitě strašně dostane od rozhořčeného davu a pirátských hejtrů za uši.“ Až teprve poté nastává fáze, která měla být zprvu, tedy ta, kdy jdou piráti ven s určitou komunikační strategií a zjišťují se fakta. Ondřej Profant Piráti



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přestože by mohlo být po všem, na scénu doráží „rebel“ – „pirát znechucený nafouknutím původního (pseudo)problému a/nebo neschopností strany postavit se k problému čelem“ – a ještě silněji odstartuje ve věci další krizi. „Pirátským paradoxem je, že rebel má v zásadě pravdu a je konzistentní s tím, co Piráti dlouhodobě tvrdí. Tedy pokud by Piráti důsledně dodržovali vlastní zásady a zároveň zvládali aspoň základy krizové komunikace, bylo by dávno po problému. Fáze Rebel ale Piráty vrací do fáze pobíhání bezhlavých slepic, jen nyní k původnímu problému přibyl ještě problém, ‚jak umlčet rebela‘, o čemž probíhají živé diskuse ve vnitrostranických skupinách,“ podotýká Kochert.



Vše pak končí jednoduše; přijde totiž o pár dní později usmíření, jelikož o pár dnů později „někdo někde jinde řekne nebo udělá ještě větší pitomost, než byla ta předchozí“. Bývalý člen Pirátů podotýká, že právě „někde mezi těmito fázemi (někdy) vyjde skutečné pirátské oficiální stanovisko“.

Psali jsme: Tohle by měl Petr Fiala vědět: „Nakonec musí zafungovat chladná hlava.“ A když nefunguje... „Hnůj,“ soptí dvojka SPD v Praze. Čížek našel něco na Piráty Fašista, a těžce dýše. Piráti jdou najisto. Výsměch Peksovi přímo z ODS Kradete, naznačil Hřib koalici SPOLU



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.