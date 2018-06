Svět Západu odchází, uvádí docentka Švihlíková. A jasně říká, co teď přijde

ROZHOVOR Ustupovat v obchodním sporu se Spojenými státy nebude pro Evropskou unii z hlediska taktiky ta správná cesta. Donald Trump je silový typ politika, který ústupky neocení, spíš to pro něj bude signál, že postupuje správně. Tvrdí to ekonomka Ilona Švihlíková, podle níž dříve tak respektovaná G7 ztělesňuje minulost, kdy Západ ekonomicky, hodnotově a politicky dominoval. Tento svět ale odchází. Americký prezident to možná instinktivně chápe, a to i vzhledem k tomu, že nemá rád principy, které tento Západ, dominovaný USA, kdysi ukotvil v mezinárodních organizacích.

Jak velké dopady vzhledem k vzájemné obchodní bilanci se Spojenými státy může pro Evropskou unii mít případná obchodní válka, k níž se vzhledem k některým krokům prezidenta Donalda Trumpa schyluje?

V tuto chvíli, kdy se bavíme o oceli a hliníku, ty ekonomické dopady nejsou velké. Mnohem víc ovšem Evropskou unii, především Německo, děsí podobné úvahy u automobilů. Ustupovat nebude z hlediska taktiky ta správná cesta, Trump je silový typ politika, ten ústupky neocení, spíš to pro něj bude signál, že postupuje správně.

Trump pokračuje v „boji na mnoha frontách“, takže zároveň to je Čína, Evropská unie, Kanada i Mexiko, čímž si zadělá na to, že se tyto země mohou spojit proti němu.

Spory mezi USA a Evropskou unií mohou zasáhnout Českou republiku v podobě cel na vývoz automobilů. Při snížení vývozu do Spojených států by se proměnila dodavatelsko-odběratelská struktura v EU, což by dolehlo i na výrobu v Česku. Máme se vzhledem k vysoké závislosti naší ekonomiky na automobilovém průmyslu obávat této obchodní války víc než jiní?

Rozhodně, automobily jsou problém jiného řádu než ocel a hliník, a to vůbec nechci podceňovat zavalení evropského trhu těmito komoditami za třetích zemí. Zásadnější změny na automobilovém trhu by se nás velice dotkly. Jednak je to velká ekonomická závislost – produkce, včetně silné subdodavatelské sítě, zaměstnanost, export – ale musíme si uvědomit, že v takové krizové situaci by bezesporu mateřská firma snažila zachránit sebe, a první, co udělá, je, že by osekala výrobu dceřiných firem. Bylo by to situace, která by ukázala, jak málo odolný je český ekonomický model, se všemi sociálními dopady.

Doplácejí Američané na volný trh a opravdu Spojeným státům pomohou rázné kroky a tvrdá opatření Donalda Trumpa?

Trump to tak očividně vnímá, on uvažuje o obchodu jako o hře s nulovým součtem. Jedna věc je velmi úzký pohled na obchodní bilanci, což preferuje Trump. Pak je tu běžný účet, což je makroekonomický pohled. A pak třeba pohled na to, jaké tržby dosahují americké korporace v zahraničí. Nemyslím si, že Spojené státy jako celek nutně na volném obchodu ztrácejí, ale spíš jsou zisky z globalizace velice nerovnoměrně rozprostřeny. A není sporu o tom, že globalizace vedla k deindustrializaci USA, tedy k odchodu průmyslových kapacit ze země, ať už do Mexika, nebo do Číny. Což má obrovské sociální a politické dopady, které Trump jasně ztělesňuje.

Nedávno se takřka současně konaly schůzky G7 a Šanghajské organizace pro spolupráci. Jaké dopady může mít nesoulad mezi USA a ostatními členy G7 snad vyjma Itálie a následné odvolání Trumpova podpisu pod závěrečným prohlášením summitu ekonomicky nejvyspělejších zemí?

Byla to ukázka toho, jak „Východ“ hledá nové cesty a multilaterální spolupráci, zatímco Západ je tvrdě rozhozen a ztrácí pozice. V přímém přenosu, porovnání v přímém čase. To, že Trump uvažuje v jiných dimenzích, je již delší dobu zřejmé, jeho žádná G7 nezajímá.

To jednání Šanghajské organizace pro spolupráci probíhalo v úplně jiné atmosféře, prezident Putin si pochvaloval soudržnost skupiny a také neváhal porovnat domnělou váhu obou setkání, když uvedl, že společná kupní síla členů SCO převyšuje kupní sílu členů G7. Z jakého úhlu pohledu byste porovnávala G7 a Šanghajskou organizaci pro spolupráci vy a jak vidíte jejich perspektivu?

G7 je organizace na odchodu. Ztělesňuje minulost, kdy Západ ekonomicky, hodnotově a politicky dominoval. Tento svět odchází, Trump to možná instinktivně chápe, i vzhledem k tomu, že nemá rád principy, které tento Západ, dominovaný USA, kdysi ukotvil v mezinárodních organizacích.

To naopak Šanghajská organizace pro spolupráci je příkladem organizace, která byla zpočátku relativně dosti defenzivní a začala se vyvíjet v jednoho z klíčových aktérů směřujících k novému světovému uspořádání.

Do jaké míry teď Rusko a Čína potřebují Západ, když po loňském vstupu Indie a Pákistánu do Šanghajské organizace pro spolupráci zahrnuje jejich sdružení téměř polovinu světové populace?

Potřebují se navzájem. Ale, bohužel, především na straně Západu se objevují takové ty nostalgicko-imperiální tóny, které jsou mimo novou geopolitickou realitu. V jednom propojeném světě, nejen ekonomicky, ale i ekologicky a samozřejmě politicky, je kvůli vzájemné potřebnosti a podmíněnosti imperativem hledat diplomatická, mírová řešení konfliktů a cesty vzájemné spolupráce. Jen tak totiž lidstvo může přežít sebe samo.

Čína patří mezi největší světové držitele amerických státních dluhopisů neboli amerického státního dluhu. Mnohdy se spekulovalo o tom, co se stane, když Peking začne prodávat americké státní dluhopisy. Na to také došlo hlavně v roce 2016, kdy se Peking v zájmu ochrany vlastní měny rozhodl prodávat americké státní dluhopisy a za americké dolary nakupuje čínskou měnu. Jaký je poslední vývoj ohledně objemu amerických dluhopisů v čínském držení?

Je třeba si uvědomit, že čínská držba je značná a že při prodeji většího množství amerických dluhopisů by si Čína sama sobě znehodnotila ten zbytek. Tuto situaci popsal například americký ekonom Paul Krugman jako tzv. dolarovou past. Tyto úvahy se tedy i v Číně objevují, především v souvislosti s rostoucím americkým protekcionismem, ale je sporné, zda by byly skutečně realizovány. Čínští představitelé sami uvedli, že neuvažují o prodeji větších objemů amerických dluhopisů. Drží jich zhruba za 1,2 bilionu dolarů, Čína je největším americkým zahraničním věřitelem. Vyjádřil se i ministr financí Mnuchin, který sebevědomě prohlásil, že pro americké dluhopisy se najde dost kupců a že se případného prodeje z Číny neobává.

Velká držba dluhopisů spíše ukazuje na intenzivní propojení mezi dvěma největšími ekonomikami světa a to, jak by případná obchodní válka mohla být zhoubná nejen pro ně.

