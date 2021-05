Svět potřebuje Hitlera, vzkázal Izraeli korespondent CNN. Vyletěl a je šťastný

Konflikt mezi Palestinci a Izraelci pokračuje. Čeští ústavní činitelé se postavili na stranu židovského státu. Ale tento postoj zdaleka není všude pravidlem a Palestinci mají po světě svých zastánců dost. Střety mezi zastánci Izraele a Palestiny se pak často odehrávají na sociálních sítích. Není ani příliš překvapivé, že v muslimských zemích Izrael velké sympatie nesbírá. Ale přesto, některé komentáře jdou za hranu.

Pákistánský novinář Adeel Raja má o situaci jasno. „Dnešní svět potřebuje Hitlera,“ soudil krátce v angličtině v relaci s izraelsko-palestinským konfliktem. Jeho tweet už byl smazán, nicméně zaznamenán byl důkladně.

Z jeho slov má nyní polízanici americká stanice CNN. Adeel Raja totiž přispíval k jejím reportážím o Pákistánu z Islamabádu. A podle svého profilu je dokonce držitelem pákistánské novinářské ceny AGAHI. Matt Dornic, šéf komunikace stanice upozornil, že Raja nikdy nebyl zaměstnancem CNN. „Jako novinář na volné noze přispíval ke sběru informací z Islamabádu. Ale vzhledem k těmto odpudivým prohlášením, už nebude se CNN spolupracovat v žádné kapacitě,“ uvádí Dornic.

Adeel Raja has never been a CNN employee. As a freelancer, his reporting contributed to some newsgathering efforts from Islamabad. However, in light of these abhorrent statements, he will not be working with CNN again in any capacity.