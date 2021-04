Svoboda z ODS vyjádřil hluboký obdiv Blatnému, jak čelil Babišovi. Hlavně se Sputnikem

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes nechal odvolat ministra zdravotnictví Jana Blatného. Do úřadu místo něj uvedl nového, šéfem resortu se stal ředitel pražské vinohradské nemocnice Petr Arenberger. Nový ministr slíbil otevřenou komunikaci a denně 140 tisíc lidí naočkovaných proti nemoci covid-19. Blatný si ale konec nezasloužil, zalitoval v pořadu Interview ČT24 poslanec Bohuslav Svoboda (ODS). „Hluboký obdiv Blatnému, nechtěl experimentovat na lidech, vzdoroval jen nápadům premiéra,“ uvedl. Důrazně varoval před nápady Arenbergera, a sice aby se stát o Sputnik zajímal v rámci studie. „Posíláme tak lidi nuceně do rizika,“ dodal s tím, že nový ministr bude dobrou volbou, pokud však nepodlehne tlaku Hradu. „Věřím, že na svou kvalitu neplivne tím, že by schválil něco, na co tlačí prezident,“ doufá poslanec.

Anketa Uspěl Jan Blatný ve funkci ministra? Ano 25% Ne 75% hlasovalo: 112 lidí

Během své krátké politické kariéry se podle Svobody ukázal Blatný jako ministr dvou tváří. „Jedna tvář byla taková, že měl menší zkušenosti s managementem a politikou, na začátku se tak rozhodoval obtížně. Pak ukázal ale druhou tvář, začal být překvapivě statečný,“ řekl k úřadování Blatného.

Pro jeho statečnost, že dokázal vzdorovat Babišovi, smeká klobouk. „Chovám k němu hluboký obdiv, protože byl první, kdo se dokázal postavit nápadům pana premiéra. Naprosto jednoznačně například řekl, že očkování neregistrovanou ruskou očkovací látkou Sputnik V nepodepíše a nepřipustí,“ pokračoval místopředseda výboru pro zdravotnictví.

„Je to zkušený lékař, který ví, co se může a nemůže, a to experiment, který by se dělal na lidech. Stál si za svým velmi statečně,“ zopakoval pochvalně na adresu Jana Blatného, jenž dnes podle očekávání ve vládě skončil.

Odvolání z čela resortu zdravotnictví si podle něj Blatný rozhodně nezasloužil. „Nezasloužil si to, je totiž skutečně odvoláván jen kvůli tomu, že vzdoroval premiérovi ve věci, která je odborná,“ míní.

Kritizoval Babiše za to, že jej odborná stránka věci příliš nezajímala. „Je povinností premiéra, aby se řídil při řešení pandemické choroby i názorem odborným. Nad to bohužel žádná premiérská myšlenka není,“ naznačil lékař, že odvolání Blatného bylo politickým rozhodnutím.

Nový ministr zdravotnictví Arenberger je k použití ruské vakcíny Sputnik V o něco otevřenější. Prohlásil, že prioritou jsou schválené nové vakcíny, ale připustil, že o Sputnik by se stát mohl zajímat v rámci studie.

Lékař Svoboda před něčím takovým důrazně varoval: „Musel by k tomu být od lidí souhlas. Mně to přijde v očkování jako experiment, který není dobrý. Lidé jdou do toho, že za pokus dostávají zaplaceno, je to jejich svobodné rozhodnutí, ale vstupují kvůli tomu do rizika. V tomto případě je do rizika posíláme, a nuceně! Řekneme jim pak třeba, že máme jen tuto očkovací látku a žádnou jinou nemáme,“ obává se Svoboda.

Další velmi závažný problém je, že studie může být udělána pouze tehdy, když se bude vědět, jak látka Sputnik vznikala a jak se vyrábí. „Dokonce EMA navštěvuje místa, aby zjistila, zda je u očkovacích látek správná výrobní praxe. Ale u Sputniku zatím nic takového neproběhlo, ruská strana nepřipustila takovou kontrolu,“ uvedl s tím, že kontrola je náročný akt i na to, aby jej vykonal český Státní ústav pro kontrolu léčiv.

„Já vůbec neříkám, že je Sputnik špatná látka, já to prostě nevím. Když něco dáváme lidem, musíme mít jako lékaři záruku hraničící s jistotou, že to těm lidem nebude škodit, ale prospívat,“ poznamenal poslanec ODS.

Nového ministra Arenbegera zná Svoboda velmi dobře coby svého bývalého kolegu, na základě toho věří, že nebude Babišovou „loutkou“. „Je proto pro mě obtížné se k tomu vyjadřovat. Je pro mě určitou zárukou toho, že se Sputnikem nebude zacházet tak, jak navrhuje pan premiér, že se to prostě koupí a rozdá lidem. Je to dobrý lékař a učitel medicíny, vynikající vědecký pracovník. Ví velmi dobře, co se musí udělat, aby se léky mohly používat. Věřím, že na svou kvalitu neplivne tím, že by schválil něco, na co tlačí prezident a nemá k tomu žádné důvody,“ uvedl.

Arenberger bude tedy dobrou volbou, pokud nepodlehne tlaku Hradu a premiéra. „Pokud Arenberger dodrží to, jaký je, a bude se bránit tomu, aby rozhodl o něčem bez vědomosti toho, jaké podklady k věci skutečně jsou, tak to bude dobrá volba,“ uzavřel.

