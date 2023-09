Svobodní v Rakousku vedou. Ač na ně opět vytáhli Hitlera

reklama

V Rakousku se po druhé světové válce ustálila politická situace v podobě, kdy se u moci střídali tamní lidovci (ÖVP) a sociální demokraté (SPÖ). Ale vedle tohoto dua po desítky let sílila Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která byla dlouho vnímána jako krajně pravicová a pro většinu Rakušanů nepřijatelná. Na přelomu tisíciletí se ale situace změnila a v roce 1999 FPÖ získala ve volbách přes 26 procent hlasů a stala se koaliční stranou ve vládě lidovců.

V roce 2017 vznikla další vláda lidovců a Svobodných pod vedením lidovce Sebastiana Kurze. Tato vláda se ale v roce 2019 rozpadla a FPÖ se dostala do problémů.

V květnu 2019 informovaly německý deník Süddeutsche Zeitung a časopis Der Spiegel o kontroverzní videonahrávce z hotelu na ostrově Ibiza, na které se pár týdnů před rakouskými parlamentními volbami domlouval s nastraženou provokatérkou předseda FPÖ Heinz-Christian Strache na mediální podpoře v parlamentních volbách na stránkách slavného rakouského deníku Kronen Zeitung. Mělo to být výměnou za přidělení státních zakázek ve prospěch údajné investorky, která se vydávala za neteř rusko-turkmenského oligarchy Igora Makarova.

Anketa Jak s odstupem času vzpomínáte na Miloše Zemana? Dobrý prezident 94% Špatný prezident 4% Nijak / Nevím 2% hlasovalo: 1002 lidí

Ale poslední průzkumy voličských nálad z poslední doby ukazují, že se aféra zdá být zapomenuta. Pokud by se příští neděli konaly volby do rakouského parlamentu, vyhrála by je FPÖ s předsedou strany Herbertem Kicklem se ziskem 30 procent hlasů. Ukázal to průzkum společnosti Lazarsfeld provedený na konci srpna pro server oe24.at.

Druzí sociální demokraté mají v průzkumu o 7 procent méně, tedy 23 procent a dnes nejsilnější vládní strana lidovců se podle průzkumů pohybuje na hladině 22 procent voličské podpory.

Zelení, kteří jsou dnes součástí vládní koalice, mají v průzkumu jen 10 procent a liberálové ze strany Neos mají jen 9 procent.

V praxi by to znamenalo, že pokud by se v dohledné době konaly volby a Rakušané by chtěli mít dvoubarevnou vládu, jedinou možností by byla koalice nejsilnější Svobodné strany Rakouska a lidovců jako slabší koaliční strany.

Funkční období poslanců je v Rakousku pět let, takže pokud nedojde k dalším předčasným volbám, Rakušané vyrazí k volebním urnám v roce 2024.

Fotogalerie: - Štrůdl pro Zemana

Přitom ještě v předčasných volbách roku 2019 vyhráli lidovci se ziskem 37,5 procenta hlasů. Zelení v těchto volbách získali takřka 14 procent hlasů.

Svobodnou stranu Rakouska však může oslabit aktuální skandál její mládežnické organizace, která natočila klip s pochodem s pochodněmi v ulicích měst. Záběry se nápadně podobají pochodňovým průvodům, které pořádali nacisté především ve 30. letech minulého století. Když se v lednu 1933 stal Adolf Hitler německým kancléřem, také přihlížel velkému pochodňovému průvodu na oslavu svého jmenování.

Předseda strany Kickl však mládežnickou organizaci své strany hájí s tím, že plamen pochodně byl vždy především symbolem planoucí naděje.

Novinářka listu Krone Conny Bischofbergerová komentovala video jako „hrůzné, proradné a znepokojivé“.

Psali jsme: Pozor, tady tečou miliardy! A vy řešíte Blažka... Drahé trubky za vládní peníze Pryč. Vytlačit. Zavřít. V EU se přitvrdilo na migranty Schwarzenberg: Nikdo nečekal, že se rakouský kancléř rozhodne tak rázně Okamurovi přátelé posilují. V Rakousku by jasně vyhráli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama