Syrští sirotci mohou zamířit do Brna. Budoucí primátorka vydala toto prohlášení

4. 11. 2018 18:02

Brněnští Piráti s definitivní platností kývli na vstup do koalice s ODS, takže už nic nebrání tomu, aby se v Brně zrodila koalice ODS, ČSSD, Pirátů a KDU-ČSL. Bez vítězného hnutí ANO. Budoucí primátorka Markéta Vaňková (ODS) se netají velkými plány. Mimo jiné prozradila, že kdyby bylo na ní, přijala by do města několik syrských sirotků.